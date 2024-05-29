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Актёр Панин* включён в реестр террористов и экстремистов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:05

Актёр Панин* включён в реестр террористов и экстремистов

Актёр Алексей Панин* включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя и данные указаны в перечне лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В феврале московский суд заочно арестовал Панина на два месяца по делу о призывах к терроризму, с момента его экстрадиции или депортации в Россию, сообщает RT.

Фото: commons.wikimedia.org/Krassotkin (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

*признан иноагентом

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