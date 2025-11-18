Новые авто 2025 года: какие модели смогут обойти утилизационный сбор
Вторая половина 2025 года ознаменовалась значительным количеством автомобильных новинок, привлекших внимание мировых марок. Однако не все из них смогут попасть на российский рынок из-за реформы утилизационного сбора. Тем не менее, есть модели, которые благодаря мощности до 160 л. с. смогут воспользоваться льготными условиями утилизации. В данном материале мы рассмотрим самые интересные из таких новинок.
Новинки из Европы
Renault Clio
Этот французский хэтчбек претерпел значительные изменения после смены поколения. Новый Clio стал заметно стильнее, а его интерьер теперь напоминает "зеленый" Renault 5. Важно отметить, что сборка модели осуществляется на турецком заводе, что выгодно с точки зрения логистики для российских дилеров.
-
Мотор: 1,2 литра (115 л. с.)
-
Коробка передач: шестиступенчатая "механика" / шестиступенчатый "робот"
-
Привод: передний
-
Цена: от €19 900 (около 1,9 млн руб.)
Kia Stonic
Обновленный кроссовер Kia Stonic был улучшен не только внешне, но и с точки зрения безопасности: новые системы ADAS делают модель одной из самых защищенных в своем классе. В России эта модель может появиться альтернативными путями.
-
Мотор: 1,0 литра (100 л. с.)
-
Коробка передач: шестиступенчатая "механика" / семиступенчатый "робот"
-
Привод: передний
-
Цена: от €23 490 (около 2,2 млн руб.)
Volkswagen T-Roc
Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc был уже завезен в Россию по схеме параллельного импорта, и есть большая вероятность, что вторая генерация модели также доберется до российских дорог. Новая версия получила улучшенную платформу MQB Evo, гибридные установки и увеличенные размеры.
-
Мотор: 1,5 литра, гибрид (116 л. с.)
-
Коробка передач: семиступенчатый "робот"
-
Привод: передний
-
Цена: от €30 845 (около 2,9 млн руб.)
Новинки из США
Nissan Sentra
Nissan Sentra нового поколения представляет собой обновленную версию модели, которая теперь обладает внешностью, более характерной для китайских вариантов японской марки. В салоне появились популярные в Китае дисплеи и сенсорная панель климат-контроля.
-
Мотор: 2,0 литра (151 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от $21 590 (около 1,7 млн руб.)
Nissan Kicks Play
Этот кроссовер вернулся на рынок США в обновленном исполнении с приставкой Play в названии. В отличие от предыдущих моделей, новая версия представлена в одном базовом варианте с минимальной комплектацией, что позволяет снизить цену. В опции доступны аналоговая приборная панель, кондиционер и круиз-контроль.
-
Мотор: 1,6 литра (124 л. с.)
-
Коробка передач: вариатор
-
Привод: передний
-
Цена: от $21 520 (около 1,7 млн руб.)
Новинки из Индии
Suzuki Victoris
Этот индийский кроссовер Suzuki Victoris — интересная модель, которая сочетает в себе характеристики Grand Vitara, но отличается от него внешне. Учитывая опыт российских дилеров с поставками автомобилей из Индии, возможно, в скором времени этот кроссовер появится на российском рынке.
-
Мотор: 1,5 литра (103 л. с.)
-
Коробка передач: пятиступенчатая "механика" / шестиступенчатый "автомат"
-
Привод: передний/полный
-
Цена: от 1 049 900 рупий (около 959 тыс. руб.)
Hyundai Venue
Hyundai Venue нового поколения для индийского рынка — это компактный кроссовер, который, несмотря на свою маленькую стоимость, обладает множеством интересных особенностей. Основные изменения касаются как внешнего дизайна, так и технологий в салоне. Особое внимание стоит уделить светодиодной полосе и изогнутой панели с экранами в интерьере.
-
Мотор: 1,2 литра (83 л. с.), 1,0 литра (100 л. с.)
-
Коробка передач: шестиступенчатая "механика" / семиступенчатый "автомат"
-
Привод: передний
-
Цена: от 849 000 рупий (около 776 тыс. руб.)
Новинки из Китая
Geely Emgrand
В Китае уже активно продается обновленный седан Geely Emgrand. Эта модель может появиться в России в ближайшее время по серым каналам, поскольку у Geely есть опыт поставок в нашу страну.
-
Мотор: 1,5 литра (120 л. с.)
-
Коробка передач: семиступенчатый "робот"
-
Привод: передний
-
Цена: от 68 900 юаней (около 785 тыс. руб.)
Volkswagen Lamando L
Обновленный лифтбек Lamando L от Volkswagen попал под льготный утильсбор благодаря мощности мотора до 160 л. с. Эта модель была уже представлена на российском рынке в дорестайлинговом варианте и, скорее всего, вновь появится в продаже.
-
Мотор: 1,5 литра (160 л. с.)
-
Коробка передач: семиступенчатый "робот"
-
Привод: передний
-
Цена: от 119 900 юаней (около 1,3 млн руб.)
Сравнение
|Модель
|Мотор
|Коробка передач
|Привод
|Цена (в рублях)
|Renault Clio
|1,2 л (115 л. с.)
|6-ступ. механика / 6-ступ. робот
|Передний
|1,9 млн
|Kia Stonic
|1,0 л (100 л. с.)
|6-ступ. механика / 7-ступ. робот
|Передний
|2,2 млн
|Volkswagen T-Roc
|1,5 л (116 л. с.)
|7-ступ. робот
|Передний
|2,9 млн
|Nissan Sentra
|2,0 л (151 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|1,7 млн
|Nissan Kicks Play
|1,6 л (124 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|1,7 млн
|Suzuki Victoris
|1,5 л (103 л. с.)
|5-ступ. механика / 6-ступ. автомат
|Передний/Полный
|959 тыс.
|Hyundai Venue
|1,2 л (83 л. с.), 1,0 л (100 л. с.)
|6-ступ. механика / 7-ступ. автомат
|Передний
|776 тыс.
|Geely Emgrand
|1,5 л (120 л. с.)
|7-ступ. робот
|Передний
|785 тыс.
|Volkswagen Lamando L
|1,5 л (160 л. с.)
|7-ступ. робот
|Передний
|1,3 млн
Советы шаг за шагом
|Действие
|Примечание
|Определите нужную модель
|Обратите внимание на цену и характеристики.
|Изучите отзывы пользователей
|Сравните опыт владельцев в разных странах.
|Рассчитайте стоимость эксплуатации
|Учитывайте расходы на обслуживание.
|Проверьте возможности доставки в Россию
|Учитывайте возможные проблемы с логистикой.
|Обратитесь к дилеру для оформления покупки
|Узнайте о возможных льготах и скидках.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Выбор автомобиля без учета утилизационного сбора.
Последствие: Дополнительные расходы на утильсбор.
Альтернатива: Выбор модели с мощностью до 160 л. с., попадающей под льготный сбор.
-
Ошибка: Игнорирование популярных моделей в России.
Последствие: Неудобства при обслуживании и поиске запчастей.
Альтернатива: Выбор модели, которая уже присутствует на российском рынке.
А что если…
Что если модель, которая сейчас кажется маловероятной для поступления в Россию, в итоге попадет по альтернативным каналам? Это может значительно снизить цену и доступность автомобилей для потребителей.
Плюсы и минусы
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Renault Clio
|Компактность, стильный дизайн, экономичность
|Ограниченная мощность
|Kia Stonic
|Высокая безопасность, современный дизайн
|Немного высокая цена для своего класса
|Volkswagen T-Roc
|Увеличенные размеры, гибридная установка
|Дороговизна
|Nissan Sentra
|Привлекательный внешний вид, хорошая динамика
|Вариатор может не подойти для многих водителей
|Nissan Kicks Play
|Умеренная цена, доступность комплектации
|Ограниченный выбор комплектаций
|Suzuki Victoris
|Доступная цена, надежность Suzuki
|Отсутствие опыта эксплуатации в России
|Hyundai Venue
|Низкая стоимость, хорошие технологии
|Малый мотор, не для всех условий
|Geely Emgrand
|Цена, хорошее оснащение
|Нехватка дилеров в России
|Volkswagen Lamando L
|Привлекательная цена, качественные материалы
|Ограниченная доступность на российском рынке
FAQ
-
Как выбрать лучший автомобиль с мощностью до 160 л. с.?
Обратите внимание на комплектацию и цену. Учитывайте как внешние характеристики, так и технические особенности, такие как тип коробки передач и привод.
-
Сколько стоит новый автомобиль на российском рынке?
Цена зависит от модели и комплектации. В среднем, стоимость новинок в 2025 году варьируется от 776 тыс. до 2,9 млн рублей.
-
Что лучше: европейская или японская модель?
Все зависит от ваших предпочтений. Европейские автомобили часто предлагают более продвинутую технологию, в то время как японские автомобили славятся надежностью и экономичностью.
Мифы и правда
Миф: Все автомобили с мощностью до 160 л. с. обязательно дороже утильсбора.
Правда: Есть модели, которые благодаря льготному сбору могут быть доступнее.
Интересные факты
-
В 2025 году значительное количество автомобилей на российском рынке поступает из Турции.
-
Модели с гибридными установками становятся все более популярными в Европе.
-
Индийские автомобили продолжают набирать популярность в России благодаря доступной цене и хорошему качеству.
Исторический контекст
-
В начале 2010-х годов на российском рынке начали активно появляться автомобили с меньшими объемами двигателей, что позволило снизить налоговые и таможенные пошлины.
-
В 2025 году Россия продолжает адаптироваться к мировым изменениям в автомобильной промышленности, в том числе с учетом реформы утилизационного сбора.
-
Китайские автомобили, такие как Geely и Volkswagen, начинают составлять конкуренцию европейским моделям благодаря более низким ценам и доступности.
