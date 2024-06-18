Федеральная торговая комиссия (FTC) США обвинила компанию Adobe в обмане потребителей, заманивая их в ловушку годовых подписок на свои сервисы. Регулятор утверждает, что Adobe не предоставляет достаточной информации о том, что расторжение подписки досрочно может обойтись пользователям в сотни долларов.

FTC считает, что Adobe умышленно скрывает от потребителей информацию о высоких комиссиях за досрочный отказ от подписки, создавая препятствия для отмены. В иске также упоминаются два высокопоставленных менеджера Adobe — президент подразделения цифровых медиа Дэвид Вадхвани и вице-президент компании Маниндер Сохни.

Adobe, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, известна своими популярными продуктами, такими как Photoshop, Illustrator и InDesign. Более десяти лет компания предлагает свои продукты по подписке, и продажи подписок являются основным источником ее дохода.

Adobe заявила о намерении оспаривать обвинения FTC в суде. Компания утверждает, что условия ее соглашений о подписке прозрачны, а процесс отмены простой.

Акции Adobe снизились в цене на 1,3% по итогам торгов в понедельник. С начала года стоимость акций компании упала на 13%.

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