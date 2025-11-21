Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Водитель выкручивает руль
Водитель выкручивает руль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 10:16

Умные машины становятся слишком смелыми: автопилот всё чаще ошибается там, где водитель действует безупречно

Эксперт Щелудяков привёл пример ошибки при удержании полосы — ПНИПУ

Современные автомобили становятся всё "умнее", и многие водители уже привыкли полагаться на электронных помощников. Они действительно помогают в непредвидённых ситуациях, но всё чаще специалисты обращают внимание: даже самые продвинутые системы способны ошибиться. И иногда — в самый неподходящий момент.

Что должен учитывать водитель

Электроника реагирует быстрее человека, поэтому при внезапном торможении впереди идущей машины или потере сцепления с дорогой она может вмешаться первой. То же касается выезда за пределы полосы — особенно когда водитель устал или отвлёкся. Именно такие ситуации и называют ключевыми для систем активной безопасности.

"Активная безопасность играет особенно важную роль в тех случаях, когда реакция человека может быть замедленной или недостаточной…", — пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы" ПНИПУ Даниил Курушин.

Но возможности электроники ограничены. В отличие от водителя, который чувствует машину через звук, вибрации и личный опыт, автопилот ориентируется на набор датчиков. Они видят далеко не всё, и любое неверное считывание может привести к ошибке.

Когда автопилот может подвести

Специалисты отмечают несколько ситуаций, при которых системы ведут себя непредсказуемо.

  1. Ассистент удержания в полосе теряет разметку. Дождь, грязь или снег могут "скрыть" линии, и автомобиль перестаёт понимать, где границы движения.

  2. Система экстренного торможения распознаёт препятствие там, где его нет. Нередко она принимает тень или перестраивающийся автомобиль за объект, требующий остановки.

  3. "Борьба за управление". Когда водитель объезжает яму или дефект покрытия, датчики могут этого не заметить и попытаться силой вернуть машину на прежнюю траекторию.

"…она может ошибочно принять перестраивающийся автомобиль или тень от моста за препятствие…", — отметил директор Института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук, доцент Алексей Щелудяков.

Проблемы особенно остро проявляются на городских дорогах, где плотный поток не оставляет запас для манёвра. Резкое ложное торможение легко приводит к удару сзади, а неожиданный возврат в полосу — к конфликту с соседними машинами.

Сравнение: в чём разница между автопилотом и человеком

Параметр Автопилот Водитель
Источники информации Камеры, радары, лидары Зрение, слух, чувство машины
Скорость реакции Очень высокая Зависит от состояния
Гибкость решений Ограниченная алгоритмами Основана на опыте и интуиции
Ошибки в сложных условиях Возможны при плохой видимости и помехах Снижаются за счёт опыта
Поведение при нестандартных ситуациях Может неверно интерпретировать Лучше адаптируется

Как действовать водителю: пошаговый план

  1. Если машина внезапно затормозила — нажмите на газ. Это отменит команду ассистента.

  2. Сразу включите аварийную сигнализацию. Другие водители поймут, что что-то не так.

  3. При самопроизвольном повороте — держите руль крепко обеими руками и возвращайте авто на нужную траекторию.

  4. Остановитесь в безопасном месте: парковка, обочина, парковочный карман.

  5. Перезагрузите систему или отключите конкретный ассистент в меню.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: лишнее торможение на скорости.
Последствие: удар сзади.
Альтернатива: использование автомобилей с адаптивным радаром последнего поколения и своевременное обслуживание датчиков.

• Ошибка: неверное удержание полосы.
Последствие: резкий возврат в линию и опасное столкновение.
Альтернатива: обновление камер и покупка моделей с улучшенным распознаванием разметки.

• Ошибка: конфликт между действиями водителя и ассистента.
Последствие: потеря контроля на высокой скорости.
Альтернатива: режим "умеренной помощи" или использование автопилота только на трассе.

А что если автопилоты полностью возьмут управление?

Даже при развитии технологий полностью уходить от ответственности производители не планируют. Пока что ни одна система массового сегмента — будь то в электромобиле, кроссовере или бизнес-седане — не способна заменить опытного человека во всех погодных и дорожных условиях. Поэтому водитель остаётся ключевой фигурой безопасности.

Плюсы и минусы систем помощи

Плюсы Минусы
Снижают риск ДТП в типовых ситуациях Могут ошибиться в нестандартных условиях
Помогают при усталости Зависимы от чистоты датчиков
Облегчают движение в пробках Не всегда понимают намерения водителя
Влияют на стоимость страховки Требуют регулярных обновлений ПО

FAQ

Как выбрать автомобиль с надёжной системой помощи?
Ориентируйтесь на модели с несколькими типами датчиков (камера + радар + лидар) и положительными результатами независимых тестов.

Сколько стоит обслуживание датчиков безопасности?
Цена зависит от марки: калибровка радара или камеры обычно стоит от 5 до 25 тысяч рублей.

Что лучше — отключить автопилот или использовать выборочно?
Оптимально включать его там, где он действительно эффективен: на трассе, в пробке, при стабильной разметке.

Мифы и правда

• Миф: автопилот полностью заменяет водителя.
Правда: он лишь помогает и не способен учитывать весь контекст.

• Миф: чем больше датчиков, тем система идеальна.
Правда: важна не только их численность, но и качество обработки данных.

• Миф: автопилоты опасны и ими пользоваться нельзя.
Правда: при грамотном контроле они повышают безопасность.

Три интересных факта

  1. В дождь эффективность распознавания объектов камерами падает в среднем на 20-30%.

  2. Некоторые производители внедряют подогрев радаров, чтобы те не "слепли" при гололёде.

  3. Ошибки автопилотов чаще всего происходят в условиях резкого перепада освещённости — например, при въезде в туннель.

Исторический контекст

● Первые электронные помощники появились ещё в 1950-х — это был прототип круиз-контроля.
● В 2000-х начали внедряться системы удержания в полосе и автоматического торможения.
● Сегодня автопилоты становятся частью экосистем электромобилей, кроссоверов и премиальных седанов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пищевая сода очищает мутные фары за десять минут — автотехник Леон сегодня в 6:25
Пожелтевшие фары оживают с помощью этого трюка — не верил, пока не попробовал

Автоэксперт рассказал, как легко и быстро восстановить яркость фар с помощью простого домашнего средства — пищевой соды.

Читать полностью » Покупка подержанного автомобиля у частника снижает риск переплаты — владелец автосервиса сегодня в 6:12
Скрытые дефекты за полмиллиона: что автосалоны не хотят, чтобы вы знали

Владельцы автосалонов уверяют в надежности подержанных машин, но эксперты советуют быть осторожными и проверять авто у частников.

Читать полностью » Снижение давления в шинах влияет на сцепление и тормозной путь — инспектор ГАИ сегодня в 5:57
Забыл проверить давление в шинах осенью — чуть не пожалел навсегда

С наступлением холодов давление в шинах падает, а это напрямую влияет на безопасность и расход топлива. Узнайте, как правильно подготовить колеса к осени.

Читать полностью » Видеозапись на смартфон поможет в случае ДТП — адвокат Бетрозов сегодня в 5:16
Сделал это после аварии — теперь знаю, как не попасть в ловушку автоподставщиков

Эксперты рассказали, как правильно зафиксировать ДТП, чтобы избежать неприятных последствий и защитить свои интересы.

Читать полностью » Смазка уплотнителей и замков автомобиля предотвращает примерзание зимой — автомастер сегодня в 4:59
Зима близко: простая обработка деталей, о которой все забывают

Осенью многие водители ограничиваются заменой шин и проверкой аккумулятора, забывая о важных механизмах. Узнайте, что действительно нужно смазать, чтобы зимой всё работало без проблем.

Читать полностью » Сажевой фильтр помогает снизить выбросы, но может засориться в городе — автомеханик сегодня в 4:26
Заменил сажевой фильтр, а проблемы не исчезли: вот что может быть не так

Эксперты рассказали, как сажевой фильтр влияет на ваш автомобиль и что делать, если он забивается. Простые советы, чтобы избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Chevrolet Aveo, Nissan Almera и Ford Focus являются надёжными бюджетными автомобилями в России — дилеры сегодня в 3:59
Старые авто с пробегом, которые реально живут десятилетиями — список для экономных

Даже при ограниченном бюджете в 350 тысяч рублей можно найти надежные и неприхотливые автомобили, которые служат своим владельцам долгие годы.

Читать полностью » Размер ущерба за сбитое животное зависит от редкости вида — юрист Скрябина сегодня в 3:36
Сбил редкое животное — готовьтесь к аресту: что скрывает дорожная ответственность

Какой штраф и какая ответственность грозят водителям, сбившим редкое животное, и что делать в такой ситуации? Узнайте все важные моменты.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Брендан Фрейзер подтвердил готовность к "Мумии-4" — AP
Садоводство
Растительное масло на лопате ускоряет уборку снега и защищает растения — эксперт Лаврова
Красота и здоровье
Мытьё курицы не повышает риск заражения — академик РАН Геннадий Онищенко
Питомцы
Экзотические питомцы требуют сложных условий содержания — ветеринары
Садоводство
Ноябрьская обрезка повышает урожай сливы — агрономы
УрФО
В Челябинской области в 2025 году популярны имена Александр и София для новорожденных
Еда
Сливки жирностью 20% обеспечивают густую консистенцию соуса для жульена — повар
Дом
8 шагов к обустройству квартиры после переезда: спорт, растения и декор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet