Актёр Алексей Панин* включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя и данные указаны в перечне лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В феврале московский суд заочно арестовал Панина на два месяца по делу о призывах к терроризму, с момента его экстрадиции или депортации в Россию, сообщает RT.

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*признан иноагентом