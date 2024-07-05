Юрист Александр Хаминский объяснил, что ужесточение правил досмотра пассажиров в аэропортах является необходимой мерой для обеспечения безопасности. Он отметил, что в России меры безопасности усилили после теракта в Домодедово в 2011 году, введя досмотр пассажиров на входе в аэропорт, сообщает News.Ru.

Хаминский признал, что новые требования могут создать неудобства, но подчеркнул их важность. Он также посоветовал пассажирам заранее учитывать дополнительное время на досмотр и ознакомиться с правилами провоза запрещенных предметов, чтобы сократить время контроля и избежать лишнего внимания со стороны служб безопасности.

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