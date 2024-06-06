Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в данный момент ведомство не рассматривает возобновление работы аэропортов южного и центрального районов РФ, закрытых в связи с началом СВО в феврале 2022 года.

Недавно, 28 мая, в Элисте был открыт аэровокзал с воздушным коридором для гражданских судов. Это первый аэропорт, который открылся после приостановки работы в феврале 2022 года. В Минобороны заявили, что возобновление работы других аэропортов не планируется.

"Эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим. Мы находимся в постоянном диалоге и контакте. Пока на сегодняшний день открытия других аэропортов не ожидается", — дал комментарий Ядров в интервью для телеканала "НТВ".

Ядров отметил, что первые же рейсы в Элисту испытали стопроцентную нагрузку.

Остальные аэропорты, закрытые из необходимости обеспечения безопасности 24 февраля 2022 года (в Брянске, Симферополе, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Курске, Белгороде, Воронеже) всё еще не работают.

После начала специальной военной операции на украине Россия закрыла часть своего воздушного пространства для гражданских полётов.

В 03:45 мск 24 февраля поступила новость о том, что Росавиация временно ограничивает деятельность 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Симферополя, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополя и Элисты. В тот же день к списку был добавлен 12-й аэропорт — Липецк.

Изначально было известно, что ограничения вводятся до 2 марта 2022 года, однако в дальнейшем они неоднократно продлевались. 25 февраля 2022 года вернулся к стандартному режиму работы аэропорт Ставрополя, а 28 мая — аэропорт в Элисте. По состоянию на 6 июня 2024 года ограничения в работе других 10 аэропортов из списка продолжают действовать.

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