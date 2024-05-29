Актёр Алексей Панин* включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя и данные указаны в перечне лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
В феврале московский суд заочно арестовал Панина на два месяца по делу о призывах к терроризму, с момента его экстрадиции или депортации в Россию, сообщает RT.
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*признан иноагентом
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