Группа "Аэрофлот" анонсировала летнее расписание, которое охватывает период с 29 марта по 24 октября 2026 года. В предстоящем сезоне перевозчик планирует выполнение рейсов по 302 уникальным направлениям, при этом 161 маршрут пройдет внутри страны. Общая маршрутная сеть объединяет усилия компаний "Аэрофлот", "Россия" и "Победа". Значительная часть программы отведена региональным перелетам, позволяющим пассажирам совершать путешествия без пересадок в московских аэропортах Шереметьево и Внуково.

Масштабы полетной программы

В новом сезоне суммарный охват авиакомпаний группы включает 302 маршрута. Флагманский бренд отвечает за 157 направлений, "Россия" — за 120, а лоукостер "Победа" добавит еще 99 маршрутов в общую копилку. Ставка сделана на развитие региональной сети, которая включает 172 направления, напрямую связывающих города России, минуя столичные транспортные хабы.

Среди новинок предстоящего летнего периода выделяются рейсы "Аэрофлота" Иркутск — Санья и Краснодар — Анталья, а также расширение присутствия "России" на направлениях из Красноярска в Махачкалу и из Санкт-Петербурга в Геленджик. Авиакомпания "Победа" сосредоточилась на развитии региональных связей с Сочи, запустив рейс из Ульяновска, и открытии новых международных веток в города Узбекистана: Нукус, Термез и Фергану.

Отдельное внимание уделено курортным направлениям. Программа полетов предусматривает прямую перевозку отдыхающих в Сочи из 17 городов, в Санью — из 9, в Анталью — из 10, а на Пхукет — из 7 городов России. Популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх будут доступны пассажирам напрямую из 9 городов страны, что существенно упрощает логистику для туристов.

Ключевые региональные узлы

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге интегрирован в летнюю программу по 53 направлениям. Базовый перевозчик — компания "Россия" — берет на себя основной объем работы, соединяя город прямой связью с 38 пунктами, включая как внутренние регионы, так и международные хабы: Алматы, Стамбул и Баку. Собственные рейсы "Аэрофлота" из Северной столицы традиционно нацелены на крупнейшие мегаполисы и дальнее зарубежье.

В Красноярске группа оперирует 29 маршрутами, из которых 20 приходятся на внутренний сектор. "Россия" формирует основную региональную сеть, связывая краевой центр с городами Сибири, Дальнего Востока и Урала, а также обеспечивая международное сообщение с Пекином, Харбином и городами Центральной Азии. "Аэрофлот", в свою очередь, сохраняет ключевые позиции на направлениях в Москву, Краснодар и на курорты Юго-Восточной Азии.

"Развитие региональной сети аэропортов позволяет значительно сократить время в пути для пассажиров, исключая необходимость пересадок в перегруженных столичных узлах. Укрепление связей между городами России становится драйвером для роста качественных внутренних туристических потоков. Интеграция региональных авиахабов в общую систему перевозок создает устойчивый каркас транспортного сообщения. Это решение отвечает запросу на доступность авиаперелетов во всех частях страны". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Акценты на южные направления

Сочи остается приоритетным пунктом летней программы "Аэрофлота". Обширный график полетов позволит добраться на курорт из 21 города, расположенного как внутри страны, так и за ее пределами. Компании группы распределили задачи: "Аэрофлот" курирует стыковки с крупными столичными городами и международные перелеты в Ереван и Стамбул, тогда как "Россия" и "Победа" обеспечивают максимально широкий охват регионов.

Екатеринбург, выступая важным транспортным узлом Урала, получил доступ к 19 прямым направлениям. В сетке рейсов присутствуют как столичные города, так и популярные туристические точки, включая Стамбул, Гоа и курорты Красного моря. Лоукостер "Победа" дополнил программу удобными рейсами для жителей региона на южные курорты страны.

Планируемое расписание подчеркивает курс авиагруппы на децентрализацию трафика. Сосредоточение внимания на прямых межрегиональных перелетах позволяет эксплуатировать имеющийся парк воздушных судов с максимальной эффективностью. Клиентам предлагается гибкость выбора между базовыми тарифами лоукостера и премиальными услугами магистральных перевозчиков.