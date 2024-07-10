Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) достигла соглашения с несколькими политическими силами из других стран Европейского союза о формировании небольшой правой группировки "Европа суверенных наций" в Европарламенте по информации издания Welt.
Издание Welt сообщает, что делегация АдГ в Европарламенте приняла решение создать новую политическую группировку.
Группировка будет состоять из 28 евродепутатов из девяти стран, половина из которых представляет АдГ.
Будут включены следующие политические силы в группировку помимо АдГ: французское движение "Отвоевание" Эрика Земмура, польская "Конфедерация", болгарское "Возрождение", испанская партия "Se Acabó La Fiesta" (в переводе "Конец вечеринки"), чешская "Свобода и прямая демократия", словацкая партия "Республика", венгерская партия "Наша Родина" и литовский "Союз народа и справедливости".
Официальное формирование группировки ожидается в среду вечером.
Ранее в Европарламенте уже существует другая правая группировка "Патриоты за Европу", созданная, в частности, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Эта группировка стала третьей по численности в Европарламенте, включая 84 евродепутатов.
Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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