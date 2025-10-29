Слабый напор из крана? Всего час - и вода льётся, как из нового

Если напор воды из крана внезапно ослаб, не спешите винить коммунальщиков. Чаще всего причина куда ближе — в самом смесителе. Со временем внутри крана скапливается известковый налёт, который забивает сетчатый фильтр на выходе. Этот элемент называется аэратором, и именно он отвечает за равномерную струю воды.

К счастью, очистить его можно быстро, недорого и без вызова сантехника. Всего 15-30 минут — и ваш кран снова заработает с привычной мощностью.

Почему падает напор воды

Известковый налёт появляется из-за жёсткой воды, богатой кальцием и магнием. Когда струя проходит через металлическую сеточку аэратора, на ней постепенно оседают минеральные соли.

Признаки засора очевидны:

струя становится тоньше;

вода разбрызгивается в стороны;

при включении слышен странный свист или шипение.

Чтобы вернуть нормальный напор, достаточно снять насадку и очистить её от каменных отложений.

Как снять и почистить аэратор

Перед чисткой закройте сливное отверстие раковины — мелкие детали могут легко упасть в трубу.

Аккуратно открутите аэратор против часовой стрелки (при необходимости используйте плоскогубцы, но оберните губки тканью, чтобы не поцарапать металл). Разберите деталь на части — обычно это корпус, сетка и резиновая прокладка. Промойте под проточной водой, чтобы удалить песок и грязь.

Далее приступайте к химической чистке — именно она помогает избавиться от извести.

1. Уксус — простой и безопасный помощник

Обычный столовый уксус - одно из самых доступных средств против водяного камня. Его кислота растворяет минеральные отложения без вреда для металла и пластика.

Как применять:

поместите аэратор в стакан с уксусом;

оставьте на 2-3 часа (при сильном налёте — на ночь);

аккуратно почистите сетку зубной щёткой;

тщательно промойте водой.

Совет: если нельзя снять насадку, оберните кран ватой, смоченной уксусом, и закрепите полиэтиленом на пару часов.

2. Лимонная кислота — альтернатива уксусу

Если запах уксуса вам неприятен, используйте лимонную кислоту. Она действует мягко, но эффективно.

Как приготовить раствор:

разведите 2 столовые ложки лимонной кислоты в стакане тёплой воды;

погрузите аэратор на 1 час;

затем очистите сетку щёткой и промойте водой.

Этот способ особенно хорош для хромированных и пластиковых насадок — лимонная кислота не повреждает покрытие.

3. Соляная кислота — для тяжёлых случаев

Если налёт многолетний и обычные средства не помогают, можно применить соляную кислоту. Она используется в профессиональных чистящих составах, но требует осторожности.

Правила безопасности:

надевайте резиновые перчатки и маску ;

и ; строго следуйте инструкции на упаковке;

не оставляйте аэратор в растворе дольше 5 минут.

После обработки обязательно промойте фильтр большим количеством воды, чтобы удалить остатки кислоты.

Важно: не используйте этот метод для алюминиевых и латунных смесителей — кислота может повредить металл.

4. Уксус и сода — двойная сила реакции

Комбинация уксуса и пищевой соды даёт мощный очищающий эффект. При их взаимодействии образуется пена, которая "вспенивает" налёт и выталкивает загрязнения.

Как использовать:

Замочите аэратор в уксусе на 15-20 минут. Достаньте и посыпьте его содой. Верните в уксус — смесь начнёт активно пузыриться. Через 10-15 минут промойте и установите обратно.

Эта реакция очищает даже самые труднодоступные места внутри сетки.

Таблица "Средства для очистки аэратора"

Средство Время замачивания Эффективность Безопасность Особенности Уксус 2-3 часа Высокая Безопасно для металла Универсальный способ Лимонная кислота 1 час Средняя Мягкое воздействие Без запаха Соляная кислота 5 минут Очень высокая Требует защиты Только для сильного налёта Уксус + сода 15-20 минут Высокая Безопасно Эффект за счёт реакции

Советы шаг за шагом

Чистите аэратор раз в 2-3 месяца. Это продлит срок службы смесителя. Фильтруйте воду. Установите фильтр грубой очистки на входе в квартиру — он задержит песок и ржавчину. Не используйте горячую воду при чистке. Высокая температура ускоряет коррозию. Проверяйте уплотнительные кольца. Если резинки износились, замените их, чтобы избежать протечек. Промывайте кран после чистки. Пусть вода течёт пару минут, чтобы удалить остатки средств.

FAQ

Как часто нужно чистить сеточку?

Оптимально — раз в 2-3 месяца. Если вода жёсткая, раз в месяц.

Можно ли просто заменить аэратор на новый?

Да, но это не решит проблему жёсткой воды — налёт появится снова.

Почему вода брызгает в разные стороны после чистки?

Вероятно, сетка установлена неправильно. Нужно перевернуть фильтр и проверить уплотнитель.

Подходит ли лимонный сок вместо кислоты?

Да, но он менее концентрирован, поэтому нужно увеличить время замачивания до 2 часов.