Новые авто 2025 года: какие модели смогут обойти утилизационный сбор

Вторая половина 2025 года ознаменовалась значительным количеством автомобильных новинок, привлекших внимание мировых марок. Однако не все из них смогут попасть на российский рынок из-за реформы утилизационного сбора. Тем не менее, есть модели, которые благодаря мощности до 160 л. с. смогут воспользоваться льготными условиями утилизации. В данном материале мы рассмотрим самые интересные из таких новинок.

Новинки из Европы

Renault Clio

Этот французский хэтчбек претерпел значительные изменения после смены поколения. Новый Clio стал заметно стильнее, а его интерьер теперь напоминает "зеленый" Renault 5. Важно отметить, что сборка модели осуществляется на турецком заводе, что выгодно с точки зрения логистики для российских дилеров.

Мотор: 1,2 литра (115 л. с.)

Коробка передач: шестиступенчатая "механика" / шестиступенчатый "робот"

Привод: передний

Цена: от €19 900 (около 1,9 млн руб.)

Kia Stonic

Обновленный кроссовер Kia Stonic был улучшен не только внешне, но и с точки зрения безопасности: новые системы ADAS делают модель одной из самых защищенных в своем классе. В России эта модель может появиться альтернативными путями.

Мотор: 1,0 литра (100 л. с.)

Коробка передач: шестиступенчатая "механика" / семиступенчатый "робот"

Привод: передний

Цена: от €23 490 (около 2,2 млн руб.)

Volkswagen T-Roc

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc был уже завезен в Россию по схеме параллельного импорта, и есть большая вероятность, что вторая генерация модели также доберется до российских дорог. Новая версия получила улучшенную платформу MQB Evo, гибридные установки и увеличенные размеры.

Мотор: 1,5 литра, гибрид (116 л. с.)

Коробка передач: семиступенчатый "робот"

Привод: передний

Цена: от €30 845 (около 2,9 млн руб.)

Новинки из США

Nissan Sentra

Nissan Sentra нового поколения представляет собой обновленную версию модели, которая теперь обладает внешностью, более характерной для китайских вариантов японской марки. В салоне появились популярные в Китае дисплеи и сенсорная панель климат-контроля.

Мотор: 2,0 литра (151 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от $21 590 (около 1,7 млн руб.)

Nissan Kicks Play

Этот кроссовер вернулся на рынок США в обновленном исполнении с приставкой Play в названии. В отличие от предыдущих моделей, новая версия представлена в одном базовом варианте с минимальной комплектацией, что позволяет снизить цену. В опции доступны аналоговая приборная панель, кондиционер и круиз-контроль.

Мотор: 1,6 литра (124 л. с.)

Коробка передач: вариатор

Привод: передний

Цена: от $21 520 (около 1,7 млн руб.)

Новинки из Индии

Suzuki Victoris

Этот индийский кроссовер Suzuki Victoris — интересная модель, которая сочетает в себе характеристики Grand Vitara, но отличается от него внешне. Учитывая опыт российских дилеров с поставками автомобилей из Индии, возможно, в скором времени этот кроссовер появится на российском рынке.

Мотор: 1,5 литра (103 л. с.)

Коробка передач: пятиступенчатая "механика" / шестиступенчатый "автомат"

Привод: передний/полный

Цена: от 1 049 900 рупий (около 959 тыс. руб.)

Hyundai Venue

Hyundai Venue нового поколения для индийского рынка — это компактный кроссовер, который, несмотря на свою маленькую стоимость, обладает множеством интересных особенностей. Основные изменения касаются как внешнего дизайна, так и технологий в салоне. Особое внимание стоит уделить светодиодной полосе и изогнутой панели с экранами в интерьере.

Мотор: 1,2 литра (83 л. с.), 1,0 литра (100 л. с.)

Коробка передач: шестиступенчатая "механика" / семиступенчатый "автомат"

Привод: передний

Цена: от 849 000 рупий (около 776 тыс. руб.)

Новинки из Китая

Geely Emgrand

В Китае уже активно продается обновленный седан Geely Emgrand. Эта модель может появиться в России в ближайшее время по серым каналам, поскольку у Geely есть опыт поставок в нашу страну.

Мотор: 1,5 литра (120 л. с.)

Коробка передач: семиступенчатый "робот"

Привод: передний

Цена: от 68 900 юаней (около 785 тыс. руб.)

