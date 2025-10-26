Аэрофлот удивил пассажиров: дети теперь едят в небе как в хорошем кафе

В преддверии осенних школьных каникул "Аэрофлот" решил порадовать своих самых юных пассажиров: с 25 октября на ряде рейсов обновилось детское меню, а вместе с ним появились и новые дорожные наборы.

Главная идея нововведений — сделать питание в небе не только вкусным, но и полезным. Для разработки меню авиакомпания пригласила шеф-поваров из АО "Аэромар" — Александра Лисицина и Руслана Муталиева, которые подошли к задаче с родительским пониманием.

"Мы ориентировались на то, что действительно нравится детям, и при этом старались сохранить баланс пользы и вкуса", — пояснил шеф-повар АО "Аэромар" Александр Лисицин.

Новое меню: акцент на фрукты и витамины

Главный упор в рационе сделали на свежие и сезонные продукты. В детском меню появились фрукты, овощи и блюда, богатые витаминами. Повара отмечают, что хотели уйти от стандартных "взрослых" порций, адаптировав питание под привычки малышей: меньше сложных соусов, больше натуральных вкусов и простых сочетаний.

Теперь в наборе можно встретить фрукты, натуральные йогурты, пюре, легкие бутерброды и запеканки. Даже десерты стали полезнее — с пониженным содержанием сахара и акцентом на натуральные ингредиенты.

Как заказать детское питание

Заказать специальное детское меню можно заранее при бронировании билета или позже — через личный кабинет на сайте авиакомпании. Услуга доступна во всех классах обслуживания, однако есть ограничение по продолжительности полета: в экономклассе питание предоставляется при рейсах от трёх часов.

Пассажирам стоит помнить, что количество специальных рационов ограничено, поэтому лучше сделать заказ заблаговременно.

Для сравнения: аналогичный подход использует авиакомпания Emirates, где для пассажиров 2-12 лет предусмотрены детские меню, включая диетические и вегетарианские варианты.

Дорожные наборы: больше развлечений в пути

Кроме питания, "Аэрофлот" обновил и дорожные наборы для детей. На некоторых рейсах маленькие путешественники получат комплекты с брендированными канцелярскими принадлежностями, настольными играми и сувенирами.

Так авиакомпания старается сделать полет для детей не просто комфортным, а увлекательным — особенно на длительных маршрутах. Подобные наборы включают карандаши, альбомы, наклейки и небольшие игрушки — всё, чтобы занять ребёнка и сделать путешествие позитивным опытом.

Сравнение: как кормят детей в небе

Авиакомпания Возраст детей Основные блюда Дополнительные опции Аэрофлот 2-12 лет Фрукты, овощи, йогурты, бутерброды Дорожные наборы, брендированные сувениры Emirates 2-12 лет Горячие блюда, овощи Диетические и халяль-варианты Turkish Airlines 2-10 лет Курица, рис, свежие овощи Игровые наборы, сладкие снеки

Советы для родителей: как сделать полет комфортным

Заказывайте детское питание минимум за 36 часов до вылета. Берите с собой запас воды и лёгких перекусов — особенно для коротких рейсов. Не забывайте про игрушки или книжки: не все рейсы оснащены мультимедиа-системой. Проверьте наличие сменной одежды — перелеты могут быть прохладными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : родители не заказывают детское меню заранее.

Последствие : ребёнок получает стандартное питание, которое может ему не подойти.

Альтернатива : оформить заказ через сайт авиакомпании при бронировании билета.

Ошибка: взять в полет продукты с коротким сроком хранения.

Последствие: риск испорченных перекусов и неприятного запаха.

Альтернатива: упаковать сухофрукты, галеты или орехи.

А что если рейс короткий?

На рейсах продолжительностью менее трёх часов детское питание не предусмотрено, но можно взять легкий перекус с собой. Главное — соблюдать правила безопасности: жидкие продукты (супы, пюре) разрешены только в ограниченном объеме, до 100 мл.

Плюсы и минусы нового меню

Плюсы Минусы Натуральные ингредиенты, меньше сахара Доступно не на всех рейсах Подходит детям разных возрастов Нужно заказывать заранее Баланс вкуса и пользы Нет индивидуальных опций для аллергиков Добавлены витамины и свежие фрукты Зависит от длительности перелета

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как заказать детское меню на рейс "Аэрофлота"?

Через сайт авиакомпании или по телефону контакт-центра не позже чем за 36 часов до вылета.

Сколько стоит детское питание?

Оно предоставляется бесплатно для пассажиров, оформивших заказ заранее.

Можно ли выбрать блюдо самостоятельно?

Нет, меню формируется централизованно, но включает универсальные позиции, подходящие большинству детей.

Мифы и правда

Миф: детское питание на борту всегда одно и то же.

Правда: "Аэрофлот" обновляет рацион регулярно, учитывая сезонность и предпочтения пассажиров.

Миф: детское меню только для бизнес-класса.

Правда: заказать питание можно и в экономклассе — при длительных перелётах.

Миф: наборы с подарками дают только международным пассажирам.

Правда: они предусмотрены и на некоторых внутренних маршрутах.