Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Большой и Малый Тхач на рассвете
© commons.wikimedia.org by Altushkin is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 9:41

Тихое место для громкого отдыха: Адыгея уверенно штурмует рейтинги популярных курортов страны

В 2025 году туристический поток в Республику Адыгея увеличился на 17% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным сервиса онлайн-бронирования "Островок", регион занял шестую строчку в рейтинге популярности субъектов Южного федерального округа. При этом экспертные оценки роста спроса на отдых в республике варьируются в диапазоне от 6% до 17% в зависимости от методики учета. Основной приток путешественников обеспечивают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области, к которым все чаще присоединяются туристы из Сибири, Поволжья и с Урала.

География и динамика турпотока

Статистические показатели подтверждают устойчивый интерес россиян к отдыху в республике. Аналитика сервиса "Островок" ставит Адыгею на почетное шестое место в перечне самых востребованных направлений среди субъектов Юга России. Такой результат свидетельствует об успешной адаптации местного туристического сектора к запросам широкой аудитории.

Расширяется не только количество визитов, но и сама география гостей региона. Если раньше основную массу составляли жители соседних территорий и обеих столиц, то сегодня наблюдается активный приток населения из удаленных макрорегионов страны. Уральские и сибирские туристы делают выбор в пользу адыгейской природы как альтернативы традиционным горным курортам.

"Географический охват аудитории стабильно расширяется, что требует адаптации инфраструктуры под запросы гостей из различных часовых поясов и регионов. Мы видим, что развитие местных территорий напрямую коррелирует с интересом путешественников, стремящихся к качественному экотуризму. Создание комфортных условий на муниципальном уровне позволяет нам удерживать высокие показатели популярности. Важно продолжать работу по обновлению социально-экономической базы, чтобы отвечать растущим ожиданиям туристов из всех уголков России".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабные инициативы развития

Власти республики делают ставку на реализацию крупных инфраструктурных проектов, способных качественно изменить облик региональной индустрии. Основные надежды в этом процессе возлагаются на запуск всесезонного горного экокурорта "Лагонаки". Объект должен стать базовой точкой притяжения для поклонников активного отдыха в любое время года.

Параллельно в регионе ведется работа над проектом "Дегуакская поляна". Это многофункциональный парк, предназначенный для расширения рекреационных возможностей территории. Обе инициативы рассчитаны на кратное увеличение номерного фонда и развитие сопутствующих сервисов, что позволит привлечь новые инвестиционные потоки.

Реализация данных объектов рассматривается как стратегический шаг для перехода индустрии гостеприимства на качественно иной этап развития. Планируется, что современная инфраструктура позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить отчисления в бюджеты различных уровней. Данные меры являются ответом на сохраняющийся высокий спрос, который, по оценкам вице-президента Ассоциации туроператоров Сергея Ромашкина, показал прирост в 6-7% за прошлый год.

Перспективы индустрии гостеприимства

Рост турпотока формирует необходимость в дальнейшем совершенствовании сервиса, который должен соответствовать современным стандартам комфорта. Представители отрасли отмечают важность сохранения темпов роста для обеспечения стабильного развития бизнеса в долгосрочной перспективе. Качественная работа гостиничных объектов становится определяющим фактором конкуренции на региональном рынке.

Прогнозы экспертов относительно дальнейшего увеличения популярности Адыгеи остаются позитивными, при условии своевременного завершения строительства запланированных курортно-рекреационных зон. Увеличение спроса со стороны жителей Сибири, Поволжья и Урала указывает на наличие скрытых резервов для развития внутреннего туризма. Региону предстоит продолжить работу над созданием узнаваемого и удобного продукта для самых разных категорий гостей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пять миллионов рублей за некачественное отопление: прокуратура восстановила права горожан в Нариманове вчера в 12:35

Прокуратура Астраханской области отреагировала на жалобы жителей Нариманова о холоде в квартирах.

Читать полностью » Лесные караваны уходят на восток: астраханская древесина покоряет рынки далеких государств вчера в 12:34

Астраханские предприятия активно осваивают восточные рынки, отправляя за рубеж внушительные объемы древесных материалов для нужд ключевых стран-партнеров.

Читать полностью » Биомедицинские прорывы на Кубани: как КубГАУ поворачивает ветер изменений в агропромышленности вчера в 11:28

КубГАУ открыл новую лабораторию по регенеративной медицине, которая значит много для науки и экономики.

Читать полностью » Весна по расписанию: в астраханских степях массово проснулись редкие краснокнижные цветы вчера в 8:44

В степных районах региона зафиксировано необычное природное явление, указывающее на полноценный приход весны и пробуждение редких представителей флоры.

Читать полностью » Сгорели дотла или разбиты вдвоем: как владельцы транспорта получают госпомощь в Адыгее 25.03.2026 в 10:26

Властям пришлось оперативно вмешаться в ситуацию после чрезвычайного происшествия, чтобы помочь людям вернуть привычный уклад жизни в пострадавшем ауле.

Читать полностью » Больничный для частника: как в Адыгее осваивают современный формат социальных гарантий 25.03.2026 в 10:22

Жители региона, работающие на себя, открыли для себя новые возможности социальной защиты, которые еще недавно были доступны лишь штатным сотрудникам компаний.

Читать полностью » Краснодар обгоняет всех: город стал главным конкурентом мировых мегаполисов по темпам застройки 25.03.2026 в 10:18

Лидерство в строительной сфере принесло южному городу неожиданные вызовы, заставляя девелоперов и покупателей искать баланс в меняющихся условиях.

Читать полностью » Электромобили под замком: новый паром на Керченской переправе обещает облегчить жизнь водителям 25.03.2026 в 10:16

Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту ставит под угрозу транспортную доступность региона.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Любовь как проект государственной важности: тамбовская инициатива меняет отношение к семье
УрФО
Золотой стандарт чистоты: как после долгого спора надымчанам удалось вернуть свои деньги
СЗФО
Миллионы в виртуальной корзине: петербуржцы нашли неожиданный способ совершать крупные покупки
СЗФО
Дворец за копейки: исторические усадьбы Ленинградской области открыли двери для новых свадеб
Авто и мото
Бак полон надежд: почему переход на дорогой сотый бензин не всегда делает машину быстрее
Туризм
Путь к спокойствию: Япония пересматривает стоимость отдыха ради спасения культурного наследия
СЗФО
Деньги на втором плане: что на самом деле заставляет петербуржцев менять место работы
ПФО
Фактор бессмертия: в Нижнем Новгороде запустили революционный механизм омоложения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet