Машины дешевле двух миллионов становятся мифом: как Livan и Haval держат фронт

Вторая половина 2025 года стала временем, когда автолюбителям пришлось внимательно следить за ценниками в салонах. Постепенное подорожание новых машин сопровождалось отменой скидок и акций, а бюджетный сегмент заметно сократился. Однако на российском рынке по-прежнему можно найти несколько моделей, стоимость которых не превышает 2 млн рублей. Об этом сообщает Autonews. ru.

Livan X6 Pro — компактный кроссовер с городским характером

Livan X6 Pro сегодня можно считать одним из самых доступных китайских кроссоверов, представленных в России. Его внешний облик и компоновка отдаленно напоминают Lada XRAY, но оснащение здесь современнее. Модель получила вариатор, аналоговую приборную панель, восьмидюймовый экран медиасистемы, систему бесключевого доступа и датчик света. Дорожный просвет почти 19 см, что делает X6 Pro удобным для эксплуатации даже на проселочных дорогах.

"Автомобиль сочетает в себе простоту и практичность, сохраняя при этом современные опции", — отмечается на сайте Autonews. ru.

Базовая версия кроссовера оценивается в 1 869 900 рублей, что делает его одним из последних представителей сегмента "до двух миллионов".

JAC JS3 — альтернатива именитым конкурентам

Еще один представитель китайского автопрома — JAC JS3 — позиционируется как прямой соперник Hyundai Creta и Belgee X50, но стоит заметно дешевле. Мотор объемом 1,6 литра развивает 109 л. с., а вариатор обеспечивает плавное ускорение. При этом вместительный багажник объемом 600 литров выгодно выделяет JS3 среди конкурентов.

JAC сумел предложить сбалансированный кроссовер для городской езды, не перешагнув психологическую отметку в 2 млн рублей.

Belgee S50 — недорогой седан с белорусской пропиской

Belgee S50, собранный на белорусском заводе под Минском, представляет собой фактически локализованную версию Geely Emgrand. Седан комплектуется 1,5-литровым мотором (122 л. с.) и классическим "автоматом". При этом цена начинается с 1 999 990 рублей.

Преимущество модели — сборка полного цикла, что позитивно сказывается на качестве и сроках поставки. Покупателю доступен автомобиль с привычным автоматом, при этом остающийся в пределах обозначенного бюджета.

Solaris HS — рациональный выбор для прагматичных водителей

Sedan Solaris HS — конкурент Belgee S50, но с акцентом на надежность и простоту. В базовой комплектации за 1 970 000 рублей предлагается механическая коробка передач, кондиционер, подогрев сидений и круиз-контроль.

Эта модель ориентирована на тех, кто предпочитает проверенные решения и не стремится переплачивать за излишнюю электронику.

BAIC X55 — стиль и технологии за доступную цену

Кроссовер BAIC X55, собираемый в Калининграде, позиционируется как альтернатива Toyota RAV4 или Kia Sportage. Уже в стандартной версии покупатель получает цифровую приборную панель, систему круиз-контроля и датчик дождя.

Цена от 1 975 000 рублей делает этот автомобиль одним из самых технологичных предложений в своем классе. В то же время эксперты отмечают, что цены на автомобили в России выросли после повышения утильсбора - и этот фактор продолжает влиять даже на бюджетный сегмент.

Livan S6 Pro — компактный седан на платформе Geely

Livan S6 Pro построен на базе Geely Coolray и унаследовал от него семиступенчатый "робот". При стоимости от 1 984 000 рублей автомобиль предлагает хорошую динамику и современное оснащение, но небольшой багажник — всего 418 литров — может стать компромиссом.

"Livan S6 Pro демонстрирует, как китайские бренды адаптируются под запросы российского рынка", — говорится в материале Autonews. ru.

Haval Jolion и Haval M6 — популярные кроссоверы с "механикой"

Haval Jolion удерживает звание одного из самых популярных кроссоверов из Китая. Базовая комплектация с механической коробкой передач оценивается в 1 999 000 рублей.

Модель M6 — еще один вариант от Haval, производимый в Калуге. Версия с "механикой" также доступна в пределах двух миллионов, что делает кроссовер привлекательным для тех, кто ищет доступный, но вместительный автомобиль.

Tenet T4 — новичок, быстро завоевавший популярность

Tenet T4, который собирают на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, дебютировал летом 2025 года. Уже через несколько месяцев кроссовер занял второе место по популярности среди моделей до 2 млн рублей.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем (113 л. с.) и механической коробкой передач. Простая конструкция, адаптированная к российским условиям, делает его надежным выбором для практичных водителей.

"Москвич 3" — отечественный кроссовер с современным оснащением

"Москвич 3" 2025 года стал одной из немногих моделей, которые можно приобрести с вариатором и при этом уложиться в бюджет 2 млн рублей. В стандартной комплектации предусмотрены климат-контроль, подогрев сидений и круиз-контроль.

Это делает модель интересной для тех, кто хочет поддержать отечественный автопром, не переплачивая за иностранные бренды. Кстати, китайские модели продолжают активно осваивать российский рынок, и эксперты прогнозируют, что 50% китайских автомобилей в России будут собраны в стране к декабрю 2025 года.

Сравнение популярных моделей до 2 млн рублей

Если сравнивать автомобили по цене и оснащению, лидерами становятся Livan X6 Pro и Haval Jolion — оба предлагают разумное сочетание цены, мощности и комфорта. BAIC X55 выделяется по уровню технологий, а Belgee S50 привлекает тех, кто предпочитает седаны с классическим автоматом.

Tenet T4 и JAC JS3 — оптимальны для тех, кто ценит простоту конструкции и невысокую стоимость обслуживания.

Плюсы и минусы доступных моделей

Несмотря на схожие цены, у каждой машины есть свои сильные и слабые стороны:

Плюсы: современное оснащение, экономичность, гарантийная поддержка, простое обслуживание.

Минусы: скромные динамические характеристики, небольшие багажники у седанов, ограниченный выбор комплектаций.

Покупателю стоит учитывать не только цену, но и качество сборки, доступность сервиса и уровень остаточной стоимости при перепродаже.

Советы по выбору автомобиля до 2 млн рублей

Определите приоритеты. Если важна вместительность — выбирайте кроссовер. Для города подойдут компактные седаны. Учитывайте обслуживание. Китайские бренды предлагают гарантию до 5 лет, но запасные части могут быть дороже. Проверяйте комплектацию. Разница в 50-100 тыс. рублей может дать существенное преимущество по опциям. Сравнивайте условия дилеров. Часто региональные представительства предлагают выгоднее, чем федеральные сети.

Популярные вопросы о недорогих автомобилях в России

1. Какие марки предлагают машины дешевле 2 млн рублей?

На российском рынке это преимущественно китайские бренды — Haval, JAC, Livan, BAIC, а также "Москвич".

2. Есть ли доступные автомобили с автоматической коробкой передач?

Да, например Belgee S50 и Livan S6 Pro доступны с "автоматом" или "роботом" при цене менее 2 млн рублей.

3. Что лучше выбрать — седан или кроссовер?

Кроссовер универсальнее и комфортнее на дорогах с плохим покрытием, но седан экономичнее и дешевле в обслуживании.

4. Можно ли купить российский автомобиль с современными опциями в этом ценовом сегменте?

Да, "Москвич 3" предлагает климат-контроль, подогрев сидений и круиз-контроль, оставаясь в пределах бюджета.

5. Какие модели наиболее востребованы?

Лидерами продаж остаются Haval Jolion, Tenet T4 и Livan X6 Pro благодаря сочетанию цены и надежности.