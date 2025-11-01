Выгодный пляжный отдых в ноябре: лучшие курорты по цене 47 тысяч рублей на человека
Российским туристам предложили доступные варианты пляжного отдыха в популярнейших курортных странах с перелетом и завтраками всего за 47 тысяч рублей на человека. Такие предложения стали возможны благодаря низким ценам в высокий сезон, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Популярные курорты с выгодными предложениями
В ноябре можно выбрать отдых в множестве известных пляжных стран, таких как ОАЭ, Египет, Китай, Таиланд, Индия, Шри-Ланка и Индонезия. Стоимость туров зависит от направления, уровня отеля и типа перелета.
"Пляжный отдых в ноябре доступен по выгодным ценам. Например, тур в ОАЭ с перелетом и размещением в четырехзвездочной гостинице можно купить за 47 тысяч рублей на человека", — сообщили в АТОР.
Цены на отдых по направлениям
|Страна
|Цена на двоих с перелетом и завтраками
|Система питания
|Дополнительные опции
|ОАЭ
|93 тысячи рублей
|Завтраки
|Стыковка в Азербайджане
|ОАЭ (прямой перелет)
|131 тысяча рублей
|Завтраки
|Прямой перелет
|Египет
|101 тысяча рублей
|"Все включено"
|-
|Китай (Хайнань)
|115 тысяч рублей
|Завтраки
|-
|Таиланд
|127 тысяч рублей
|Завтраки
|-
|Индия (Гоа)
|149 тысяч рублей
|Завтраки
|-
|Шри-Ланка
|155 тысяч рублей
|Завтраки
|-
|Индонезия
|152 тысячи рублей
|Завтраки
|-
Почему стоит выбрать отдых в этих странах?
-
ОАЭ - идеальное место для любителей роскошных курортов и современного сервиса. Пляжи и отели на высшем уровне.
-
Египет - "все включено" на пляжах Красного моря с богатой культурой и экскурсиями.
-
Китай (Хайнань) - экзотика с удобным перелетом и уютными отелями.
-
Таиланд - идеальный выбор для тех, кто ценит разнообразие, экзотику и недорогие развлечения.
-
Индия (Гоа) - пляжи, курорты и культурные памятники на берегу Аравийского моря.
-
Шри-Ланка - прекрасные пляжи, уникальная культура и кухня, плюс доступные цены.
-
Индонезия - популярное направление с пляжами, коралловыми рифами и комфортными условиями для отдыха.
Важные моменты для туристов
-
Цены в высокий сезон - несмотря на сезонные колебания цен, отдых на популярных курортах остаётся доступным.
-
Типы перелетов - выбор между прямыми рейсами и стыковками влияет на стоимость тура, но также предоставляет разнообразие вариантов для путешественников.
-
Система питания - система "все включено" является удобной для отдыхающих, предпочитающих не думать о дополнительных расходах на еду и напитки.
А что если вы хотите сэкономить?
Если вы хотите сэкономить на отдыхе, стоит выбирать страны с более доступными ценами, такие как Египет или ОАЭ, где можно найти отличные предложения в высокий сезон по разумной цене. В то же время для любителей экзотики подойдут Таиланд или Индонезия, где отдых также будет комфортным, но с возможностью более дешевого отдыха.
FAQ
1. Какой отдых лучше выбрать в высокий сезон?
Лучше всего выбирать курорты с хорошей инфраструктурой, но по доступным ценам, такие как ОАЭ или Египет. Однако экзотические направления, как Индонезия или Шри-Ланка, также подойдут для более опытных путешественников.
2. Сколько стоит отдых в ОАЭ в ноябре?
Тур в ОАЭ с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле будет стоить около 93 тысяч рублей на двоих. Прямой перелет повысит цену до 131 тысячи рублей.
3. Где можно отдохнуть дешевле в высокий сезон?
Египет, ОАЭ и Таиланд предлагают туры по доступным ценам в высокий сезон, с качественным сервисом и отличными пляжами.
Мифы и правда о пляжных курортах
Миф: Пляжный отдых в высокий сезон всегда очень дорогой.
Правда: Несмотря на высокий сезон, можно найти туры с перелетом и завтраками по доступным ценам, особенно в странах, как Египет и ОАЭ.
Миф: Отдых в экзотических странах всегда выходит в разы дороже.
Правда: Экзотика, как в Индонезии или Шри-Ланке, может быть не такой дорогой, как в популярных туристических странах.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru