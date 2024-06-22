Травматолог Ольга Гаевская опровергла миф о том, что физическая нагрузка вредит суставам, утверждая, что регулярное движение наоборот способствует здоровью суставов, поддерживая циркуляцию синовиальной жидкости и питание хряща. Она подчеркнула, что нет доказательств уменьшения толщины хряща у спортсменов по сравнению с теми, кто не занимается спортом, сообщает Газета.Ру.
Гаевская также указала на важность поддержания здорового веса и сбалансированного питания для предотвращения повреждения хрящевой ткани, отметив, что дополнительные пищевые добавки обычно не нужны.
Фото: commons.wikimedia.org/Athetics123 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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