Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушки наслаждаются сноубордом в живой горной обстановке
Девушки наслаждаются сноубордом в живой горной обстановке
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 1:24

Франция не только для богатых: как найти горнолыжный курорт по цене кафе

Артус-Ларен стал самым доступным горнолыжным курортом Европы — Holidu

Зимний отдых в горах — это не только отличная возможность насладиться активными видами спорта, но и шанс получить массу впечатлений от живописных пейзажей и уютных вечеров у камина. Однако не всегда такой отдых обходится дешево. К счастью, можно найти места, где горнолыжный сезон не требует больших затрат. Франция, несмотря на свою репутацию страны с элитными курортами, по-прежнему остается лидером по доступности горнолыжных курортов в Европе. Как же выбрать оптимальное место для зимнего отпуска, чтобы не потратить состояние, но при этом насладиться всеми прелестями гор?

Зимний отдых с низким бюджетом: Франция как лидер

Зимний сезон — это время, когда горнолыжные курорты привлекают туристов со всего мира. Подъемники, заснеженные склоны, уютные домики и традиционные местные блюда, такие как раклет и фондю, становятся неотъемлемой частью зимнего отдыха. Однако отдых в горах зачастую может обойтись слишком дорого. Согласно исследованию платформы аренды жилья Holidu, Франция лидирует по числу доступных горнолыжных курортов в Европе.

На основе этого исследования были составлены рейтинги самых дешевых горнолыжных курортов, и оказалось, что все десять таких курортов находятся именно во Франции! Это действительно хорошая новость для тех, кто мечтает о зимних каникул на склонах, но при этом хочет сохранить деньги для других удовольствий.

Франция — лидер среди доступных курортов

В составлении этого рейтинга принимались во внимание такие показатели, как стоимость ски-пассов и проживания на курортах. Оказалось, что французы предлагают ряд весьма доступных курортов для активного отдыха. Например, среди таких курортов можно выделить Saint-Léger-les-Mélèzes, Collet d'Allevard, Crévoux и другие, на которых цены на ски-пассы колеблются от 51,5 до 45,5 евро. По сравнению с другими европейскими курортами, это довольно выгодное предложение.

Доступные курорты с отличными трассами

Если речь идет о ценах на ски-пассы, то стоит отметить курорты, которые предлагают не только доступность, но и качественные трассы для катания. Так, например, курорт Реаллон, находящийся на третьем месте в списке, предлагает 30 километров горнолыжных трасс по средней цене 45 евро в день в высокий сезон. А еще одним интересным вариантом является Ланс-ан-Веркор, где за 44,20 евро в день можно наслаждаться катанием на 23 километрах трасс. Эти курорты идеально подходят для тех, кто не хочет переплачивать, но при этом рассчитывает на качественные условия для катания.

Самый доступный курорт: Артус-Ларен

И все-таки самым доступным горнолыжным курортом в Европе по версии исследования стал Артус-Ларен. На этом курорте предлагается 27 километров горнолыжных трасс, а стоимость ски-пасса составляет всего 24 евро в день. Кроме того, проживание в этом месте обойдется в среднем в 23 евро в день (что может снизиться до 16 евро в низкий сезон). Учитывая великолепные пейзажи Пиренеев, это предложение действительно выглядит очень привлекательно для бюджетных туристов.

Почему стоит выбирать французские курорты

  1. Доступные цены - Все десять самых дешевых горнолыжных курортов Европы находятся во Франции, что говорит о том, что эта страна предоставляет отличные условия для экономного отдыха в горах.

  2. Хорошая инфраструктура - Франция славится качественными горнолыжными трассами и развитой инфраструктурой для туристов.

  3. Прекрасные пейзажи - Французские горы, будь то Пиренеи или Альпы, предлагают не только отличные условия для активного отдыха, но и невероятные виды, которые станут настоящим украшением вашего отпуска.

