Строительство нового терминала аэропорта в Йошкар-Оле должно завершиться в ноябре 2024 года. На данный момент здание терминала выполнено на 54%.

О работах сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках проекта проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы и перенос очистных сооружений.

Работы по взлетно-посадочной полосе и новому терминалу синхронизированы, что позволит аэропорту после реконструкции принимать самолёты вместимостью до 200 человек, сообщает ТАСС.

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