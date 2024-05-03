Аэропорт Элисты готов к полноценной работе и принятию воздушных судов. С 3 мая сняты ограничения на использование воздушного пространства в то время, когда аэропорт функционирует — с 09:00 до 19:00 по московскому времени каждый день.
Информацию об этом передали в пресс-службе аэропорта.
Элиста стала первым аэропортом в Южном федеральном округе, который возобновил свою работу в условиях спецвоздействия. Пока что ограничения на полеты сохраняются для аэропортов Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Симферополя.
По словам представителей пресс-службы, аэропорт полностью готов к восстановлению авиасообщения. В настоящее время ведутся переговоры с перевозчиками относительно осуществления полетных программ через аэропорт Элисты.
Тем не менее, несмотря на ограничения на гражданскую авиацию в воздушном пространстве, персонал аэропорта Элисты проводил регулярные мероприятия по техническому обслуживанию и поддержанию готовности к работе. Все службы прошли необходимые проверки, а также были проведены учения для поддержания работоспособности аэропорта.
Росавиация ранее уведомила, что аэродром в Элисте способен обслуживать до 12 взлетно-посадочных операций в час. Техническая безопасность полетов подтверждена соответствующими специалистами, включая представителей Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения в России.
Фото: www. flickr.com/Ville Hyvönen(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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