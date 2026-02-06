Эффект люкс включается автоматически: как сэкономить на ремонте и не выдать бедный бюджет

Грамотный ремонт не всегда определяется размером бюджета. Даже при ограниченных средствах интерьер может выглядеть цельно и дорого — если заранее понимать, на чём действительно стоит тратить деньги, а где разумнее сэкономить. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на комментарий дизайнера интерьера и интерьерного психолога Ирины Макаровой.

Масштаб работ как отправная точка

По словам специалиста, ключевая ошибка при ремонте — отсутствие чёткого понимания его уровня. Капитальные и косметические работы предполагают разные затраты, и смешение этих подходов почти всегда приводит к перерасходу. Если речь идёт лишь об обновлении визуальной части без вмешательства в коммуникации и геометрию стен, выбор материалов становится гораздо шире.

В таких случаях можно использовать решения, которые создают эффект дорогой отделки, но не требуют крупных вложений. Например, обои под покраску позволяют добиться аккуратного и современного вида без затрат на сложные малярные работы. Они проще в применении и при этом выглядят сдержанно и стильно.

"Когда мы заходим в ремонт, важно понимать, какого уровня он будет. Капитальный и косметический ремонт — это совершенно разные истории", — объяснила дизайнер.

Полы и потолки без лишних расходов

Наиболее затратными элементами ремонта традиционно остаются напольные покрытия и потолочные конструкции. Однако и здесь, как отмечает дизайнер, есть возможность найти баланс между внешним видом и практичностью. Вместо паркета или инженерной доски всё чаще выбирают качественный ламинат высоких классов износостойкости.

Такое покрытие долговечно, не требует сложного ухода и визуально мало уступает более дорогим аналогам. Аналогичный подход применим и к потолкам. Гипсокартонные системы обходятся дороже как по материалам, так и по времени монтажа, тогда как натяжные потолки позволяют сократить расходы и при этом сохранить аккуратный внешний вид помещения.

Двери, свет и санузел

Отдельного внимания, по мнению Макаровой, заслуживают двери и освещение. Популярные дизайнерские решения — скрытые двери и многослойная подсветка — требуют высокой точности исполнения и серьёзных вложений. При ограниченном бюджете разумнее выбрать классические накладные двери и более простую световую схему.

Оптимальным считается один основной источник света с дополнительной подсветкой и декоративными светильниками. Такой подход создаёт уютную атмосферу без сложной электрики. В санузле экономии способствует отказ от скрытого монтажа сантехники и частичная облицовка плиткой только функциональных зон. Это снижает затраты и делает пространство визуально мягче и менее формальным.