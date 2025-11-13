Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
citroen
citroen
© Wikipedia by Acabashi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 14:59

Генеральный директор Citroën Germany шокировал рынок: Citroën сделает электромобили дешевле, чем все думали

Citroën планирует увеличить долю электромобилей до одной трети продаж к 2026 году — Томас Голдбум

Новый курс Citroën на доступную электромобильность открывает новую главу в автомобильной индустрии. Компания нацелена на создание электромобилей, которые будут не только технологически современными, но и финансово доступными для широкой аудитории. Этот подход отражает изменение приоритетов рынка и растущую потребность в экологичных транспортных решениях.

Электромобили Citroën: стратегия и планы

Томас Голдбум, генеральный директор Citroën Germany, известный как энтузиаст электромобилей, представил стратегию бренда, направленную на популяризацию доступных электрических автомобилей. Он отметил, что недавние модели ë-C3 и ë-C3 Aircross получили высокий спрос, демонстрируя успешность выбранного направления.

"Основной барьер для распространения электромобилей заключается не в технологии, а в их стоимости", — отметил генеральный директор Citroën Germany Томас Голдбум.

Компания рассчитывает, что уже к 2024 году каждый четвертый или пятый проданный автомобиль будет электрическим. К 2026 году доля электромобилей должна вырасти до одной трети всех продаж, что станет важным шагом к более экологичному будущему.

Доступность как ключевой фактор

На примере новой модели ë-C3 Urban Citroën демонстрирует, что электромобиль может быть доступным: стартовая цена составляет 19 990 евро. Более крупная модель ë-C5 Aircross, несмотря на более высокую цену по сравнению с версиями с ДВС, предлагает улучшенные комплектации и комфорт. При этом экономия на зарядке по сравнению с топливом делает эксплуатацию выгоднее в долгосрочной перспективе.

Советы шаг за шагом

  1. Определите бюджет на электромобиль и сравните модели по комплектации.

  2. Изучите инфраструктуру зарядных станций в вашем регионе.

  3. Рассчитайте экономию на зарядке в сравнении с расходом топлива.

  4. Проверьте условия гарантии и сервисного обслуживания для электромобилей.

  5. Планируйте регулярное обновление программного обеспечения автомобиля для оптимальной работы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка электромобиля без учета доступности зарядной сети.
    Последствие: ограниченная мобильность и неудобства в поездках.
    Альтернатива: выбор модели с расширенным запасом хода и исследование зарядных станций.

  • Ошибка: игнорирование стоимости обслуживания батареи.
    Последствие: дополнительные неожиданные расходы.
    Альтернатива: обратитесь к официальным дилерам для выбора моделей с выгодными условиями гарантии.

Плюсы и минусы электромобилей Citroën

Плюсы Минусы
Экономия на зарядке Более высокая стартовая цена
Современный комфорт и комплектация Меньший выбор моделей
Доступность по цене (ë-C3 Urban) Ограниченная инфраструктура
Соответствие экологическим стандартам Перепродажа может быть сложнее
Удобство эксплуатации Требования к планированию поездок

FAQ

Как выбрать подходящую модель электромобиля?
Рассматривайте диапазон хода, комплектацию и цену. Обращайте внимание на инфраструктуру зарядных станций.

Сколько стоит зарядка электромобиля?
Средняя стоимость зависит от мощности зарядной станции и тарифов электроэнергии. В среднем экономия достигает 40-60% по сравнению с бензином.

Что лучше: ë-C3 Urban или ë-C5 Aircross?
Если важна доступность и компактность — ë-C3 Urban. Для комфорта и лучшей комплектации — ë-C5 Aircross.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили слишком дорогие.
    Правда: Citroën показывает доступность с ë-C3 Urban от 19 990 евро.

  • Миф: зарядка занимает много времени.
    Правда: современные станции позволяют зарядить до 80% батареи за 30-40 минут.

  • Миф: электромобили некомфортны.
    Правда: модели Citroën оснащены современными системами комфорта и удобными салонами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обгон на мостах запрещен: штраф до 7,5 тыс. руб. за нарушение — ГИБДД сегодня в 7:31
Лишение прав за незаметный знак: как обгон на мостах превращается в катастрофу

Разбираемся, какие подводные камни на российских дорогах могут привести к штрафам и лишению прав. Избегайте распространенных ошибок!

Читать полностью » Новые сигнализации не защищают от взлома радиоканала — автоэлектрик сегодня в 7:09
Беру дешёвый динамик — и угонщики бегут прочь: секрет в одной детали

Даже дорогая сигнализация не гарантирует защиту от угона. Рассказываем, какие простые доработки помогут усилить безопасность машины своими руками.

Читать полностью » Потеря прозрачности фар снижает яркость света на 30% — владелец автомойки сегодня в 6:59
Решил попробовать домашний способ очистки фар — теперь делаю только так

Фары потускнели, а менять их дорого? Автомойщик поделился простым способом вернуть яркость без разборки и лишних затрат.

Читать полностью » Система УВЭОС обязана быть на всех новых автомобилях с 2017 года — ГИБДД сегодня в 6:41
УВЭОС спасает жизнь: как система экстренного вызова работает даже без питания

Устройство УВЭОС может стать решающим фактором при аварии. Узнайте, как оно работает, какие обязательства связаны с его установкой и почему оно важно для безопасности.

Читать полностью » При снижении температуры до +5 прогрев двигателя становится необходимой процедурой — эксперт Тимашов сегодня в 5:49
Перестал гнать сразу после старта — и машина меня удивила

Зима предъявляет особые требования к автомобилю: как прогрев двигателя и плавная езда защищают мотор и трансмиссию.

Читать полностью » Двигатель Ford Kent выпускался более 40 лет и стал основой для спортивных машин — Ford сегодня в 5:15
Самые выносливые двигатели, которые до сих пор работают спустя десятки лет

Эти моторы пережили десятилетия, но не потеряли свою актуальность. Узнайте, какие двигатели автопрома оказались самыми выносливыми.

Читать полностью » Скрип тормозов осенью возникает из-за ржавчины на дисках — директор автосервиса сегодня в 4:56
Машина пищит на стоянке — вот как я спас тормоза от поломки

Скрип тормозов осенью связан с ржавчиной, перепадами температуры и износом колодок, что требует регулярной диагностики и профилактики.

Читать полностью » Китайские автомобили подешевели в России на 4% за месяц — сегодня в 4:22
Китайские автомобили теряют в цене на 200 тыс. рублей: что скрывают цифры

Стоимость подержанных автомобилей в России продолжает снижаться, что открывает новые возможности для покупателей.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки не связывают наказание с действием — специалисты
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Спорт и фитнес
Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо
Красота и здоровье
Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet