Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Воздушная съемка тропического пляжа в Шри-Ланке
Воздушная съемка тропического пляжа в Шри-Ланке
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 14:35

Шри-Ланка в 2026 году меняет формат отдыха — туристы неожиданно забывают про лежаки уже в первые дни

Шри-Ланка подходит для активного отдыха и спорта — Виноградов путешественник

Шри-Ланка в 2026 году всё увереннее закрепляется в списке направлений для тех, кто не готов превращать отпуск в череду лежаков и завтраков по расписанию. Остров предлагает редкое сочетание природы, движения и ощущения внутренней свободы. Здесь активность не навязывают — она возникает сама, стоит лишь выйти за пределы отеля. Об этом сообщает "Рамблер".

Активный отпуск без пауз

Даже длинные каникулы не обязательно означают отказ от привычного ритма. Шри-Ланка легко встраивает движение в повседневность путешественника: прогулки превращаются в тренировки, а дорога к достопримечательностям — в испытание на выносливость. Такой формат особенно ценят те, кто выбирает направления с живым, а не курортно-стерильным характером — именно поэтому остров часто упоминают среди мест, подходящих для спокойного отдыха у моря без толп, но с возможностью оставаться активным.

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision и автор сообщества Vinogradov. story, отмечает, что путешествие и физическая активность давно перестали быть противоположностями.

"Новогодние праздники, как, впрочем, и любые другие длинные выходные или полноценный отпуск в новой стране, — вовсе не повод ставить физическую активность на паузу. Даже если цель поездки — сменить обстановку и перезагрузиться, это совсем не значит, что нужно забывать о движении", — рассказал президент Pro-Vision Владимир Виноградов.

Центральная часть острова: движение вместо экскурсий

Большинство туристов стремятся сразу к океану, но центральная часть острова раскрывает другой характер Шри-Ланки. Уже в Дамбулле становится ясно, что даже "туристические" маршруты здесь требуют усилий. Подъём к храмовому комплексу по длинной лестнице в жаре и высокой влажности быстро превращается в серьёзную кардионагрузку.

Сигирия усиливает эффект. Путь к древним руинам включает пеший маршрут по равнине и резкий подъём по лестнице из 1200 ступеней, врезанных в скалу. Здесь важны выносливость, равновесие и концентрация, а сам подъём по ощущениям сопоставим с полноценной тренировкой.

Башня Амбуловава добавляет ещё один уровень сложности. Узкая винтовая лестница с минимальными перилами требует не только физической формы, но и внутреннего спокойствия, превращая подъём в психологический тест.

Побережье и ритм океана

Переезд к океану не означает отказ от активности. Сёрфинг на Шри-Ланке — часть повседневной культуры, а не экзотическое развлечение. Школы и споты расположены повсюду, а на доску здесь встают с раннего возраста.

Ранние подъёмы, пробежки вдоль берега и утренние занятия сёрфингом быстро становятся привычкой. Новичкам подойдёт Велигама с мягкими волнами и пологим заходом, тогда как более опытные райдеры выбирают Хабараду, где океан требует точной техники и внимания к деталям.

Кухня как испытание и награда

После часов в воде и на тропах еда становится важной частью восстановления. Ланкийская кухня построена на рисе, овощах, кокосовом молоке, рыбе и морепродуктах, но почти всегда сопровождается щедрой порцией специй. Даже просьбы сделать блюдо неострым редко меняют ситуацию.

Со временем организм адаптируется, и острота перестаёт быть шоком. Специи здесь — не просто вкус, а часть культуры региона, тесно связанной с традициями Южной Азии, где пряности вроде куркумы давно вышли за рамки кухни и стали элементом повседневной жизни и ритуалов, как это описывают материалы о значении куркумы в Индии. При высокой активности и жарком климате переедание практически исключено, а питание начинает работать на поддержание энергии.

