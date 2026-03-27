Тихое место для громкого отдыха: Адыгея уверенно штурмует рейтинги популярных курортов страны

В 2025 году туристический поток в Республику Адыгея увеличился на 17% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", регион занял шестую строчку в рейтинге популярности субъектов Южного федерального округа. При этом экспертные оценки роста спроса на отдых в республике варьируются в диапазоне от 6% до 17% в зависимости от методики учета. Основной приток путешественников обеспечивают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области, к которым все чаще присоединяются туристы из Сибири, Поволжья и с Урала.

География и динамика турпотока

Статистические показатели подтверждают устойчивый интерес россиян к отдыху в республике. Аналитика сервиса "Островок" ставит Адыгею на почетное шестое место в перечне самых востребованных направлений среди субъектов Юга России. Такой результат свидетельствует об успешной адаптации местного туристического сектора к запросам широкой аудитории.

Расширяется не только количество визитов, но и сама география гостей региона. Если раньше основную массу составляли жители соседних территорий и обеих столиц, то сегодня наблюдается активный приток населения из удаленных макрорегионов страны. Уральские и сибирские туристы делают выбор в пользу адыгейской природы как альтернативы традиционным горным курортам.

"Географический охват аудитории стабильно расширяется, что требует адаптации инфраструктуры под запросы гостей из различных часовых поясов и регионов. Мы видим, что развитие местных территорий напрямую коррелирует с интересом путешественников, стремящихся к качественному экотуризму. Создание комфортных условий на муниципальном уровне позволяет нам удерживать высокие показатели популярности. Важно продолжать работу по обновлению социально-экономической базы, чтобы отвечать растущим ожиданиям туристов из всех уголков России". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабные инициативы развития

Власти республики делают ставку на реализацию крупных инфраструктурных проектов, способных качественно изменить облик региональной индустрии. Основные надежды в этом процессе возлагаются на запуск всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Объект должен стать базовой точкой притяжения для поклонников активного отдыха в любое время года.

Параллельно в регионе ведется работа над проектом "Дегуакская поляна". Это многофункциональный парк, предназначенный для расширения рекреационных возможностей территории. Обе инициативы рассчитаны на кратное увеличение номерного фонда и развитие сопутствующих сервисов, что позволит привлечь новые инвестиционные потоки.

Реализация данных объектов рассматривается как стратегический шаг для перехода индустрии гостеприимства на качественно иной этап развития. Планируется, что современная инфраструктура позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисления в бюджеты различных уровней. Данные меры являются ответом на сохраняющийся высокий спрос, который, по оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров Сергея Ромашкина, показал прирост в 6-7% за прошлый год.

Перспективы индустрии гостеприимства

Рост турпотока формирует необходимость в дальнейшем совершенствовании сервиса, который должен соответствовать современным стандартам комфорта. Представители отрасли отмечают важность сохранения темпов роста для обеспечения стабильного развития бизнеса в долгосрочной перспективе. Качественная работа гостиничных объектов становится определяющим фактором конкуренции на региональном рынке.

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего увеличения популярности Адыгеи остаются позитивными, при условии своевременного завершения строительства запланированных курортно-рекреационных зон. Увеличение спроса со стороны жителей Сибири, Поволжья и Урала указывает на наличие скрытых резервов для развития внутреннего туризма. Региону предстоит продолжить работу над созданием узнаваемого и удобного продукта для самых разных категорий гостей.