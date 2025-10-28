Квартирный вопрос сдвинулся: молодым семьям обещают до 40% на ипотеку — и без детей тоже

В Екатеринбурге запустят новую муниципальную программу "Доступное жильё молодым семьям" на 2026-2030 годы. Её цель — помочь молодым супругам, в том числе без детей, приобрести собственное жильё. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

Почему решили поддержать молодые семьи

В постановлении отмечается, что одной из главных проблем молодых людей, только вступающих в брак, остаётся жилищный вопрос. Главные сложности связаны с низким уровнем дохода, высокими ипотечными ставками и дороговизной недвижимости.

"Зачастую семьи распадаются из-за нерешённого жилищного вопроса или откладывают рождение детей", — говорится в документе.

Программа направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку при покупке жилья и тем самым повысить стабильность молодых семей.

Какую помощь можно получить

Город предложит выплаты на первоначальный взнос по ипотеке. Их размер составит:

35% от стоимости жилья — для молодых семей без детей;

40% - для семей, где уже есть один или несколько детей, а также для неполных семей.

Такой подход должен помочь участникам накопить недостающую сумму и быстрее оформить ипотеку.

Финансирование программы

Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составит 575 875 рублей. Эти средства направят на реализацию выплат и организацию механизма их предоставления.

Что это значит для горожан

Для молодых екатеринбуржцев, которые только начинают семейную жизнь, эта инициатива может стать реальной возможностью приобрести жильё, не откладывая важные жизненные решения. Программа также станет шагом к укреплению института семьи и повышению рождаемости в регионе.