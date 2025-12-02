Запас энергии стал оружием против переломов: в жировой ткани нашли потенциал, оживляющий кость

Новое исследование показало, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, обладают способностью восстанавливать повреждённые позвонки и укреплять кости. Этот метод показал себя на лабораторных животных и открыл перспективу создания менее инвазивных способов лечения остеопороза. Учёные подчёркивают, что такой подход может улучшить качество жизни пациентов и сократить сроки восстановления. Об этом сообщает Bone & Joint Research.

Как стволовые клетки жировой ткани меняют подход к лечению переломов

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, давно привлекают внимание исследователей благодаря доступности и низкой нагрузке на организм донора. В отличие от клеток костного мозга, их можно получить с меньшим риском и у пациентов старшего возраста, для которых инвазивные процедуры необязательны. Такая особенность делает метод особенно ценным в контексте заболеваний костей, распространённых среди пожилого населения.

В Японии остеопороз является одной из ключевых проблем стареющего общества. По прогнозам специалистов, число людей с этим заболеванием превысит 15 миллионов. Большинство осложнений связано с компрессионными переломами позвоночника, которые часто возникают даже при небольших нагрузках и приводят к длительному ограничению подвижности. Поэтому поиск безопасных методов восстановления костной ткани становится критически важным.

Учёные сосредоточились на использовании стволовых клеток жировой ткани, поскольку они являются мультипотентными — способными превращаться в различные типы клеток. Собранные в трёхмерные сфероиды, они демонстрируют более высокий потенциал регенерации, а при направлении их на костную дифференциацию приобретают способность ускорять восстановление повреждённой кости.

Эксперимент на крысах: как проверяли эффективность метода

Исследовательская группа Университета Метрополитен в Осаке провела работу, цель которой заключалась в проверке возможности применения АDSC — стволовых клеток жировой ткани — для лечения остеопоротических переломов позвоночника. Руководили проектом студент Высшей медицинской школы Юта Савада и доктор Синдзи Такахаси. У крыс были смоделированы повреждения, напоминающие человеческие переломы позвонков при остеопорозе.

Сфероиды дифференцированных клеток учёные объединили с β-трикальцийфосфатом — материалом, давно используемым в реконструктивной хирургии. Эта комбинация была внедрена в область перелома, после чего началось наблюдение за процессом восстановления.

Результаты оказались многообещающими: кости животных демонстрировали явное укрепление и восстановление структуры. Кроме того, фиксировалась активность генов, участвующих в формировании новой костной ткани, что свидетельствует о запуске естественных механизмов регенерации.

"Это исследование выявило потенциал сфероидов костной дифференциации с использованием адипоцитов для разработки новых методов лечения переломов позвоночника", — сказал Савада.

Метод оказался не только эффективным, но и потенциально безопасным, поскольку клетки получают из жировой ткани пациента, что снижает нагрузку на организм и риск осложнений.

"Этот простой и эффективный метод позволяет лечить даже сложные переломы и может ускорить процесс заживления", — добавил доктор Такахаси.

Что делает стволовые клетки жировой ткани перспективным инструментом

Работа со стволовыми клетками требует понимания их свойств. ADSC удобны тем, что не вызывают значительной иммунной реакции и поддаются направленной дифференциации. Это значит, что клетки можно "обучить" развиваться в костную ткань, усиливая процесс восстановления.

Дополнительное преимущество — возможность выращивать клетки пациента и применять их без риска отторжения. Для пожилых людей, которые часто сталкиваются с проблемами заживления костей, такая технология может стать альтернатвой более травматичным хирургическим вмешательствам.

Сфероидная структура также играет важную роль. В отличие от одиночных клеток, сфероиды обладают повышенной устойчивостью и активностью, лучше интегрируются в повреждённую область и быстрее стимулируют рост новой кости.

Сравнение клеточных методов восстановления костей

Клеточная терапия предлагает разные подходы. ADSC выгодно отличаются от других вариантов:

• их можно получать менее инвазивно;

• они сохраняют высокую жизнеспособность;

• легко дифференцируются в костную ткань;

• подходят пациентам разных возрастов.

Другие методы — например, использование донорских клеток — предполагают более высокий риск несовместимости и требуют строгого подбора материала.

Плюсы и минусы терапии ADSC

Преимущества:

• низкая инвазивность и безопасность;

• высокая способность к регенерации;

• естественная интеграция с тканями;

• возможность использования у пожилых пациентов.

Ограничения:

• технология требует точной подготовки клеток;

• стоимость клеточной терапии может быть выше стандартного лечения;

• необходимы дополнительные клинические исследования.

Потенциал применения метода в медицине будущего

Если результаты будут подтверждены клиническими исследованиями, новая методика сможет помочь миллионам людей с остеопорозом и другими заболеваниями костей. ADSC-терапия может стать альтернативой хирургическому восстановлению, сократить сроки лечения и снизить инвалидизацию.

Такой подход также позволит применять клетки на ранних стадиях заболевания, предотвращая развитие тяжёлых переломов. Он может дополнить стандартные методы терапии — препараты, укрепляющие кость, физические нагрузки, профилактические программы для пожилых людей.

Технология естественным образом вписывается в тренд регенеративной медицины, где упор делается на использование собственных ресурсов организма.

Советы по укреплению костной системы

• добавляйте в рацион пищу, богатую кальцием и витамином D

• соблюдайте регулярность физических нагрузок с акцентом на силовые упражнения

• поддерживайте достаточный уровень солнечного света

• избегайте курения и избытка алкоголя

• следите за весом, чтобы снизить нагрузку на кости

• проходите регулярные обследования при риске остеопороза