Volkswagen Lamando L

Обновленный лифтбек Lamando L от Volkswagen попал под льготный утильсбор благодаря мощности мотора до 160 л. с. Эта модель была уже представлена на российском рынке в дорестайлинговом варианте и, скорее всего, вновь появится в продаже.

Мотор: 1,5 литра (160 л. с.)

Коробка передач: семиступенчатый "робот"

Привод: передний

Цена: от 119 900 юаней (около 1,3 млн руб.)

Сравнение

Модель Мотор Коробка передач Привод Цена (в рублях) Renault Clio 1,2 л (115 л. с.) 6-ступ. механика / 6-ступ. робот Передний 1,9 млн Kia Stonic 1,0 л (100 л. с.) 6-ступ. механика / 7-ступ. робот Передний 2,2 млн Volkswagen T-Roc 1,5 л (116 л. с.) 7-ступ. робот Передний 2,9 млн Nissan Sentra 2,0 л (151 л. с.) Вариатор Передний 1,7 млн Nissan Kicks Play 1,6 л (124 л. с.) Вариатор Передний 1,7 млн Suzuki Victoris 1,5 л (103 л. с.) 5-ступ. механика / 6-ступ. автомат Передний/Полный 959 тыс. Hyundai Venue 1,2 л (83 л. с.), 1,0 л (100 л. с.) 6-ступ. механика / 7-ступ. автомат Передний 776 тыс. Geely Emgrand 1,5 л (120 л. с.) 7-ступ. робот Передний 785 тыс. Volkswagen Lamando L 1,5 л (160 л. с.) 7-ступ. робот Передний 1,3 млн

Советы шаг за шагом

Действие Примечание Определите нужную модель Обратите внимание на цену и характеристики. Изучите отзывы пользователей Сравните опыт владельцев в разных странах. Рассчитайте стоимость эксплуатации Учитывайте расходы на обслуживание. Проверьте возможности доставки в Россию Учитывайте возможные проблемы с логистикой. Обратитесь к дилеру для оформления покупки Узнайте о возможных льготах и скидках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выбор автомобиля без учета утилизационного сбора.

Последствие: Дополнительные расходы на утильсбор.

Альтернатива: Выбор модели с мощностью до 160 л. с., попадающей под льготный сбор.

Ошибка: Игнорирование популярных моделей в России.

Последствие: Неудобства при обслуживании и поиске запчастей.

Альтернатива: Выбор модели, которая уже присутствует на российском рынке.

А что если…

Что если модель, которая сейчас кажется маловероятной для поступления в Россию, в итоге попадет по альтернативным каналам? Это может значительно снизить цену и доступность автомобилей для потребителей.

Плюсы и минусы

Модель Плюсы Минусы Renault Clio Компактность, стильный дизайн, экономичность Ограниченная мощность Kia Stonic Высокая безопасность, современный дизайн Немного высокая цена для своего класса Volkswagen T-Roc Увеличенные размеры, гибридная установка Дороговизна Nissan Sentra Привлекательный внешний вид, хорошая динамика Вариатор может не подойти для многих водителей Nissan Kicks Play Умеренная цена, доступность комплектации Ограниченный выбор комплектаций Suzuki Victoris Доступная цена, надежность Suzuki Отсутствие опыта эксплуатации в России Hyundai Venue Низкая стоимость, хорошие технологии Малый мотор, не для всех условий Geely Emgrand Цена, хорошее оснащение Нехватка дилеров в России Volkswagen Lamando L Привлекательная цена, качественные материалы Ограниченная доступность на российском рынке

FAQ

Как выбрать лучший автомобиль с мощностью до 160 л. с.?

Обратите внимание на комплектацию и цену. Учитывайте как внешние характеристики, так и технические особенности, такие как тип коробки передач и привод. Сколько стоит новый автомобиль на российском рынке?

Цена зависит от модели и комплектации. В среднем, стоимость новинок в 2025 году варьируется от 776 тыс. до 2,9 млн рублей. Что лучше: европейская или японская модель?

Все зависит от ваших предпочтений. Европейские автомобили часто предлагают более продвинутую технологию, в то время как японские автомобили славятся надежностью и экономичностью.

Мифы и правда

Миф: Все автомобили с мощностью до 160 л. с. обязательно дороже утильсбора.

Правда: Есть модели, которые благодаря льготному сбору могут быть доступнее.

Интересные факты

В 2025 году значительное количество автомобилей на российском рынке поступает из Турции. Модели с гибридными установками становятся все более популярными в Европе. Индийские автомобили продолжают набирать популярность в России благодаря доступной цене и хорошему качеству.

Исторический контекст