  4. Широкий выбор курортов - От относительно недорогих до более элитных курортов, Франция предлагает выбор на любой вкус и бюджет.

Самые дорогие курорты

Но, как и в любой другой отрасли, есть курорты, где цены значительно выше. Например, Обертауэрн в Австрии, Церматт в Швейцарии и Гичберг-Йохталь в Италии — эти курорты входят в список самых дорогих. Цены на ски-пассы и проживание на этих курортах могут доходить до 170 евро в день, что значительно дороже, чем на французских аналогах.

Внутри Франции самым дорогим курортом является Межев, особенно в высокий сезон. Средняя стоимость ночи проживания здесь составляет около 142 евро, что делает его менее доступным для туристов с ограниченным бюджетом.

Что важно учесть при выборе курорта

  1. Стоимость ски-пасса - Чем дешевле ски-пассы, тем дешевле будет ваш отдых. Курорты Франции предлагают отличные варианты по доступным ценам.

  2. Инфраструктура и условия для катания - Обязательно уточняйте наличие трасс, подъемников и других удобств.

  3. Проживание - Важно учитывать стоимость жилья. Некоторые курорты предлагают бюджетные варианты проживания, что значительно снижает общую стоимость отдыха.

  4. Сезонность - Вне зависимости от того, когда вы планируете поехать, важно учитывать сезонные изменения цен, особенно на жилье и ски-пассы.

Плюсы и минусы горнолыжных курортов Франции

Плюсы Минусы
Доступные цены на ски-пассы и жилье Некоторые курорты могут быть переполнены в высокий сезон
Отличные условия для катания Для дальних курортов может понадобиться долгий трансфер
Качественная инфраструктура и сервис Не все курорты предлагают высший уровень люксовых услуг
Прекрасные виды и пейзажи Некоторые курорты имеют ограниченное количество трасс

Часто задаваемые вопросы

  1. Как выбрать подходящий горнолыжный курорт во Франции?
    Прежде всего, обратите внимание на цены на ски-пассы и жилье, а также на качество инфраструктуры курорта. Если ваш бюджет ограничен, выбирайте курорты с доступными ценами, такие как Артус-Ларен или Реаллон.

  2. Сколько стоит отдых на горнолыжном курорте в Европе?
    Стоимость может сильно варьироваться в зависимости от курорта и сезона. Например, на французских курортах цены на ски-пассы начинаются от 24 евро в день.

  3. Что лучше: курорты Франции или Австрии?
    Франция предлагает более доступные варианты для отдыха, в то время как австрийские курорты, как правило, дороже. Однако для любителей высококлассного сервиса австрийские курорты могут быть предпочтительнее.

Мифы и правда

  1. Миф: Франция — это только элитные курорты, доступных вариантов нет.
    Правда: В реальности во Франции много доступных курортов, которые предлагают отличные условия для катания по разумным ценам.

  2. Миф: В Европе все горнолыжные курорты одинаково дороги.
    Правда: Хотя некоторые курорты действительно могут быть дорогими, например, в Швейцарии и Австрии, Франция славится своими доступными предложениями.

Интересные факты о горнолыжных курортах

  1. Франция — единственная страна, в которой все десять самых дешевых горнолыжных курортов Европы находятся в одном месте.

  2. Артус-Ларен — это самый доступный горнолыжный курорт Европы, предлагающий трассы на 27 км.

  3. Реаллон, расположенный в Пиренеях, известен своими трассами и средней стоимостью ски-пасса всего 45 евро.

Исторический контекст

  1. Франция имеет долгую традицию горнолыжного туризма, начиная с конца 19 века, когда в Альпах начали строиться первые зимние курорты.

  2. В 1950-е годы Франция стала одним из лидеров в организации горнолыжного туризма в Европе, привлекая миллионы туристов каждый год.

