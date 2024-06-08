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Строительство нового терминала аэропорта В Йошкар-Оле планируют завершить в ноябре 2024 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:40

Строительство нового терминала аэропорта В Йошкар-Оле планируют завершить в ноябре 2024 года

Строительство нового терминала аэропорта в Йошкар-Оле должно завершиться в ноябре 2024 года. На данный момент здание терминала выполнено на 54%.

О работах сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках проекта проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы и перенос очистных сооружений.

Работы по взлетно-посадочной полосе и новому терминалу синхронизированы, что позволит аэропорту после реконструкции принимать самолёты вместимостью до 200 человек, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Nazaryanjessss (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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