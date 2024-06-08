Строительство нового терминала аэропорта в Йошкар-Оле должно завершиться в ноябре 2024 года. На данный момент здание терминала выполнено на 54%.
О работах сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках проекта проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы и перенос очистных сооружений.
Работы по взлетно-посадочной полосе и новому терминалу синхронизированы, что позволит аэропорту после реконструкции принимать самолёты вместимостью до 200 человек, сообщает ТАСС.
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