  3. Появление недорогих курортов в последние десятилетия помогает привлечь новых туристов, желающих насладиться горами без больших затрат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Температура воздуха в Пуэрто-де-Моган не опускается ниже 22°C зимой — туристы сегодня в 2:10
Маленькая Венеция у моря: Пуэрто-де-Моган — рай, где всегда лето

Пуэрто-де-Моган на Канарских островах — это место, где зима не страшна. Здесь всегда тепло и солнечно, а атмосферу живописного города невозможно забыть.

Читать полностью » Посещение Колизея утром сокращает очереди — по данным туристических служб Рима вчера в 17:04
Туристы приезжают в Рим и совершают одну и ту же ошибку — потом весь день идёт насмарку

Планируете поездку в Рим? Узнайте секреты подготовки, лучшие практики и лайфхаки, чтобы сделать ваше путешествие комфортным, удобным и незабываемым. Начинайте подготовку уже сегодня!

Читать полностью » Женщины выбрали российские курорты чаще мужчин — аналитики Onlinetours Premium вчера в 16:35
Турция, ОАЭ и Мальдивы остаются в топе, но лидер сменился: женщины диктуют тренды дорогих путешествий

Аналитики Onlinetours Premium выяснили, что в 2025 году женщины бронируют премиальные туры чаще мужчин. Разница особенно заметна при выборе российских направлений.

Читать полностью » Праздничный сезон в Рязани продлится с 13 декабря по 10 января, сообщили организаторы вчера в 16:00
Поехал в Рязань "просто на выходные" — а попал в самый атмосферный зимний город

Зимой 2026 года Рязань вновь станет новогодней столицей России с уникальной программой и культурными праздниками. Узнайте, чего ожидать!

Читать полностью » Триест показал смесь австрийской и итальянской культур путешественница Кэт Смит вчера в 15:11
Путешественница застряла в Триесте на два года: тихий портовый город на Адриатике внезапно стал "тем самым местом"

Опытная путешественница Кэт Смит, объехавшая всю Италию, рассказала, почему выбрала именно Триест — спокойный и яркий город на берегу Адриатики.

Читать полностью » Отсутствие инфраструктуры на Эбейты вызвало травмы, рассказывает путешественница вчера в 14:51
Поездка на озеро Эбейты обернулась шоком: прогулка, которая должна была быть лёгкой, превратилась в испытание

Озеро Эбейты поражает природой, но отсутствие инфраструктуры делает прогулку через солончак опасной и неприятной. Путешественница объясняет, почему не готова повторить этот опыт.

Читать полностью » Старейший район Конд сохранил историческую застройку Еревана вчера в 13:28
Ереван спрятал атмосферные места прямо в центре — туристы даже не догадываются, что скрыто в дворах

Ольга Смирнова раскрывает самые необычные и скрытые уголки Еревана, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника.

Читать полностью » Гималаи привлекают путешественников уникальной природой и культурой — тревел-эксперт Александр Марчук вчера в 2:14
Гималаи для новичков: почему простые маршруты здесь могут стать настоящим испытанием

Прочитайте о том, что вас ждёт в путешествии по Гималаям и как подготовиться к этому уникальному приключению.

Читать полностью »

Новости
Еда
Тыквенное пюре в овсяном печенье улучшает зрение и состояние кожи — диетологи
Наука
Прямое извлечение углекислого газа из воды дорогое, но точное — Европейский морской совет
Спорт и фитнес
Исследования показали эффективность альтернатив планке для кора — фитнес-эксперты
УрФО
В Югре начнется строительство трассы Урай — Тюменская и Свердловская области
Авто и мото
Падение объема автокредитов на автомобили с пробегом составило 57% — глава "Автостата" Целиков
Садоводство
Не пересаживайте больные растения — это усилит стресс — эксперт Марина Волкова
Садоводство
Алюминиевая фольга снижает риск морозных трещин на стволах, сообщают садоводы
Питомцы
Кошки спят до 16 часов в сутки по инстинкту хищников — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet