Администрация нынешнего президента США Джо Байдена и представители демократической партии выражают свое несогласие с требованием советников бывшего главы США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний, как сообщает газета "Нью-Йорк Таймс".



В июне прошлого года экс-советник по национальной безопасности действующего президента Трампа Роберт О'Брайен в статье для журнала "Иностранные дела" выступил за возобновление ядерных испытаний в случае возвращения Трампа к власти.



Он аргументировал необходимость этого шага тем, что, по его мнению, это поможет Соединенным Штатам противостоять России и Китаю.



Администрация Байдена и другие демократы предупреждают о потенциальных последствиях возобновления американских ядерных испытаний, которые могут спровоцировать подобные действия со стороны других государств.



Они считают, что это может привести к гонке вооружений и увеличить риск конфликта на мировом уровне.



Бывший глава министерства энергетики США в администрации президента Обамы Эрнест Мониз резко критикует идею возобновления ядерных испытаний, называя ее "ужасной".



По его мнению, новые испытания не улучшат безопасность Соединенных Штатов.



Также аналогичную точку зрения высказывает бывший директор национальной ядерной лаборатории в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, который полагает, что новые испытания являются рискованным компромиссом между национальными выгодами и глобальными утратами.



Он утверждает, что в случае проведения новых испытаний США столкнутся с большими потерями, чем их конкуренты в ядерной сфере.

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