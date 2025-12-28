Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка медитирует на природе
Девушка медитирует на природе
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 7:37

Чем больше стараетесь — тем хуже результат: ошибка отдыха, которая убивает прогресс

Активное восстановление снизило мышечное напряжение без потери формы — Мэтьюс ACE

Интенсивные тренировки часто воспринимаются как главный путь к прогрессу, но именно паузы между ними определяют итоговый результат. Восстановление — это не второстепенный элемент, а полноценная часть тренировочного процесса. Ошибки в отдыхе способны свести на нет даже самые дисциплинированные занятия. Об этом сообщает издание Shape.

Почему без отдыха нет прогресса

Во время силовых и функциональных нагрузок мышцы получают микроповреждения, которые запускают процесс адаптации. Однако рост силы и выносливости происходит не в зале, а в период восстановления, когда организм "ремонтирует" волокна и делает их крепче. Если лишить тело этого времени, прогресс замедляется, а риск перегрузки возрастает.

"Когда вы делаете упражнения, ваши мышцы подвержены микротравмам. Впоследствии клетки, известные как адвентициальные, соединяются с поврежденными зонами для восстановления мышечных волокон", — объясняет старший советник Джесика Мэтьюс из American Council on Exercise.

Постоянная работа без пауз не ускоряет результат, а приводит к хронической усталости. Отдых в этом случае становится не роскошью, а физиологической необходимостью.

Активное восстановление вместо полного бездействия

Отдых не всегда означает лежать без движения. Эксперты различают пассивное и активное восстановление, и для большинства людей предпочтителен второй вариант. Лёгкая активность улучшает кровообращение, помогает мышцам получать кислород и снижает общее напряжение.

"Существует разница между пассивным и активным отдыхом. В первом случае вы не осуществляете ни физической, ни умственной активности, и вы действительно нуждаетесь в таких днях, но только тогда, когда больны или травмированы", — отмечает Джесика Мэтьюс.

Прогулки, спокойная езда на велосипеде, мягкая растяжка или время на свежем воздухе помогают восстановлению не хуже полного покоя. Такой формат перекликается с практиками, где акцент делается на прогулки на свежем воздухе, снижающие уровень стресса и поддерживающие тонус без перегрузки.

Дыхание и управление стрессом

После тяжёлых тренировок телу сложнее вернуться в спокойное состояние. Повышенный уровень кортизола может замедлять восстановление, поэтому важно помогать нервной системе переключаться.

"Выполняйте дыхательные упражнения как минимум раз в день, тогда вы сможете побороть стресс и ускорить восстановление мышц", — советует участник команды EXOS Тиффани Гримм.

Простые дыхательные циклы с удлинённым выдохом снижают частоту сердцебиения, помогают нормализовать давление и ускоряют восполнение запасов гликогена, который служит топливом для мышц.

Общение, питание и режим

Физическая нагрузка — это стресс для организма, и эмоциональная разрядка играет не меньшую роль, чем растяжка или массаж. Встречи с друзьями и социальная активность стимулируют выработку гормонов, которые улучшают настроение и снижают болевые ощущения.

"Занятия спортом вызывают у тела стресс и ответную реакцию вашего иммунитета, и если вы устроите себе выходной день, это поможет организму быстрее восстановиться. Общение может ускорить этот процесс", — говорит спортивный консультант Блэр Кревтэр.

Не стоит забывать и о питании. Сокращение калорий в дни отдыха может замедлить восстановление и привести к ощущению истощения на следующей тренировке.

"Многие люди уменьшают количество калорий в те дни, когда не тренируются, но это может привести к неприятным последствиям", — подчёркивает владелица Trimani Couching and Nutrition Марни Сумбаль.

Сон как основа восстановления

Полноценный сон остаётся самым мощным и недооценённым инструментом восстановления. Именно ночью снижается уровень кортизола и активно вырабатывается гормон роста, отвечающий за восстановление тканей.

"Когда вы спите, уровень кортизола в организме понижается и ваше тело вырабатывает гормон роста, помогающий ускорить процесс восстановления мышц и тканей", — отмечает сотрудник Centre for Sleep & Human Performance Эми М. Бэндер.

Регулярный режим и внимание к гигиене сна помогают организму лучше справляться с нагрузками и поддерживать стабильный прогресс.

Грамотно выстроенный отдых делает тренировки эффективнее и безопаснее. Он помогает телу адаптироваться, сохранять энергию и двигаться вперёд без переутомления, превращая восстановление в полноценного союзника физической формы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия 26.12.2025 в 5:26
Минимальная доза — заметный сдвиг: добавки, которые убирают главные тормоза похудения

Фитнес-эксперт и клинический диетолог объяснили, почему популярные добавки для похудения не работают сами по себе и какую роль они играют в образе жизни.

Читать полностью » Бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса — Аниш Палеша 25.12.2025 в 20:04
50 километров впустую: популярная ошибка тренировок годами держит вес на мёртвой точке

Почему бесконечное кардио не гарантирует снижение веса и как силовые тренировки, гормоны и баланс энергии меняют подход к похудению.

Читать полностью » Наращивание мышц стало самым безопасным способом похудения — Агарвал учёный 25.12.2025 в 12:51
Быстро худеют все — и почти все возвращаются обратно: путь, который ломает этот круг

Быстрые диеты обещают результат без усилий, но вес возвращается. Почему наращивание мышечной массы считают самым устойчивым и безопасным путём к похудению.

Читать полностью » Смешанная йога с движением и паузами улучшила гибкость тела — The Indian Express 25.12.2025 в 4:08
Мышцы работают до жара, а внутри становится тихо: гибридная практика ломает привычную йогу

Гибрид йоги виньясы и Шивананды набирает популярность: как сочетание динамики и восстановления влияет на тело, стресс и безопасность практики.

Читать полностью » Подъем корпуса и ног на полу прорабатывает мышцы спины — Дмитрий Елисеев самбист 24.12.2025 в 19:26
Спина включается с первого движения: бутылка воды заменяет тренировку в зале

Чемпион мира по самбо объяснил, как тренировать спину дома без турника и тренажёров. Простые упражнения помогают осанке и снижают нагрузку от сидячей работы.

Читать полностью » Теннис задействует все группы мышц тела — тренеры 24.12.2025 в 11:58
Один спорт — три защиты сразу: тело, кости и память получают мощный запас прочности

Ученые выяснили, какой вид спорта может продлить активную жизнь. Он укрепляет мышцы и кости, развивает выносливость, поддерживает мозг и социальную активность.

Читать полностью » Полуфабрикаты повышают риск ожирения и болезней сердца — диетологи 24.12.2025 в 3:01
Холодильник саботирует фигуру: знакомая еда, после которой стыдно смотреть на весы

Какие продукты действительно мешают похудеть и почему отказ от них улучшает самочувствие? Разбираемся, как скорректировать рацион без жестких диет и стресса.

Читать полностью » Дробное питье воды во время спорта снизило риск дискомфорта – Vidal 23.12.2025 в 18:34
Литры пота и ноль результата — безобидная привычка превращает усилия в пустую трату сил

Сколько и когда пить воду во время тренировок, чтобы избежать обезвоживания и дискомфорта, и почему избыток жидкости тоже может быть опасен.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online
Мир
Вход в токийский зоопарк закрыли после побега волка из вольера — Kyodo
Мир
Эрик Адамс посоветовал жителям заняться демографией в снежный день в Нью-Йорке — мэр
Общество
Госдума предлагает запретить рекламу безрецептурных лекарств по ТВ — Леонов
Красота и здоровье
Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи
Красота и здоровье
Маски нужны в транспорте и магазинах при гриппе — вирусолог Виктор Зуев
Красота и здоровье
Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова
Красота и здоровье
Алкоголь повышает риск развития семи видов рака — психиатр Хакимзанов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet