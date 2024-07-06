Из-за грозы московские аэропорты столкнулись с массовыми задержками рейсов. Наиболее сложная ситуация замечена в Шереметьево, где многие пассажиры не успели на стыковочные рейсы и провели до 5 часов в очередях для замены билетов.
Задержки вылетов составляли от 2 до 11 часов, особенно пострадали рейсы в Екатеринбург, Нижний Новгород и Красноярск.
В туристические направления, такие как Анталья и Бодрум, задержки были минимальными (около часа), за исключением рейса в Шарм-эль-Шейх, задержавшегося более чем на 3 часа.
Во Внуково и Домодедово также фиксировались задержки, но менее значительные. К утру ситуация стабилизировалась, однако отдельные рейсы, например, в Магнитогорск, продолжают задерживаться на длительное время, сообщает Tourdom. Ru.
Фото: flickr.com/Artem Katranzhi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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