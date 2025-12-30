Однажды довёл аэрогриль до липкой корки — теперь знаю быстрый способ вернуть ему вкус и мощность
Аэрогриль давно перестал быть редкостью: он ускоряет готовку, помогает сделать еду менее жирной и часто выручает в будни. Но у этой удобной техники есть слабое место — жир, крошки и остатки масла накапливаются быстрее, чем кажется. Если их игнорировать, страдает вкус блюд, появляется запах, падает эффективность и даже повышается риск возгорания. Хорошая новость: регулярная чистка занимает совсем немного времени и реально делает аэрогриль "как новую". Об этом пишет Southern Living.
Как часто нужно чистить аэрогриль
Идеальный вариант — быстрая очистка после каждого использования. Так вы не даёте жиру застывать, а крошкам — превращаться в устойчивый налёт. Алекс Эммануэль, менеджер по категорийной маркетинговой стратегии, советует: когда аэрогриль остынет, достаньте корзину и поддон и либо сразу отправьте их в посудомоечную машину, либо вымойте вручную в тёплой воде с мягким средством.
Если вы пользуетесь устройством ежедневно, потребуется и более серьёзная чистка примерно раз в неделю — это касается внутренних стенок и зоны нагревательного элемента.
Какие части нужно мыть в первую очередь
Некоторые элементы требуют внимания всегда:
- Корзина и хрустящая тарелка/поддон - моются после каждого приготовления (часто подходят для посудомойки).
- Внутренняя камера и зона нагревателя - лучше протирать влажной мягкой тканью после остывания, чтобы не копился жир.
- Корпус и панель управления - протираются влажной тряпкой, но никогда не моются под водой и тем более не отправляются в посудомоечную машину.
Что понадобится для чистки
Набор простой, почти всё обычно есть дома:
- средство для мытья посуды
• мягкая губка или не абразивная щётка
• микрофибра
• пищевая сода (для стойких загрязнений)
• лимонный сок или белый уксус (для запахов)
• старая зубная щётка (для труднодоступных мест)
• бумажные полотенца
Быстрая чистка после каждого использования: пошагово
- Выключите аэрогриль, выньте вилку из розетки и дождитесь полного охлаждения.
- Достаньте хрустящую тарелку/поддон из корзины и вымойте вручную или в посудомойке.
- Вымойте корзину — также вручную или в посудомоечной машине.
- Влажной тряпкой протрите корпус и панель управления.
- Просушите всё сухой тканью или бумажными полотенцами.
- Убедитесь, что все детали полностью высохли перед следующим использованием.
Глубокая чистка: если есть жир, налёт или запах
Если корзина и поддон стали липкими или покрылись жиром, разработчик продуктов Ninja Кайлин Коди предлагает замочить их в тёплой мыльной воде на 10-15 минут — это заметно облегчает чистку.
Для стойких загрязнений Алекс Эммануэль рекомендует пасту из пищевой соды и воды (в равных частях): нанесите на грязные места, оставьте на 15-20 минут, затем аккуратно протрите.
А если проблема не в жире, а в запахе, есть простое решение: поставить в корзину небольшую миску с лимонным соком или белым уксусом и включить аэрогриль на 350°F на 3-5 минут - это помогает нейтрализовать аромат.
Отдельное внимание — нагревательному элементу
Нагревательный элемент часто забывают, хотя именно там может скапливаться жир. После остывания Эммануэль советует перевернуть аэрогриль вверх дном и аккуратно протереть элемент влажной тканью или мягкой щёткой. Делать это нужно осторожно, без давления и без агрессивных средств.
Также упоминается, что некоторые модели, например Philips Dual Basket с паровой аэрофритюрницей, имеют режим паровой чистки — он помогает размягчить жир и уменьшить запах без особых усилий.
Чего делать нельзя
Есть правила, которые продлевают срок службы и защищают технику:
- не использовать металлические скребки и жёсткие щётки;
- не применять агрессивную химию;
- не мыть аэрогриль до полного охлаждения;
- не погружать основной блок в воду;
- не ставить основной блок в посудомоечную машину.
Как поддерживать аэрогриль в идеальном состоянии
Чтобы техника служила дольше, важно чистить её регулярно и не использовать абразивы. Дополнительно можно выстилать корзину пергаментом или фольгой во время готовки, но только материалами, которые безопасны для высокой температуры — аэрогриль разогревается до уровня духовки. Такой простой приём заметно снижает количество жира и крошек, которые потом приходится отмывать.
В итоге аэрогриль не требует сложного ухода — главное не ждать, пока запах станет постоянным, а жир превратится в корку. Пять минут после использования экономят полчаса "генеральной уборки" позже и делают каждую порцию еды вкуснее и безопаснее.
