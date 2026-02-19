Физическая активность становится первым шагом при депрессии — врачи всё чаще говорят об этом

Физическая активность всё чаще рассматривается не только как способ укрепить тело, но и как инструмент поддержки психического здоровья. Новое исследование показало, что определённый тип упражнений способен заметно снизить симптомы тревожности и депрессии. В ряде случаев эффект сопоставим с традиционными методами лечения. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на публикацию в British Journal of Sports Medicine.

Какие упражнения оказались наиболее эффективными

Авторы работы проанализировали данные и пришли к выводу: наибольшую пользу при тревожности и депрессии приносят аэробные нагрузки. К ним относятся ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде и другие виды активности, повышающие частоту сердечных сокращений.

Согласно результатам, именно аэробные упражнения в наибольшей степени уменьшали выраженность симптомов. В отдельных случаях их воздействие оказывалось не менее заметным, а иногда и более выраженным, чем эффект от некоторых видов психотерапии и медикаментозного лечения.

При этом исследователи подчеркнули, что формат занятий имеет значение. Групповые тренировки под контролем специалиста демонстрировали особенно ощутимый эффект при депрессии. Структура, регулярность и социальное взаимодействие усиливали позитивное воздействие.

Разные подходы для тревожности и депрессии

Интересно, что оптимальная стратегия различалась в зависимости от состояния. Для людей с тревожностью наиболее эффективными оказались короткие и менее интенсивные тренировки. Они позволяли снизить уровень внутреннего напряжения без дополнительной перегрузки.

При депрессивных симптомах лучше работали более структурированные программы, включая регулярные занятия в группе. Социальный компонент и чувство вовлечённости играли важную роль в стабилизации эмоционального состояния.

"Учитывая экономическую эффективность, доступность и дополнительные преимущества физических упражнений для здоровья, эти результаты подчёркивают потенциал упражнений как первичного вмешательства, особенно в условиях, где традиционные методы лечения психического здоровья могут быть менее доступными или приемлемыми", — написали авторы исследования.

Ограничения и важность комплексного подхода

Несмотря на обнадёживающие результаты, специалисты подчёркивают: упражнения не являются универсальным решением. Сложные травматические переживания, тяжёлые формы депрессии или тревожные расстройства требуют профессиональной помощи и индивидуального плана лечения.

Физическая активность может стать важной частью комплексной терапии, однако консультация с врачом или специалистом по психическому здоровью остаётся необходимой. Подбор интенсивности и формата занятий должен учитывать состояние человека, его уровень подготовки и общее самочувствие.