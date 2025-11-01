Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека

Российским туристам предложили доступные варианты пляжного отдыха в популярнейших курортных странах с перелетом и завтраками всего за 47 тысяч рублей на человека. Такие предложения стали возможны благодаря низким ценам в высокий сезон, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Популярные курорты с выгодными предложениями

В ноябре можно выбрать отдых в множестве известных пляжных стран, таких как ОАЭ, Египет, Китай, Таиланд, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. Стоимость туров зависит от направления, уровня отеля и типа перелета.

"Пляжный отдых в ноябре доступен по выгодным ценам. Например, тур в ОАЭ с перелетом и размещением в четырехзвездочной гостинице можно купить за 47 тысяч рублей на человека", — сообщили в АТОР.

Цены на отдых по направлениям

Страна Цена на двоих с перелетом и завтраками Система питания Дополнительные опции ОАЭ 93 тысячи рублей Завтраки Стыковка в Азербайджане ОАЭ (прямой перелет) 131 тысяча рублей Завтраки Прямой перелет Египет 101 тысяча рублей "Все включено" - Китай (Хайнань) 115 тысяч рублей Завтраки - Таиланд 127 тысяч рублей Завтраки - Индия (Гоа) 149 тысяч рублей Завтраки - Шри-Ланка 155 тысяч рублей Завтраки - Индонезия 152 тысячи рублей Завтраки -

Почему стоит выбрать отдых в этих странах?

ОАЭ - идеальное место для любителей роскошных курортов и современного сервиса. Пляжи и отели на высшем уровне. Египет - "все включено" на пляжах Красного моря с богатой культурой и экскурсиями. Китай (Хайнань) - экзотика с удобным перелетом и уютными отелями. Таиланд - идеальный выбор для тех, кто ценит разнообразие, экзотику и недорогие развлечения. Индия (Гоа) - пляжи, курорты и культурные памятники на берегу Аравийского моря. Шри-Ланка - прекрасные пляжи, уникальная культура и кухня, плюс доступные цены. Индонезия - популярное направление с пляжами, коралловыми рифами и комфортными условиями для отдыха.

Важные моменты для туристов

Цены в высокий сезон - несмотря на сезонные колебания цен, отдых на популярных курортах остаётся доступным. Типы перелетов - выбор между прямыми рейсами и стыковками влияет на стоимость тура, но также предоставляет разнообразие вариантов для путешественников. Система питания - система "все включено" является удобной для отдыхающих, предпочитающих не думать о дополнительных расходах на еду и напитки.

А что если вы хотите сэкономить?

Если вы хотите сэкономить на отдыхе, стоит выбирать страны с более доступными ценами, такие как Египет или ОАЭ, где можно найти отличные предложения в высокий сезон по разумной цене. В то же время для любителей экзотики подойдут Таиланд или Индонезия, где отдых также будет комфортным, но с возможностью более дешевого отдыха.

FAQ

1. Какой отдых лучше выбрать в высокий сезон?

Лучше всего выбирать курорты с хорошей инфраструктурой, но по доступным ценам, такие как ОАЭ или Египет. Однако экзотические направления, как Индонезия или Шри-Ланка, также подойдут для более опытных путешественников.

2. Сколько стоит отдых в ОАЭ в ноябре?

Тур в ОАЭ с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле будет стоить около 93 тысяч рублей на двоих. Прямой перелет повысит цену до 131 тысячи рублей.

3. Где можно отдохнуть дешевле в высокий сезон?

Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают туры по доступным ценам в высокий сезон, с качественным сервисом и отличными пляжами.

Мифы и правда о пляжных курортах

Миф: Пляжный отдых в высокий сезон всегда очень дорогой.

Правда: Несмотря на высокий сезон, можно найти туры с перелетом и завтраками по доступным ценам, особенно в странах, как Египет и ОАЭ.

Миф: Отдых в экзотических странах всегда выходит в разы дороже.

Правда: Экзотика, как в Индонезии или Шри-Ланке, может быть не такой дорогой, как в популярных туристических странах.