Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:53

Возвращение в небо: аэропорт на Дальнем Востоке готовится к масштабной перезагрузке системы

Масштабное обновление аэропортовой инфраструктуры в Комсомольске-на-Амуре стартует в 2026 году, о чем официально заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в рамках прямой линии. Аэродром Хурба, долгое время находившийся в простое, после передачи в краевую собственность в январе текущего года готовится к комплексному восстановлению. Целью проекта является возрождение авиасообщения для второго по величине города региона, которое полностью прекратилось в конце 2023 года. Для реализации поставленных задач власти планируют привлечь частных инвесторов к модернизации терминала и взлетно-посадочной полосы.

Стратегические планы развития авиаузла

Губернатор обозначил амбициозные сроки: уже до конца текущего года объект должен войти в стадию активных преобразований. Региональные власти намерены задействовать частный капитал для реконструкции аэропортового здания, создавая современные условия для будущих пассажиров. Несмотря на осторожность в прогнозах относительно точных дат запуска первых рейсов, перед профильными ведомствами поставлена задача возобновить полеты не позднее конца 2026 года.

Данная инициатива является прямым следствием поручения президента России Владимира Путина, выданного по результатам совещания по развитию дальневосточных городов еще в ноябре 2023 года. Федеральный центр тогда акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к восстановлению воздушной гавани, включающего ремонт полосы и всей инфраструктуры. Координация действий между правительством страны, оборонным ведомством и местной властью позволяет рассчитывать на реализацию проекта в сжатые сроки.

"Восстановление таких узловых точек в регионах критически важно не только для пассажирских перевозок, но и для обеспечения связанности отдаленных территорий. Формат взаимодействия государства и инвестора здесь выступает оптимальным инструментом, так как позволяет разгрузить региональный бюджет и ускорить темпы работ. Убежден, что запуск авиасообщения даст новый импульс социально-экономическому развитию Комсомольска-на-Амуре как ключевого промышленного центра. Подобные инфраструктурные проекты требуют тщательного контроля на каждом этапе реализации, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Предыстория и текущее состояние объекта

Ситуация с аэропортом Хурба в последние годы характеризовалась постепенным угасанием операционной деятельности. Пассажиропоток за последнее десятилетие упал почти вдвое, едва достигнув отметки в 12 тысяч человек к 2023 году, после чего авиасообщение и вовсе остановилось. Ключевой точкой в решении проблемы стал июнь прошлого года, когда объект вернули в государственную собственность. В начале 2026 года аэропорт был официально передан на баланс Хабаровскому краю, что юридически открыло путь для полномасштабных инвестиций.

На сегодняшний день территория аэродрома, расположенная в 17 километрах от городской черты, требует серьезного технического вмешательства. Без обновленной взлетно-посадочной полосы и современного терминала эксплуатация воздушных судов невозможна, что вынуждает жителей Комсомольска-на-Амуре использовать только наземный транспорт. Железнодорожная ветка и автодороги остаются единственными способами связи, что, учитывая значительные расстояния Дальнего Востока, значительно осложняет мобильность населения.

Значение объекта для транспортной системы края

В долгосрочной перспективе руководство региона видит в обновленном аэропорту важный транспортный хаб, который позволит связать Комсомольск-на-Амуре с сетью вертолетных маршрутов. Организация авиасообщения с отдаленными и малодоступными поселками является приоритетной задачей для развития логистики внутри края. Это позволит существенно сократить время в пути для местных жителей и повысить уровень жизни в северных районах.

Благодаря созданию узлового авиацентра логистическая карта региона заметно трансформируется, возвращая городу статус полноценного транспортного узла. Реализация данного проекта станет ключевым этапом в исправлении многолетней стагнации аэропортового хозяйства Хурбы. Инвестиции в инфраструктуру в данном случае направлены не только на комфорт пассажиров, но и на обеспечение транспортной безопасности и доступности территорий Хабаровского края.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

