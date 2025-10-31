Старость без кресла-качалки: как 73-летний чех доказал, что жизнь только начинается
Бржетислав Снашель из Тршинца, которому 73 года, стал для Чехии символом активной старости. Его прозвали "дедушкой на скутере" — за тысячи километров, пройденных на самокате по Европе, ночёвки в палатках и искреннюю любовь к свободе. Он уверяет, что жизнь на пенсии может быть не концом, а началом новой дороги.
"Когда мои внуки начали кататься на скутере, я тоже купил его, чтобы сопровождать их. Чтобы мне не пришлось за ними бегать", — сказал путешественник Бржетислав Снашель.
Так началась история, которая превратилась в многолетнее путешествие длиною в жизнь.
Из прогулок в паломничества
Сначала Бржетислав просто сопровождал внуков, потом они пересели на велосипеды, а он остался со своим скутером. Сначала катался по окрестностям — пять, десять, двадцать километров. Но вскоре этого стало мало, и пенсионер отправился в самостоятельные поездки по всей Чехии.
"Я проделал путь двенадцать тысяч километров с рюкзаком и палаткой. Примерно столько же — налегке, в пределах страны", — отметил Снашель.
Сегодня его маршруты включают Скандинавию, Германию, Польшу, Австрию и даже север Италии. Первая дальняя поездка — через Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию — стала для него настоящим испытанием и вдохновением. Он вспоминает, как впервые увидел бескрайние леса и редкие деревни, где можно часами ехать в одиночестве и разбираться в собственных мыслях.
Простая жизнь на дороге
Главное удовольствие для Бржетислава — быть ближе к природе. Он берёт с собой палатку, спальный мешок и коврик — всё необходимое, чтобы остановиться где угодно. Но с возрастом ночёвки под открытым небом стали редкостью.
"Каждый третий день я пытаюсь найти кемпинг, гостевой дом или хостел, где могу принять душ. В противном случае — ручей, а если уж совсем плохо, то у меня есть запас чистой воды", — пояснил путешественник.
Подготовку к маршрутам он не драматизирует: катает половину дистанции заранее, зимой тренируется на беговых лыжах, а вместо GPS предпочитает бумажные карты. Спидометра у него нет — он просто считает километры в день.
Социальные сети и новые друзья
Во время пандемии Снашель начал вести страницу в Facebook (деятельность запрещена в РФ), делясь маршрутами и историями. Это изменило его жизнь. На одной из поездок он познакомился с чехом Хонзой Косом, и с тех пор они вместе прошли несколько паломничеств.
"Он сказал: "Я еду к вам, встретимся в Качове". С тех пор мы совершили уже пять паломничеств", — отметил Снашель.
Благодаря скутеру он нашёл новых друзей и даже участвует в соревнованиях — не ради побед, а ради общения.
Встречи, которые запоминаются
Путешествия на самокате подарили Бржетиславу десятки удивительных встреч. Он с улыбкой вспоминает случай в Польше, когда его принял за сломанного мотоциклиста бывший чемпион по велоспорту. В итоге они пили кофе и болтали о дороге и жизни. Такие эпизоды, говорит он, дают ощущение настоящей человечности.
Семья — опора и связь
Жена и дети поддерживают его страсть к путешествиям, хотя тревожатся за безопасность. Каждый день он сообщает, где находится, звонит или пишет сообщения.
"Когда я ставлю палатку, у нас происходит видеозвонок. Или днём пишу, где нахожусь. Это важно, чтобы семья знала, что всё в порядке", — поделился он.
Бржетислав признаётся, что одиночество его не пугает. В детстве он часто оставался один и научился видеть в этом свободу. Сегодня он считает это преимуществом: иногда едет с другом, иногда один — и в каждом варианте есть своя радость.
Как скутер заменил врачей
Главная причина, по которой он взялся за самокат, — здоровье. Раньше у него были проблемы с бронхами и лёгкими. Врачи рекомендовали упражнения, и Бржетислав придумал своё средство — движение.
"Я отменил врачей на своём скутере", — сказал путешественник Бржетислав Снашель.
Теперь он проходит медосмотр лишь раз в год и уверен, что самокат стал его лучшей терапией.
Планы и мечты
В ближайшем будущем Бржетислав с женой собираются в Венгрию, где она будет сопровождать его на машине. После — поездка в Словению и Хорватию. Он мечтает вновь увидеть северную Европу, но особое место занимает идея паломничества по следам Яна Гуса — из Хусинца в Констанц.
"Потому что я чех", — коротко ответил он на вопрос, почему именно этот маршрут стал мечтой.
Плюсы и минусы
|
Плюсы активных путешествий
|
Минусы и сложности
|
Поддержка физического здоровья и лёгких
|
Требуется хорошая выносливость
|
Эмоциональное обновление и новые знакомства
|
Ночёвки не всегда комфортны
|
Доступность — не нужны дорогие туры
|
Возможны погодные риски
|
Минимум зависимостей — всё под рукой
|
Необходима постоянная осторожность
|
Вдохновение для других пенсионеров
|
Требуется планирование и связь с близкими
Блок FAQ
Как выбрать скутер для путешествий?
Лучше выбирать лёгкий самокат с надёжными колёсами и амортизацией. Для длительных поездок стоит добавить фонарь, держатель для бутылки и сумку на руль.
Сколько стоит снаряжение для подобной поездки?
Базовый комплект — самокат, палатка, спальный мешок и туристический коврик — обойдётся примерно в 36-55 тыс.
Что важно учитывать при длительных поездках?
Проверяйте маршрут заранее, следите за погодой и держите запас воды. Для пожилых путешественников особенно важно иметь аптечку и связь.
Мифы и правда
Миф: На пенсии рано отправляться в дальние поездки.
Правда: Физическая активность и новые впечатления улучшают самочувствие и снижают риск депрессии.
Миф: Самокат — это игрушка для детей.
Правда: Современные модели выдерживают большие нагрузки и подходят даже для паломничеств.
Миф: После 70 путешествовать опасно.
Правда: При разумной подготовке это безопасно и полезно для здоровья.
Три интересных факта
- За годы путешествий Бржетислав преодолел около 24 000 километров - почти как расстояние вокруг Земли.
- В каждой поездке он всегда берёт карты на бумаге, потому что "они не садятся".
- Его страница с фотографиями паломничеств собрала тысячи подписчиков и вдохновила других пенсионеров выйти на дорогу.
Исторический контекст
Паломничества — древняя традиция Европы. Ещё в Средние века чехи шли пешком в Рим и Констанц, чтобы почтить память Яна Гуса, реформатора и символа свободы совести. Снашель продолжает эту традицию, только на современный лад — на скутере.
