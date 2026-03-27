Дистанция короче, чем кажется: авиакомпании резко меняют правила доступа на Дальний Восток

Авиакомпания "Аэрофлот" с конца мая 2026 года расширяет программу полетов из Москвы на Дальний Восток, увеличивая еженедельную частоту рейсов по ключевым направлениям. Летнее расписание предусматривает существенное наращивание провозных мощностей с участием дочерней структуры "Россия" и авиаперевозчика iFly. Изменения коснутся девяти городов региона, включая Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Официальное сообщение перевозчика также подтверждает сохранение единых стандартов обслуживания пассажиров на всех задействованных воздушных судах.

Масштабирование полетной программы

География полетов охватывает обширный спектр городов, при этом частота вылетов варьируется в зависимости от спроса на конкретном направлении. Маршрут Москва — Владивосток станет рекордсменом: летом частота достигнет 42 рейсов еженедельно. Соединение со столицей Хабаровска увеличится до 32 вылетов в неделю, а график полетов в Петропавловск-Камчатский расширится до 27 рейсов.

В летний период усиление коснулось и административных центров с меньшим пассажиропотоком, но высокой социальной значимостью. В Южно-Сахалинск запланировано 20 еженедельных перелетов, в Улан-Удэ — 14, а в Якутск — 9. Магадан будет принимать 8 бортов еженедельно, Благовещенск — 5, а Анадырь — 4 рейса.

Подобная стратегия позволяет гибко реагировать на пиковый сезон отпусков, обеспечивая транспортную связность труднодоступных регионов с центральной частью страны. Увеличение частоты рейсов напрямую влияет на стабильность цен для конечного потребителя и доступность билетов в условиях высокого летнего трафика.

Стандарты сервиса и партнерство

Для реализации столь плотного графика авиаперевозчик активно подключает ресурсы дочерних структур и партнеров. При этом, как отмечают в компании, пассажиры не почувствуют разницы в качестве обслуживания независимо от того, под каким брендом выполняется конкретный рейс.

"Рост частоты авиасообщения с дальневосточными регионами — это критически важный фактор для развития внутреннего туризма и бизнеса. Когда крупные авиакомпании интегрируют свои стандарты в работу партнеров, они создают предсказуемую среду для пассажира. Унификация сервиса на длинных плечах полета через систему дочерних структур позволяет эффективно распределить флот. Это верный подход в условиях текущих логистических вызовов и высокого спроса на летние направления." Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

На борту рейсов "России" и iFly для путешественников предусмотрены те же опции комфорта, что и в базовом сегменте "Аэрофлота". Пассажирам предлагают двухразовое питание, набор напитков, пледы и дорожные принадлежности. В салонах доступен детский досуг, а также беспроводная система развлечений, дающая возможность подключаться к контенту через личные смартфоны или планшеты.

Развитие сети через хабы

Помимо прямого авиасообщения, компания задействует возможности сибирского хаба для пересадочных маршрутов. Пассажиры могут планировать поездки с удобными стыковками из таких городов, как Благовещенск, Мирный, Нерюнгри и Чита. Эта модель позволяет оптимизировать эксплуатацию воздушных судов и охватить больше населенных пунктов единой маршрутной сетью.

В июне программа значительно расширится: в расписании появятся рейсы в Анадырь, выполняемые через узловые аэропорты. Также после перерыва возобновляется прямое сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Это решение упрощает логистику для жителей Северо-Западного региона, желающих миновать московский авиаузел при планировании дальних перелетов.

Системное развитие авиационных связей между центром и Востоком страны сохраняется в качестве приоритетной задачи для крупнейшего авиаперевозчика России. Координация действий дочерних компаний и грамотное использование пересадочных хабов остаются основными инструментами для поддержания стабильности в авиационной отрасли.