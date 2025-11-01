Бюджетные колёса всё ещё крутятся: какие новые машины в России не дороже двух миллионов

Несмотря на рост цен и ограниченный выбор, на российском рынке всё ещё можно найти новые автомобили, стоимость которых не превышает двух миллионов рублей. Эксперты портала "Автоновости дня" проанализировали актуальные прайсы и составили рейтинг моделей, которые подходят для покупателей с ограниченным бюджетом. Среди них есть седаны, кроссоверы, универсалы и даже внедорожники.

Российские модели: от 750 тысяч рублей

Безоговорочным лидером по доступности остаётся Lada Granta. Этот седан в базовой комплектации Standard без подушек безопасности можно приобрести за 749 900 рублей. Мотор — 1,6 литра, мощность 90 лошадиных сил, коробка передач — механическая с пятью ступенями. Простая, надёжная и недорогая в обслуживании Granta — выбор тех, кто ищет минимальные расходы на содержание и ремонт.

Следом идёт легендарная Lada Niva Legend. За 1 059 000 рублей покупатель получает классический внедорожник с 1,7-литровым двигателем на 83 лошадиные силы и механической трансмиссией. Это один из немногих автомобилей на рынке, способных уверенно справляться с бездорожьем, не требуя значительных вложений.

На третьем месте — новая Lada Iskra, которую уже называют преемницей Granta. Седан стоит от 1 249 000 рублей, универсал — от 1 499 000, а версия SW для бездорожья — от 1 629 000 рублей. Все варианты оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и механической коробкой передач.

Замыкает квартет отечественных моделей Lada Niva Travel. Стоимость базовой версии Classic начинается от 1 314 000 рублей. Автомобиль комплектуется 1,7-литровым мотором на 80 л. с., механикой и полным приводом — надёжная основа для тех, кто часто выбирается за город.

Иномарки, которые ещё остались

Среди зарубежных марок самой доступной оказалась BAIC U5 Plus. Этот китайский седан с 1,5-литровым двигателем (105 л. с.) и механической коробкой передач стоит от 1 394 500 рублей. В стандартную комплектацию входят системы бесключевого доступа и запуска двигателя, мультируль, подогрев и электропривод зеркал — набор, которого ещё недавно можно было ожидать только в более дорогих автомобилях.

Далее следует Lada Vesta — обновлённая версия популярной модели, цена которой в кузове седан начинается от 1 459 900 рублей. Авто комплектуется двигателем мощностью 106 л. с. и механической трансмиссией. Vesta по-прежнему остаётся одним из самых сбалансированных предложений по соотношению цены и качества среди российских машин.

В сегменте кроссоверов выгодно выделяется JAC JS3. При учёте скидок его можно купить за 1 549 000 рублей. В стандартной комплектации — 109-сильный двигатель, шестиступенчатая механика, фронтальные подушки безопасности, кондиционер и парктроники. Надёжный вариант для тех, кто хочет комфортный городской кроссовер по разумной цене.

Классика и утилитарность

Отдельного внимания заслуживает легендарный УАЗ "Хантер". В 2025 году этот внедорожник всё ещё можно приобрести новым — версия Base Fleet стоит 1 645 000 рублей, а комплектация "Экспедиция" обойдётся в 1 955 000. Мотор — 2,7 литра, 112 лошадиных сил, соответствует стандарту "Евро-5". Это автомобиль для тех, кто ценит простоту конструкции и абсолютную проходимость.

Замыкают рейтинг Lada Largus и Livan X3 Pro. Первый — универсал, востребованный у семейных водителей и малого бизнеса. Его базовая версия с 1,6-литровым двигателем (90 л. с.) стоит от 1 660 000 рублей. Второй — компактный кроссовер из Китая, предлагаемый по цене от 1 669 900 рублей. Он оснащён 1,5-литровым мотором, вариатором и современным интерьером.

Сравнение популярных моделей

Модель Тип кузова Мощность (л.с.) КПП Привод Цена от (руб.) Lada Granta Седан 90 5МТ Передний 749 900 Lada Niva Legend Внедорожник 83 5МТ Полный 1 059 000 Lada Iskra Седан/универсал 90 5МТ Передний 1 249 000 Lada Niva Travel Внедорожник 80 5МТ Полный 1 314 000 BAIC U5 Plus Седан 105 5МТ Передний 1 394 500 Lada Vesta Седан 106 5МТ Передний 1 459 900 JAC JS3 Кроссовер 109 6МТ Передний 1 549 000 УАЗ Хантер Внедорожник 112 5МТ Полный 1 645 000 Lada Largus Универсал 90 5МТ Передний 1 660 000 Livan X3 Pro Кроссовер 102 Вариатор Передний 1 669 900

Как выбрать бюджетный автомобиль: советы

Оцените потребности. Если автомобиль нужен для города — подойдёт седан или хэтчбек; для поездок по грунтовым дорогам — кроссовер или внедорожник. Учтите расходы на обслуживание. Российские модели дешевле в ремонте, тогда как китайские могут потребовать больше затрат на запчасти. Проверяйте комплектацию. Даже в "базе" стоит обратить внимание на наличие подушек безопасности, кондиционера и мультимедийной системы. Сравнивайте гарантию. Некоторые китайские марки предлагают расширенные гарантии до 5 лет, что компенсирует первоначальные расходы. Изучите отзывы владельцев. Реальные впечатления помогут понять, насколько модель надёжна в эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор самой дешёвой версии без опций.

Последствие: низкий комфорт, отсутствие подушек безопасности.

Альтернатива: рассмотреть комплектацию на ступень выше — затраты возрастут незначительно, но безопасность будет выше.

Ошибка: покупка малоизвестного бренда без дилерской сети.

Последствие: проблемы с ремонтом и гарантией.

Альтернатива: выбирать марки с официальным представительством в России.

Плюсы и минусы недорогих авто

Плюсы Минусы Доступная цена покупки Базовая комплектация Простота конструкции Ограниченный выбор КПП Дешёвое обслуживание Низкий уровень шумоизоляции Надёжность проверенных двигателей Упрощённые материалы отделки Подходит для начинающих водителей Небольшой выбор опций

Мифы и правда

Миф: новые машины дешевле подержанных.

Правда: не всегда — но новые автомобили защищены гарантией и не требуют вложений в ближайшие годы.

Миф: китайские авто быстро ломаются.

Правда: современные модели доказали свою надёжность.

Миф: бюджетные автомобили опасны.

Правда: даже недорогие версии сегодня имеют системы безопасности, которых не было в прошлых поколениях.