Прорыв в бортовых технологиях: ГУАП разработает сеть передачи данных для движущихся объектов по всей РФ

Инновации, которые ещё несколько лет назад казались задачей будущего, постепенно превращаются в рабочие технологии. На площадке государственной программы "Приоритет 2030" команда ГУАП представила два стратегических проекта, нацеленных на развитие бортовых систем и цифрового производства. Университет обозначил направления, которые могут оказать серьёзное влияние на российскую авиационную и космическую отрасли в ближайшие годы.

Бесшовная связь для движущихся аппаратов

В центре обсуждения оказалась разработка универсальной системы обмена данными, позволяющей безопасно подключаться к ресурсам беспилотников, самолётов и космических аппаратов даже при отсутствии наземной инфраструктуры. Проект курирует Центр аэрокосмических исследований ГУАП, и его авторы утверждают, что речь идёт о принципиально новой для страны технологии.

Система создаёт сеть, обеспечивающую доступ к данным и камерам аппаратов в реальном времени. Пользователь сможет работать с такими устройствами на удалении, получать защищённые файлы или отправлять команды управления. Для этого создаются межтехнологические связки, объединяющие проводные, беспроводные и лазерные каналы в единую инфраструктуру.

"Мы создаем то, чего в России еще нет — защищенную сеть для передачи данных с движущихся объектов", — рассказал руководитель проекта Валентин Оленев.

Он подчеркнул, что накопленный за десятилетия опыт разработки бортовых систем позволяет команде уверенно двигаться от исследовательских работ к серийному производству. К 2028 году готовится первая линейка оборудования и прототип облачной платформы.

Цифровая архитектура производства беспилотников

Второй проект ГУАП связан с созданием полной цифровой цепочки, в рамках которой формируется производство бортового оборудования для беспилотных авиационных систем. Архитектура охватывает моделирование, проектирование, изготовление модулей и сертификацию серийных образцов — всё в единой интегрированной системе.

Такой подход сокращает сроки доводки образцов в два-три раза и снижает себестоимость. Университет подчёркивает, что именно отсутствие отлаженного перехода от идеи к серии долгое время тормозило развитие отечественных БАС. Теперь появляется возможность технически закрыть этот разрыв и ускорить вывод новых аппаратов на рынок.

"Наша задача — создать технологию воспроизведения, разработки, вывода в серию и сертификации", — отметил руководитель направления Сергей Солёный.

Он подчеркнул, что каждый новый прототип должен становиться дешевле и эффективнее, а платформа — укреплять технологическую независимость страны.

Партнёрская кооперация и дальнейшие шаги

Проекты поддержали представители промышленных компаний — среди них специалисты АО "Равенство" и АО "НИИ "Субмикрон”". Они подтвердили значимость технологий как для разработки бортовых систем, так и для масштабирования цифровых процессов производства.

ГУАП стал первым университетом Санкт-Петербурга, который представил отчёт и стратегические инициативы Совету по поддержке программ развития. После защиты научные команды переходят к следующему этапу программы "Приоритет 2030", где ключевым критерием станет способность проектов выйти на стабильную технологическую реализацию.