Татьяна Костина Опубликована сегодня в 7:46

Однажды довёл аэрогриль до липкой корки — теперь знаю быстрый способ вернуть ему вкус и мощность

Эксперт советует чистить аэрогриль после каждого использования — Southern Living

Аэрогриль давно перестал быть редкостью: он ускоряет готовку, помогает сделать еду менее жирной и часто выручает в будни. Но у этой удобной техники есть слабое место — жир, крошки и остатки масла накапливаются быстрее, чем кажется. Если их игнорировать, страдает вкус блюд, появляется запах, падает эффективность и даже повышается риск возгорания. Хорошая новость: регулярная чистка занимает совсем немного времени и реально делает аэрогриль "как новую". Об этом пишет Southern Living.

Как часто нужно чистить аэрогриль

Идеальный вариант — быстрая очистка после каждого использования. Так вы не даёте жиру застывать, а крошкам — превращаться в устойчивый налёт. Алекс Эммануэль, менеджер по категорийной маркетинговой стратегии, советует: когда аэрогриль остынет, достаньте корзину и поддон и либо сразу отправьте их в посудомоечную машину, либо вымойте вручную в тёплой воде с мягким средством.

Если вы пользуетесь устройством ежедневно, потребуется и более серьёзная чистка примерно раз в неделю — это касается внутренних стенок и зоны нагревательного элемента.

Какие части нужно мыть в первую очередь

Некоторые элементы требуют внимания всегда:

  • Корзина и хрустящая тарелка/поддон - моются после каждого приготовления (часто подходят для посудомойки).
  • Внутренняя камера и зона нагревателя - лучше протирать влажной мягкой тканью после остывания, чтобы не копился жир.
  • Корпус и панель управления - протираются влажной тряпкой, но никогда не моются под водой и тем более не отправляются в посудомоечную машину.

Что понадобится для чистки

Набор простой, почти всё обычно есть дома:

  • средство для мытья посуды
    • мягкая губка или не абразивная щётка
    • микрофибра
    • пищевая сода (для стойких загрязнений)
    • лимонный сок или белый уксус (для запахов)
    • старая зубная щётка (для труднодоступных мест)
    • бумажные полотенца

Быстрая чистка после каждого использования: пошагово

  1. Выключите аэрогриль, выньте вилку из розетки и дождитесь полного охлаждения.
  2. Достаньте хрустящую тарелку/поддон из корзины и вымойте вручную или в посудомойке.
  3. Вымойте корзину — также вручную или в посудомоечной машине.
  4. Влажной тряпкой протрите корпус и панель управления.
  5. Просушите всё сухой тканью или бумажными полотенцами.
  6. Убедитесь, что все детали полностью высохли перед следующим использованием.

Глубокая чистка: если есть жир, налёт или запах

Если корзина и поддон стали липкими или покрылись жиром, разработчик продуктов Ninja Кайлин Коди предлагает замочить их в тёплой мыльной воде на 10-15 минут — это заметно облегчает чистку.

Для стойких загрязнений Алекс Эммануэль рекомендует пасту из пищевой соды и воды (в равных частях): нанесите на грязные места, оставьте на 15-20 минут, затем аккуратно протрите.

А если проблема не в жире, а в запахе, есть простое решение: поставить в корзину небольшую миску с лимонным соком или белым уксусом и включить аэрогриль на 350°F на 3-5 минут - это помогает нейтрализовать аромат.

Отдельное внимание — нагревательному элементу

Нагревательный элемент часто забывают, хотя именно там может скапливаться жир. После остывания Эммануэль советует перевернуть аэрогриль вверх дном и аккуратно протереть элемент влажной тканью или мягкой щёткой. Делать это нужно осторожно, без давления и без агрессивных средств.

Также упоминается, что некоторые модели, например Philips Dual Basket с паровой аэрофритюрницей, имеют режим паровой чистки — он помогает размягчить жир и уменьшить запах без особых усилий.

Чего делать нельзя

Есть правила, которые продлевают срок службы и защищают технику:

  • не использовать металлические скребки и жёсткие щётки;
  • не применять агрессивную химию;
  • не мыть аэрогриль до полного охлаждения;
  • не погружать основной блок в воду;
  • не ставить основной блок в посудомоечную машину.

Как поддерживать аэрогриль в идеальном состоянии

Чтобы техника служила дольше, важно чистить её регулярно и не использовать абразивы. Дополнительно можно выстилать корзину пергаментом или фольгой во время готовки, но только материалами, которые безопасны для высокой температуры — аэрогриль разогревается до уровня духовки. Такой простой приём заметно снижает количество жира и крошек, которые потом приходится отмывать.

В итоге аэрогриль не требует сложного ухода — главное не ждать, пока запах станет постоянным, а жир превратится в корку. Пять минут после использования экономят полчаса "генеральной уборки" позже и делают каждую порцию еды вкуснее и безопаснее.

