Сгорели дотла или разбиты вдвоем: как владельцы транспорта получают госпомощь в Адыгее

Власти Адыгеи приступили к выплате компенсаций жителям аула Новая Адыгея, чьи транспортные средства пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов. Решение распространяется на владельцев как поврежденных, так и полностью уничтоженных машин. В администрации Тахтамукайского района уточнили, что процесс носит поэтапный характер.

Масштаб выплат и условия

Региональное руководство приняло решение взять на себя все финансовые обязательства по возмещению ущерба гражданскому населению. Согласно установленным правилам, размер пособия напрямую зависит от степени повреждения имущества. Специальная комиссия проводит оценку состояния каждого автомобиля для определения итоговой суммы.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ранее озвучил предельные лимиты финансовой помощи пострадавшим автовладельцам. При частичном повреждении транспорта собственникам полагается выплата до 500 тысяч рублей. В случае полной гибели автомобиля сумма компенсации увеличивается до одного миллиона рублей на человека.

"Оперативное начало выплат — это необходимый шаг для стабилизации обстановки в районе после чрезвычайного происшествия. Власти региона демонстрируют системный подход, разделяя ответственность за последствия атак на инфраструктуру. Четкая градация сумм в зависимости от ущерба позволяет обеспечить адресную поддержку каждой семье. Такие меры помогают жителям быстрее преодолеть материальные трудности и вернуться к привычному укладу жизни". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Последствия атаки и статистика

В ходе ночной атаки зафиксированы серьезные повреждения транспортных средств. По официальным сведениям, в зоне воздействия БПЛА пострадало 213 автомобилей. Из них 27 единиц техники восстановлению не подлежат и полностью сгорели в результате инцидента.

Помимо материальных потерь, ЧП привело к травмированию людей. В ночь на 21 января в Тахтамукайском районе были госпитализированы 13 человек, девять из которых были направлены в стационары. Некоторым пострадавшим, включая подростков, потребовалась профильная медицинская помощь в клиниках Краснодара.

Восстановление жилого фонда

Параллельно с выплатами компенсаций муниципальные службы продолжают активные работы по приведению в порядок жилого сектора. По актуальным данным на конец февраля, ремонтные работы завершены в 728 квартирах. Общее число поврежденных жилых помещений, попавших в реестр, составило 1136 единиц.

В большинстве многоквартирных домов на текущий момент восстановлено остекление, что позволило закрыть тепловой контур зданий. Работа по очистке территории от остатков поврежденных конструкций также не останавливается: уже вывезено более 1,7 тысячи кубометров строительного мусора.

Особое внимание профильных ведомств сосредоточено на восстановлении дома № 15, принявшего на себя основной удар. Работы на объекте продолжаются в ускоренном темпе. На текущем этапе специалисты завершили реставрацию фасада и занимаются внутренней отделкой, а также установкой оконных блоков.