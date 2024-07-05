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В турецких аэропортах ужесточены правила досмотра пассажиров
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В турецких аэропортах ужесточены правила досмотра пассажиров

В Турции ужесточены процедуры досмотра в аэропортах после внесения поправок в закон о гражданской авиации. Сотрудники безопасности получили право досматривать вещи и электронные устройства пассажиров на входе в терминал и зону посадки, с возможностью конфискации запрещённых предметов.

Пассажиры, отказывающиеся от досмотра, не будут допущены к полету.

Однако, российские туристы вряд ли заметят изменения, так как нововведения в основном касаются малых аэропортов, в то время как в крупных аэропортах Турции, таких как Стамбул и Анталья, строгие меры безопасности уже действуют, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Zalasem1 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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