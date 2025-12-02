Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Позвоночник человека
Позвоночник человека
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 6:58

Запас энергии стал оружием против переломов: в жировой ткани нашли потенциал, оживляющий кость

Стволовые клетки жира восстановили переломы позвонков — Bone & Joint Research

Новое исследование показало, что стволовые клетки, полученные из жировой ткани, обладают способностью восстанавливать повреждённые позвонки и укреплять кости. Этот метод показал себя на лабораторных животных и открыл перспективу создания менее инвазивных способов лечения остеопороза. Учёные подчёркивают, что такой подход может улучшить качество жизни пациентов и сократить сроки восстановления. Об этом сообщает Bone & Joint Research.

Как стволовые клетки жировой ткани меняют подход к лечению переломов

Стволовые клетки, полученные из жировой ткани, давно привлекают внимание исследователей благодаря доступности и низкой нагрузке на организм донора. В отличие от клеток костного мозга, их можно получить с меньшим риском и у пациентов старшего возраста, для которых инвазивные процедуры необязательны. Такая особенность делает метод особенно ценным в контексте заболеваний костей, распространённых среди пожилого населения.

В Японии остеопороз является одной из ключевых проблем стареющего общества. По прогнозам специалистов, число людей с этим заболеванием превысит 15 миллионов. Большинство осложнений связано с компрессионными переломами позвоночника, которые часто возникают даже при небольших нагрузках и приводят к длительному ограничению подвижности. Поэтому поиск безопасных методов восстановления костной ткани становится критически важным.

Учёные сосредоточились на использовании стволовых клеток жировой ткани, поскольку они являются мультипотентными — способными превращаться в различные типы клеток. Собранные в трёхмерные сфероиды, они демонстрируют более высокий потенциал регенерации, а при направлении их на костную дифференциацию приобретают способность ускорять восстановление повреждённой кости.

Эксперимент на крысах: как проверяли эффективность метода

Исследовательская группа Университета Метрополитен в Осаке провела работу, цель которой заключалась в проверке возможности применения АDSC — стволовых клеток жировой ткани — для лечения остеопоротических переломов позвоночника. Руководили проектом студент Высшей медицинской школы Юта Савада и доктор Синдзи Такахаси. У крыс были смоделированы повреждения, напоминающие человеческие переломы позвонков при остеопорозе.

Сфероиды дифференцированных клеток учёные объединили с β-трикальцийфосфатом — материалом, давно используемым в реконструктивной хирургии. Эта комбинация была внедрена в область перелома, после чего началось наблюдение за процессом восстановления.

Результаты оказались многообещающими: кости животных демонстрировали явное укрепление и восстановление структуры. Кроме того, фиксировалась активность генов, участвующих в формировании новой костной ткани, что свидетельствует о запуске естественных механизмов регенерации.

"Это исследование выявило потенциал сфероидов костной дифференциации с использованием адипоцитов для разработки новых методов лечения переломов позвоночника", — сказал Савада.

Метод оказался не только эффективным, но и потенциально безопасным, поскольку клетки получают из жировой ткани пациента, что снижает нагрузку на организм и риск осложнений.

"Этот простой и эффективный метод позволяет лечить даже сложные переломы и может ускорить процесс заживления", — добавил доктор Такахаси.

Что делает стволовые клетки жировой ткани перспективным инструментом

Работа со стволовыми клетками требует понимания их свойств. ADSC удобны тем, что не вызывают значительной иммунной реакции и поддаются направленной дифференциации. Это значит, что клетки можно "обучить" развиваться в костную ткань, усиливая процесс восстановления.

Дополнительное преимущество — возможность выращивать клетки пациента и применять их без риска отторжения. Для пожилых людей, которые часто сталкиваются с проблемами заживления костей, такая технология может стать альтернатвой более травматичным хирургическим вмешательствам.

Сфероидная структура также играет важную роль. В отличие от одиночных клеток, сфероиды обладают повышенной устойчивостью и активностью, лучше интегрируются в повреждённую область и быстрее стимулируют рост новой кости.

Сравнение клеточных методов восстановления костей

Клеточная терапия предлагает разные подходы. ADSC выгодно отличаются от других вариантов:
• их можно получать менее инвазивно;
• они сохраняют высокую жизнеспособность;
• легко дифференцируются в костную ткань;
• подходят пациентам разных возрастов.

Другие методы — например, использование донорских клеток — предполагают более высокий риск несовместимости и требуют строгого подбора материала.

Плюсы и минусы терапии ADSC

Преимущества:
• низкая инвазивность и безопасность;
• высокая способность к регенерации;
• естественная интеграция с тканями;
• возможность использования у пожилых пациентов.

Ограничения:
• технология требует точной подготовки клеток;
• стоимость клеточной терапии может быть выше стандартного лечения;
• необходимы дополнительные клинические исследования.

Потенциал применения метода в медицине будущего

Если результаты будут подтверждены клиническими исследованиями, новая методика сможет помочь миллионам людей с остеопорозом и другими заболеваниями костей. ADSC-терапия может стать альтернативой хирургическому восстановлению, сократить сроки лечения и снизить инвалидизацию.

Такой подход также позволит применять клетки на ранних стадиях заболевания, предотвращая развитие тяжёлых переломов. Он может дополнить стандартные методы терапии — препараты, укрепляющие кость, физические нагрузки, профилактические программы для пожилых людей.

Технология естественным образом вписывается в тренд регенеративной медицины, где упор делается на использование собственных ресурсов организма.

Советы по укреплению костной системы

• добавляйте в рацион пищу, богатую кальцием и витамином D
• соблюдайте регулярность физических нагрузок с акцентом на силовые упражнения
• поддерживайте достаточный уровень солнечного света
• избегайте курения и избытка алкоголя
• следите за весом, чтобы снизить нагрузку на кости
• проходите регулярные обследования при риске остеопороза

Популярные вопросы о стволовых клетках жировой ткани

  1. Безопасно ли использование ADSC?
    Да, поскольку клетки получают из жировой ткани пациента, риск иммунных реакций минимален.

  2. Можно ли применять такой метод людям старшего возраста?
    Да, именно у этой категории пациентов ADSC могут стать важной альтернативой хирургическим вмешательствам.

  3. Когда технология станет доступной в клиниках?
    После прохождения клинических испытаний и утверждения медицинскими регуляторами.