В итоге Шри-Ланка оказывается направлением для тех, кто ищет не только смену декораций, но и ощущение жизни в движении. Здесь не обещают идеальный сервис, зато дают редкое сочетание природы, нагрузки и эмоциональной насыщенности, ради которой и хочется уезжать далеко от привычного ритма.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сараево возглавляет список бюджетных городов Европы на 2026 год - Time Out сегодня в 1:46
Этот европейский город признали самым бюджетным в 2026: цены звучат как из прошлого

Time Out назвал Сараево самым бюджетным city break 2026: ночёвки от 40 €, пиво за 2,30 €. Советы для экономного уик‑энда и список недорогих альтернатив.

Читать полностью » Джибеллину объявляют первой столицей современного искусства Италии вчера в 20:54
Сицилийский город выглядит как декорации к фильму — в 2026 году его попробуют оживить искусством

Джибеллина в 2026 получила годовой перезапуск: выставки, перформансы и резиденции должны оживить Teatro и площади — но местные настроены скептически.

Читать полностью » Апартаменты оказались дешевле отелей при поездках по России — турэксперты вчера в 17:33
Пока все штурмуют юг, умные едут иначе: направления, которые экономят деньги и нервы

Бюджетные путешествия по России в 2026 году возможны за счёт раннего бронирования, межсезонья, автопоездок и выбора неочевидных направлений.

Читать полностью » Туристам рекомендовали расширенную медстраховку перед поездкой — Посольство РФ вчера в 10:31
Отпуск мечты легко становится долговой ямой: одна деталь, о которой туристы вспоминают слишком поздно

Перед поездкой в Таиланд туристам рекомендуют оформить расширенную медицинскую страховку, чтобы снизить риски и избежать непредвиденных расходов.

Читать полностью » Виа Аппия Антика стала маршрутом без толпы с руинами и акведуками в Риме — Бокко вчера в 9:00
Рим после Колизея только начинается — эти места удивляют даже тех, кто был здесь не раз

Рим не кончается на Колизее и Ватикане: откройте Фламинио, Виа Аппия, Тестаччо, Коппеде и Остия Антика — маршруты, где город живёт иначе.

Читать полностью » Никосия возглавляет культурный рейтинг на 2026 год — European Best Destinations вчера в 4:58
Столица Кипра обошла "громкие" города — и теперь зовёт тех, кто устал от пляжной Греции

Никосия признана культурным направлением №1 по версии European Best Destinations: компактная столица Кипра манит музеями, венецианскими стенами и круглогодичными фестивалями.

Читать полностью » Трастевере днём превращает площадь Трилусса в центр уличной жизни в Риме — ДиГаэтано 17.01.2026 в 20:23
Обычная прогулка по Трастевере обернулась открытием — так Рим показывают не всем

Как провести идеальный день в Трастевере: утренний кофе, старинные мозаики, сады, площади и вечерний Рим без спешки и суеты.

Читать полностью » Дэн Грек называет Габон лучшей страной для поездок по дикой Африке — Daily Express 17.01.2026 в 18:17
Доезжаю до края Южной Америки — и не останавливаюсь: что произошло после первых двух лет в пути

Австралиец Дэн Грек бросил работу, продал имущество и отправился на путешествие по 65 странам на внедорожниках 4x4. Узнайте, как он преодолел границы и почему эти страны оставили отпечаток в его сердце.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Мошенники используют чаты поиска попутчиков для обмана — МВД России
Спорт и фитнес
Ходьба на улице задействует больше мышц чем беговая дорожка — исследователи
Питомцы
Кошки выбирают любимого человека по ощущению безопасности — Le Mag du Chat
Туризм
Январь даёт самые низкие цены на отели в Греции - Go2Africa
Дом
Кондиционер для белья используют как антистатик вне стирки – эксперты по уходу
Авто и мото
Zeekr 7X нацеливается на сегмент Tesla Model Y по скорости зарядки - InsideEVs
Дом
Хотели сэкономить, а пришлось переплатить: почему укладка плитки на старую невыгодна
Дом
Расхламление начинают с избавления от ненужных вещей — организаторы пространства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet