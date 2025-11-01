Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дубай
Дубай
© commons.wikimedia.org by Robert Bock is licensed under CC0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована вчера в 23:26

Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Доступные пляжные курорты: туры с перелетом и завтраками за 47 тысяч рублей

Российским туристам предложили доступные варианты пляжного отдыха в популярнейших курортных странах с перелетом и завтраками всего за 47 тысяч рублей на человека. Такие предложения стали возможны благодаря низким ценам в высокий сезон, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Популярные курорты с выгодными предложениями

В ноябре можно выбрать отдых в множестве известных пляжных стран, таких как ОАЭ, Египет, Китай, Таиланд, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. Стоимость туров зависит от направления, уровня отеля и типа перелета.

"Пляжный отдых в ноябре доступен по выгодным ценам. Например, тур в ОАЭ с перелетом и размещением в четырехзвездочной гостинице можно купить за 47 тысяч рублей на человека", — сообщили в АТОР.

Цены на отдых по направлениям

Страна Цена на двоих с перелетом и завтраками Система питания Дополнительные опции
ОАЭ 93 тысячи рублей Завтраки Стыковка в Азербайджане
ОАЭ (прямой перелет) 131 тысяча рублей Завтраки Прямой перелет
Египет 101 тысяча рублей "Все включено" -
Китай (Хайнань) 115 тысяч рублей Завтраки -
Таиланд 127 тысяч рублей Завтраки -
Индия (Гоа) 149 тысяч рублей Завтраки -
Шри-Ланка 155 тысяч рублей Завтраки -
Индонезия 152 тысячи рублей Завтраки -

Почему стоит выбрать отдых в этих странах?

  1. ОАЭ - идеальное место для любителей роскошных курортов и современного сервиса. Пляжи и отели на высшем уровне.

  2. Египет - "все включено" на пляжах Красного моря с богатой культурой и экскурсиями.

  3. Китай (Хайнань) - экзотика с удобным перелетом и уютными отелями.

  4. Таиланд - идеальный выбор для тех, кто ценит разнообразие, экзотику и недорогие развлечения.

  5. Индия (Гоа) - пляжи, курорты и культурные памятники на берегу Аравийского моря.

  6. Шри-Ланка - прекрасные пляжи, уникальная культура и кухня, плюс доступные цены.

  7. Индонезия - популярное направление с пляжами, коралловыми рифами и комфортными условиями для отдыха.

Важные моменты для туристов

  1. Цены в высокий сезон - несмотря на сезонные колебания цен, отдых на популярных курортах остаётся доступным.

  2. Типы перелетов - выбор между прямыми рейсами и стыковками влияет на стоимость тура, но также предоставляет разнообразие вариантов для путешественников.

  3. Система питания - система "все включено" является удобной для отдыхающих, предпочитающих не думать о дополнительных расходах на еду и напитки.

А что если вы хотите сэкономить?

Если вы хотите сэкономить на отдыхе, стоит выбирать страны с более доступными ценами, такие как Египет или ОАЭ, где можно найти отличные предложения в высокий сезон по разумной цене. В то же время для любителей экзотики подойдут Таиланд или Индонезия, где отдых также будет комфортным, но с возможностью более дешевого отдыха.

FAQ

1. Какой отдых лучше выбрать в высокий сезон?
Лучше всего выбирать курорты с хорошей инфраструктурой, но по доступным ценам, такие как ОАЭ или Египет. Однако экзотические направления, как Индонезия или Шри-Ланка, также подойдут для более опытных путешественников.

2. Сколько стоит отдых в ОАЭ в ноябре?
Тур в ОАЭ с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле будет стоить около 93 тысяч рублей на двоих. Прямой перелет повысит цену до 131 тысячи рублей.

3. Где можно отдохнуть дешевле в высокий сезон?
Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают туры по доступным ценам в высокий сезон, с качественным сервисом и отличными пляжами.

Мифы и правда о пляжных курортах

Миф: Пляжный отдых в высокий сезон всегда очень дорогой.
Правда: Несмотря на высокий сезон, можно найти туры с перелетом и завтраками по доступным ценам, особенно в странах, как Египет и ОАЭ.

Миф: Отдых в экзотических странах всегда выходит в разы дороже.
Правда: Экзотика, как в Индонезии или Шри-Ланке, может быть не такой дорогой, как в популярных туристических странах.

Читайте также

Путешественник проехал более 2200 километров по Кавказу на автодоме за семь дней вчера в 15:35
Дом на колёсах и Кавказ под звёздами: как путешествие меняет взгляд на комфорт

Путешествие Марка Исаева на автодоме по Кавказу: 2200 километров свободы, откровения о жизни на колесах и советы по организации автопутешествий.

Читать полностью » В Египте четырёхзвёздочные отели часто оказываются комфортнее формальных пятёрок вчера в 14:48
Отель на пять звёзд, отдых на три: как туристов в Египте вводят в заблуждение

Что скрывают звёзды на отелях в Египте? Узнайте, как выбрать настоящий комфорт и не попасться на уловки туристической системы.

Читать полностью » С 26 октября по 8 ноября в Бангкоке закрыты Большой дворец и храм Ват Пхра Кео вчера в 13:05
Таиланд затаил дыхание: страна скорбит, но двери для туристов остаются открыты

После смерти королевы Сирикит Таиланд объявил траур, но туршизнь продолжается. Узнайте, как туристам вести себя уважительно и наслаждаться отдыхом.

Читать полностью » Как подготовиться к автопутешествию с детьми: советы по организации комфортного пути вчера в 12:10
Готовы к дальнему пути? 7 шагов для комфортного путешествия с детьми на автомобиле

Как организовать комфортное путешествие на машине с детьми? Подготовьтесь к поездке с этими полезными советами и путешествуйте без стресса.

Читать полностью » Эксперты советуют: как бороться с тревогой при полёте и выбрать место в салоне самолёта вчера в 11:07
Страшно летать? 8 способов справиться с тревогой и получить удовольствие от полёта

Как справиться со страхом перед полётом? 8 полезных советов для подготовки к рейсу и снижения тревожности.

Читать полностью » Жигулёвский пивоваренный завод и бункер Сталина привлекают туристов в Самару вчера в 10:05
В Самаре не скучно: от секретных бункеров до масштабных архитектурных шедевров

Самара — город, где история и культура переплетаются с современностью. От памятников до космических музеев — рассказываем, что стоит увидеть в этом уникальном городе.

Читать полностью » Красный проспект, Царские ворота и памятник Екатерине II - главные достопримечательности Краснодара вчера в 9:02
Где бы вы ни оказались - в Краснодаре всегда будет красиво: 10 локаций для вдохновения

Краснодар — город, где сочетаются южная теплота, культура и история. Рассказываем, какие места обязательно нужно увидеть, гуляя по этому удивительному городу.

Читать полностью » Академгородок и ботанический сад редких растений привлекают туристов в окрестности Новосибирска вчера в 8:58
Новосибирск - город рекордов и контрастов: 10 мест, которые нельзя пропустить

Прогулка по Новосибирску: от рекордных мостов до знаменитых театров — рассказываем, что стоит увидеть в третьем по величине городе России.

Читать полностью »

