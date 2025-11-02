Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:00

Два пути к одному телу: как сочетать кардио и силовые, чтобы не тратить время зря

Врачи: аэробные и анаэробные тренировки дополняют друг друга и необходимы для здоровья сердца и мышц

Когда времени на спорт немного, хочется, чтобы каждая минута принесла максимум пользы. Но какие тренировки эффективнее — аэробные или анаэробные? Споры на эту тему не утихают уже десятилетия, хотя специалисты единодушны в одном: противопоставлять эти два типа активности бессмысленно.

"Как анаэробная, так и аэробная активность служат разным целям и важны для общего состояния здоровья", — отметил руководитель отдела спортивной медицины и врач команды по лёгкой атлетике Мичиганского государственного университета Туфик Р. Джилде.

По словам сертифицированного тренера из Калифорнии Тейлора Биба, важно не выбирать, а комбинировать нагрузки, исходя из целей и состояния организма.

Что такое аэробные упражнения

Аэробные тренировки — это ритмичные, умеренные по интенсивности движения, которые заставляют сердце работать активнее и поддерживают этот темп достаточно долго. Организм использует кислород для выработки энергии, поэтому такие нагрузки тренируют выносливость и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

К аэробным видам спорта относятся ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы, бег в спокойном темпе и длительные пешие походы. Их главная цель — укрепить сердце и лёгкие, повысить общий тонус и помочь сжечь жиры без перегрузки суставов.

"Аэробные упражнения — это вид активности, который повышает частоту сердечных сокращений и поддерживает её в течение более длительного периода", — пояснил доктор Джилде.

Что такое анаэробные упражнения

Анаэробные тренировки — противоположность "кардио": это короткие, но очень интенсивные всплески активности, когда мышцы работают быстрее, чем организм успевает снабжать их кислородом. Энергия в этом случае вырабатывается из запасов, уже накопленных в тканях.

Такой формат развивает силу, скорость и мощность. Примеры — спринты, тренировки с весами, интервальные занятия HIIT, прыжки и упражнения вроде берпи.

"Думайте об этом типе упражнений как о быстрых, мощных и краткосрочных", — добавил Джилде.

Сравнение двух типов нагрузок

Параметр

Аэробные упражнения

Анаэробные упражнения

Основной источник энергии

Кислород

Внутренние запасы (гликоген)

Цель

Выносливость, здоровье сердца

Сила, скорость, рост мышц

Продолжительность

Долгая, стабильная нагрузка

Короткие интенсивные серии

Примеры

Ходьба, плавание, бег

Силовые тренировки, HIIT

Воздействие на суставы

Щадящее

Более высокое, требует техники

Как сочетать аэробные и анаэробные упражнения

Для оптимального результата эксперты советуют комбинировать оба типа. Например:

  1. 2-3 кардиотренировки в неделю (плавание, бег, велосипед);
  2. 2 силовые занятия (гантели, резиновые петли, тренажёры);
  3. 1 день активного восстановления — йога, растяжка или прогулка.

Такой график позволяет укрепить мышцы, повысить выносливость и поддерживать метаболизм в активном состоянии.

Плюсы и минусы

Аэробные упражнения

Плюсы:

  • укрепляют сердце и лёгкие;
  • поддерживают психическое здоровье;
  • помогают контролировать давление и сахар в крови;
  • мягко воздействуют на суставы.

Минусы:

  • не способствуют заметному росту мышц;
  • при избытке нагрузки могут замедлить набор массы;
  • иногда становятся монотонными.

Анаэробные упражнения

Плюсы:

  • развивают силу и мышечную массу;
  • ускоряют метаболизм даже после тренировки;
  • укрепляют кости, снижая риск остеопороза;
  • помогают улучшить физическую форму и осанку.

Минусы:

  • требуют техники и концентрации;
  • без подготовки увеличивают риск травм;
  • сложнее переносятся начинающими.

Советы шаг за шагом

  1. Определите цель: похудение, набор массы или повышение выносливости.
  2. Начните с умеренных аэробных нагрузок — ходьба, велосипед, плавание.
  3. Добавьте силовые упражнения дважды в неделю: приседания, отжимания, тренировки с эспандером.
  4. Не забывайте о восстановлении — сон, массаж, сбалансированное питание.
  5. Контролируйте пульс и самочувствие: перенапряжение снижает эффективность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: только бег и кардио.
    Последствие: замедление обмена веществ, потеря мышц.
    Альтернатива: добавьте лёгкие силовые упражнения, чтобы сохранить тонус.
  • Ошибка: чрезмерный упор на тяжёлые веса.
    Последствие: травмы суставов и спины.
    Альтернатива: контролируйте технику, используйте средние веса и постепенное увеличение нагрузки.
  • Ошибка: редкие тренировки.
    Последствие: отсутствие прогресса.
    Альтернатива: занимайтесь регулярно, хотя бы по 30 минут в день.

А что если вам больше 50 лет?

По мере старения приоритеты смещаются в сторону мягких аэробных нагрузок для сердца и лёгких. Но полностью исключать силовые упражнения нельзя.

"Лёгкие анаэробные нагрузки помогают замедлить старение и вдохнуть жизнь в ваши годы", — подчеркнул доктор Джилде.

Он советует использовать эспандеры, упражнения с собственным весом или лёгкие гантели, сочетая их с ходьбой и плаванием. Это укрепляет кости, улучшает баланс и повышает уровень энергии.

Мифы и правда

Миф: Анаэробные упражнения вредны для сердца.
Правда: При правильной технике они укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Миф: Кардио достаточно для снижения веса.
Правда: Комбинация с силовыми тренировками ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир эффективнее.

Миф: После 40 лет мышцы не растут.
Правда: Рост возможен при регулярных силовых занятиях и достаточном количестве белка.

FAQ

Как часто нужно тренироваться?
Оптимально — 4-5 раз в неделю, чередуя кардио и силовые занятия.

Что лучше для похудения — бег или штанга?
И то, и другое. Кардио сжигает калории, а силовые тренировки повышают метаболизм на длительное время.

Можно ли заниматься при заболеваниях суставов?
Да, но стоит выбирать щадящие форматы: плавание, эллиптический тренажёр, йогу.

Как понять, что вы тренируетесь в аэробной зоне?
Если вы можете говорить во время тренировки, но не петь — значит, интенсивность подходящая.

Главный секрет эффективной физической активности — не выбор между аэробными и анаэробными нагрузками, а их гармоничное сочетание. Кардио укрепляет сердце и повышает выносливость, а силовые упражнения делают тело сильным, устойчивым и энергичным. Вместе они создают идеальный баланс для здоровья и долголетия.

