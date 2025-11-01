Бюджетные колёса всё ещё крутятся: какие новые машины в России не дороже двух миллионов
Несмотря на рост цен и ограниченный выбор, на российском рынке всё ещё можно найти новые автомобили, стоимость которых не превышает двух миллионов рублей. Эксперты портала "Автоновости дня" проанализировали актуальные прайсы и составили рейтинг моделей, которые подходят для покупателей с ограниченным бюджетом. Среди них есть седаны, кроссоверы, универсалы и даже внедорожники.
Российские модели: от 750 тысяч рублей
Безоговорочным лидером по доступности остаётся Lada Granta. Этот седан в базовой комплектации Standard без подушек безопасности можно приобрести за 749 900 рублей. Мотор — 1,6 литра, мощность 90 лошадиных сил, коробка передач — механическая с пятью ступенями. Простая, надёжная и недорогая в обслуживании Granta — выбор тех, кто ищет минимальные расходы на содержание и ремонт.
Следом идёт легендарная Lada Niva Legend. За 1 059 000 рублей покупатель получает классический внедорожник с 1,7-литровым двигателем на 83 лошадиные силы и механической трансмиссией. Это один из немногих автомобилей на рынке, способных уверенно справляться с бездорожьем, не требуя значительных вложений.
На третьем месте — новая Lada Iskra, которую уже называют преемницей Granta. Седан стоит от 1 249 000 рублей, универсал — от 1 499 000, а версия SW для бездорожья — от 1 629 000 рублей. Все варианты оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л. с. и механической коробкой передач.
Замыкает квартет отечественных моделей Lada Niva Travel. Стоимость базовой версии Classic начинается от 1 314 000 рублей. Автомобиль комплектуется 1,7-литровым мотором на 80 л. с., механикой и полным приводом — надёжная основа для тех, кто часто выбирается за город.
Иномарки, которые ещё остались
Среди зарубежных марок самой доступной оказалась BAIC U5 Plus. Этот китайский седан с 1,5-литровым двигателем (105 л. с.) и механической коробкой передач стоит от 1 394 500 рублей. В стандартную комплектацию входят системы бесключевого доступа и запуска двигателя, мультируль, подогрев и электропривод зеркал — набор, которого ещё недавно можно было ожидать только в более дорогих автомобилях.
Далее следует Lada Vesta — обновлённая версия популярной модели, цена которой в кузове седан начинается от 1 459 900 рублей. Авто комплектуется двигателем мощностью 106 л. с. и механической трансмиссией. Vesta по-прежнему остаётся одним из самых сбалансированных предложений по соотношению цены и качества среди российских машин.
В сегменте кроссоверов выгодно выделяется JAC JS3. При учёте скидок его можно купить за 1 549 000 рублей. В стандартной комплектации — 109-сильный двигатель, шестиступенчатая механика, фронтальные подушки безопасности, кондиционер и парктроники. Надёжный вариант для тех, кто хочет комфортный городской кроссовер по разумной цене.
Классика и утилитарность
Отдельного внимания заслуживает легендарный УАЗ "Хантер". В 2025 году этот внедорожник всё ещё можно приобрести новым — версия Base Fleet стоит 1 645 000 рублей, а комплектация "Экспедиция" обойдётся в 1 955 000. Мотор — 2,7 литра, 112 лошадиных сил, соответствует стандарту "Евро-5". Это автомобиль для тех, кто ценит простоту конструкции и абсолютную проходимость.
Замыкают рейтинг Lada Largus и Livan X3 Pro. Первый — универсал, востребованный у семейных водителей и малого бизнеса. Его базовая версия с 1,6-литровым двигателем (90 л. с.) стоит от 1 660 000 рублей. Второй — компактный кроссовер из Китая, предлагаемый по цене от 1 669 900 рублей. Он оснащён 1,5-литровым мотором, вариатором и современным интерьером.
Сравнение популярных моделей
|Модель
|Тип кузова
|Мощность (л.с.)
|КПП
|Привод
|Цена от (руб.)
|Lada Granta
|Седан
|90
|5МТ
|Передний
|749 900
|Lada Niva Legend
|Внедорожник
|83
|5МТ
|Полный
|1 059 000
|Lada Iskra
|Седан/универсал
|90
|5МТ
|Передний
|1 249 000
|Lada Niva Travel
|Внедорожник
|80
|5МТ
|Полный
|1 314 000
|BAIC U5 Plus
|Седан
|105
|5МТ
|Передний
|1 394 500
|Lada Vesta
|Седан
|106
|5МТ
|Передний
|1 459 900
|JAC JS3
|Кроссовер
|109
|6МТ
|Передний
|1 549 000
|УАЗ Хантер
|Внедорожник
|112
|5МТ
|Полный
|1 645 000
|Lada Largus
|Универсал
|90
|5МТ
|Передний
|1 660 000
|Livan X3 Pro
|Кроссовер
|102
|Вариатор
|Передний
|1 669 900
Как выбрать бюджетный автомобиль: советы
-
Оцените потребности. Если автомобиль нужен для города — подойдёт седан или хэтчбек; для поездок по грунтовым дорогам — кроссовер или внедорожник.
-
Учтите расходы на обслуживание. Российские модели дешевле в ремонте, тогда как китайские могут потребовать больше затрат на запчасти.
-
Проверяйте комплектацию. Даже в "базе" стоит обратить внимание на наличие подушек безопасности, кондиционера и мультимедийной системы.
-
Сравнивайте гарантию. Некоторые китайские марки предлагают расширенные гарантии до 5 лет, что компенсирует первоначальные расходы.
-
Изучите отзывы владельцев. Реальные впечатления помогут понять, насколько модель надёжна в эксплуатации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор самой дешёвой версии без опций.
Последствие: низкий комфорт, отсутствие подушек безопасности.
Альтернатива: рассмотреть комплектацию на ступень выше — затраты возрастут незначительно, но безопасность будет выше.
-
Ошибка: покупка малоизвестного бренда без дилерской сети.
Последствие: проблемы с ремонтом и гарантией.
Альтернатива: выбирать марки с официальным представительством в России.
Плюсы и минусы недорогих авто
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена покупки
|Базовая комплектация
|Простота конструкции
|Ограниченный выбор КПП
|Дешёвое обслуживание
|Низкий уровень шумоизоляции
|Надёжность проверенных двигателей
|Упрощённые материалы отделки
|Подходит для начинающих водителей
|Небольшой выбор опций
Мифы и правда
Миф: новые машины дешевле подержанных.
Правда: не всегда — но новые автомобили защищены гарантией и не требуют вложений в ближайшие годы.
Миф: китайские авто быстро ломаются.
Правда: современные модели доказали свою надёжность.
Миф: бюджетные автомобили опасны.
Правда: даже недорогие версии сегодня имеют системы безопасности, которых не было в прошлых поколениях.
