Смена обстановки по доступной цене: лучшие варианты для отпуска в ноябре

С окончанием осени многие жители Екатеринбурга задумываются о коротком отдыхе, чтобы сменить обстановку и немного расслабиться. Несмотря на холодную и дождливую погоду, ноябрь предлагает несколько недорогих и интересных вариантов для путешествий по России и за рубежом. URA.RU собрал самые привлекательные предложения для тех, кто хочет провести мини-отпуск.

Санкт-Петербург

Посещение северной столицы России обойдется примерно в 30 тысяч рублей на двоих. Эта сумма включает перелет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и проживание на 5-7 дней. Если вы хотите остановиться в центре города, стоимость может подняться до 45 тысяч рублей.

Юг России

Для тех, кто хочет согреться, подойдут туры в Сочи, которые стоят от 18 до 20 тысяч рублей без питания. С завтраком цена за пять ночей будет около 30 тысяч рублей. Если вы хотите оздоровительный тур, то посещение Ессентуков обойдется от 20 до 40 тысяч рублей. Поездка в Краснодар на три дня стоит около 40 тысяч рублей.

Казань

Столицу Татарстана можно посетить на 4 дня за 30 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает комфорт, есть варианты с проживанием в гостиницах и апартаментах с питанием за 40 тысяч рублей. Тур без перелета для знакомства с городом можно найти по цене от 10 до 20 тысяч рублей.

ОАЭ

Для тех, кто рассматривает зарубежные направления, есть горящие туры в Объединенные Арабские Эмираты от 58 тысяч рублей на четыре ночи. В стоимость включены авиабилеты, а при минимальной цене — только завтрак. Если хотите отдых в номере делюкс с полным пансионом (завтрак, обед и ужин), то стоимость тура начинается от 67 тысяч рублей.

Турция

Три ночи в бутик-отеле Стамбула можно забронировать от 66 тысяч рублей, если выбирать номера в конце ноября. В это время температура в Турции днем достигает +22 градусов, а ночью — +10-12 градусов, возможны кратковременные дожди.