Не знала, что это СДВГ: почему женщинам так сложно поставить этот диагноз

Множество женщин сталкиваются с проблемой, когда приходится управлять множеством задач одновременно. Сложности с концентрацией, невнимательность, несоблюдение сроков — это только некоторые из типичных проблем, с которыми женщины часто сталкиваются в повседневной жизни. Однако, иногда такие симптомы могут быть признаками более серьёзного расстройства, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Причем для многих женщин обнаружить его бывает крайне сложно. В этом материале мы разберемся, почему СДВГ так трудно диагностировать у женщин и как его можно лечить.

Сложности диагностики СДВГ у женщин

Согласно исследованиям, число взрослых женщин с диагнозом СДВГ значительно увеличилось в последние годы. Однако, несмотря на это, диагноз часто ставится поздно. Почему же женщины так часто не получают своевременной диагностики?

Симптомы могут быть незаметными: Женщины чаще всего сталкиваются с невнимательным типом СДВГ, симптомы которого часто приписываются личностным особенностям, таким как рассеянность или неорганизованность. Это приводит к тому, что проблемы с вниманием не замечаются, особенно если они не нарушают жизнь кардинально. Маскировка симптомов: Многие женщины с СДВГ усваивают свои симптомы и создают стратегии для их скрытия, такие как чрезмерное планирование или стремление к перфекционизму. Эти методы, хотя и помогают справляться с повседневными задачами, не решают основную проблему и могут проявляться особенно ярко в переходные моменты жизни, например, при переходе из учебы в рабочую жизнь. Гормональные изменения: Гормональные колебания, связанные с менструацией, беременностью или менопаузой, могут ухудшать симптомы СДВГ. Это делает диагностику сложной, так как симптомы могут быть ошибочно приписаны именно гормональным изменениям, а не неврологическому расстройству.

Как проявляется СДВГ у женщин?

СДВГ у женщин чаще всего проявляется в виде невнимательности. Вот несколько признаков этого типа расстройства:

Постоянная забывчивость, пропуск встреч и важных дел.

Невозможность организовать свои дела, нарушение времени, проблемы с соблюдением сроков.

Трудности с выполнением задач, требующих длительной концентрации.

Склонность к потере вещей (ключи, очки, телефон).

Легкость в рассеивании внимания, когда человек «улетает в свои мысли», несмотря на то, что собеседник рядом.

Не менее часто встречается и комбинированный тип СДВГ, когда симптомы невнимательности сочетаются с гиперактивностью и импульсивностью.

Как СДВГ влияет на женщин?

У женщин СДВГ диагностируется гораздо реже и обычно в более позднем возрасте, чем у мужчин. Средний возраст постановки диагноза у женщин — 23 года, а у мужчин — 19 лет. Задержка диагностики объясняется тем, что симптомы у женщин могут быть менее выражены или вовсе не мешать нормальному функционированию, а также тем, что женщины находят способы скрыть свои трудности.

Как диагностируется СДВГ у женщин?

Чтобы поставить диагноз СДВГ, необходимо, чтобы:

Симптомы проявлялись с детства (до 12 лет). Были хотя бы пять симптомов, которые сохраняются более шести месяцев. Симптомы должны влиять на несколько сфер жизни, таких как работа и семья. Диагноз может поставить только квалифицированный специалист, например, психотерапевт или психиатр.

Лечение СДВГ у женщин: что важно знать?

Если вы считаете, что у вас СДВГ, важно не паниковать и не пытаться поставить диагноз самостоятельно. Консультация с психотерапевтом или психиатром — это первый шаг к правильному пониманию и лечению симптомов. Но что еще можно сделать?

1. Психотерапия

Существует несколько терапевтических методов, которые помогают справиться с симптомами СДВГ. Особенно полезна когнитивно-поведенческая терапия, которая позволяет лучше понять собственные реакции и научиться вырабатывать стратегии для управления симптомами.

2. Медикаментозное лечение

Лекарства для лечения СДВГ могут быть полезными, особенно когда терапевтические методы не дают нужного результата. В основном для лечения используются стимуляторы, которые помогают улучшить концентрацию и внимание.

3. Забота о себе

Психическое и физическое здоровье тесно взаимосвязаны. Регулярный здоровый сон, физическая активность и сбалансированное питание — важные аспекты в борьбе с СДВГ. Недостаток сна может усугубить симптомы, поэтому важно обеспечить себе достаточный отдых.

4. Создание структуры и расписания

Для людей с СДВГ важно установить чёткую структуру и распорядок дня. Записывание задач, определение приоритетов и четкое распределение времени поможет справиться с трудностью выполнения задач и предотвращением забывчивости.

5. Поддержка и общение

Группы поддержки и общение с людьми, которые сталкиваются с такими же проблемами, могут быть очень полезными. Понимание того, что вы не одиноки в своих переживаниях, помогает снизить уровень стресса и тревоги.

Плюсы и минусы лечения СДВГ у женщин

Плюсы Минусы 1. Эффективность психотерапии и медикаментозного лечения. 1. Лекарства могут вызывать побочные эффекты. 2. Улучшение качества жизни и работы с симптомами. 2. Необходимость соблюдения режима и постоянного контроля. 3. Развитие стратегии самопомощи и заботы о себе. 3. Лечение требует времени и усилий для адаптации.

Часто задаваемые вопросы

Как распознать СДВГ у женщины?

Основные признаки включают проблемы с вниманием, забывчивость, трудности с соблюдением сроков и концентрацией. Можно ли лечить СДВГ без медикаментов?

Да, психотерапия и создание структуры в жизни могут помочь в управлении симптомами. Какие методы лечения наиболее эффективны при СДВГ?

Важно сочетание психотерапии, медикаментов и изменения образа жизни (сон, питание, физическая активность).

Мифы и правда о СДВГ у женщин

Миф 1: «СДВГ — это только детское расстройство».

Правда: СДВГ может быть диагностирован и у взрослых, и многие женщины не получают диагноз в детстве.

Миф 2: «СДВГ вызывает гиперактивность у всех».

Правда: Женщины чаще сталкиваются с невнимательным типом СДВГ, который не связан с гиперактивностью.

Миф 3: «Лечение СДВГ обязательно требует медикаментов».

Правда: Лечение может включать психотерапию, коррекцию образа жизни и, в некоторых случаях, медикаментозное лечение.

Интересные факты о СДВГ

СДВГ может проявляться не только у детей, но и у взрослых. Женщины с СДВГ чаще испытывают депрессию и тревожные расстройства.

Исторический контекст

СДВГ был впервые описан в 1902 году как расстройство, которое мешает детям сосредоточиться. В 1980-е годы СДВГ стал более известен, и в последние десятилетия стали отмечаться случаи диагностики у взрослых.