Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:34

Старость без кресла-качалки: как 73-летний чех доказал, что жизнь только начинается

Пенсионер из Чехии путешествует по Европе на самокате и ночует в палатке

Бржетислав Снашель из Тршинца, которому 73 года, стал для Чехии символом активной старости. Его прозвали "дедушкой на скутере" — за тысячи километров, пройденных на самокате по Европе, ночёвки в палатках и искреннюю любовь к свободе. Он уверяет, что жизнь на пенсии может быть не концом, а началом новой дороги.

"Когда мои внуки начали кататься на скутере, я тоже купил его, чтобы сопровождать их. Чтобы мне не пришлось за ними бегать", — сказал путешественник Бржетислав Снашель.

Так началась история, которая превратилась в многолетнее путешествие длиною в жизнь.

Из прогулок в паломничества

Сначала Бржетислав просто сопровождал внуков, потом они пересели на велосипеды, а он остался со своим скутером. Сначала катался по окрестностям — пять, десять, двадцать километров. Но вскоре этого стало мало, и пенсионер отправился в самостоятельные поездки по всей Чехии.

"Я проделал путь двенадцать тысяч километров с рюкзаком и палаткой. Примерно столько же — налегке, в пределах страны", — отметил Снашель.

Сегодня его маршруты включают Скандинавию, Германию, Польшу, Австрию и даже север Италии. Первая дальняя поездка — через Финляндию, Швецию, Норвегию и Данию — стала для него настоящим испытанием и вдохновением. Он вспоминает, как впервые увидел бескрайние леса и редкие деревни, где можно часами ехать в одиночестве и разбираться в собственных мыслях.

Простая жизнь на дороге

Главное удовольствие для Бржетислава — быть ближе к природе. Он берёт с собой палатку, спальный мешок и коврик — всё необходимое, чтобы остановиться где угодно. Но с возрастом ночёвки под открытым небом стали редкостью.

"Каждый третий день я пытаюсь найти кемпинг, гостевой дом или хостел, где могу принять душ. В противном случае — ручей, а если уж совсем плохо, то у меня есть запас чистой воды", — пояснил путешественник.

Подготовку к маршрутам он не драматизирует: катает половину дистанции заранее, зимой тренируется на беговых лыжах, а вместо GPS предпочитает бумажные карты. Спидометра у него нет — он просто считает километры в день.

Социальные сети и новые друзья

Во время пандемии Снашель начал вести страницу в Facebook (деятельность запрещена в РФ), делясь маршрутами и историями. Это изменило его жизнь. На одной из поездок он познакомился с чехом Хонзой Косом, и с тех пор они вместе прошли несколько паломничеств.

"Он сказал: "Я еду к вам, встретимся в Качове". С тех пор мы совершили уже пять паломничеств", — отметил Снашель.

Благодаря скутеру он нашёл новых друзей и даже участвует в соревнованиях — не ради побед, а ради общения.

Встречи, которые запоминаются

Путешествия на самокате подарили Бржетиславу десятки удивительных встреч. Он с улыбкой вспоминает случай в Польше, когда его принял за сломанного мотоциклиста бывший чемпион по велоспорту. В итоге они пили кофе и болтали о дороге и жизни. Такие эпизоды, говорит он, дают ощущение настоящей человечности.

Семья — опора и связь

Жена и дети поддерживают его страсть к путешествиям, хотя тревожатся за безопасность. Каждый день он сообщает, где находится, звонит или пишет сообщения.

"Когда я ставлю палатку, у нас происходит видеозвонок. Или днём пишу, где нахожусь. Это важно, чтобы семья знала, что всё в порядке", — поделился он.

Бржетислав признаётся, что одиночество его не пугает. В детстве он часто оставался один и научился видеть в этом свободу. Сегодня он считает это преимуществом: иногда едет с другом, иногда один — и в каждом варианте есть своя радость.

Как скутер заменил врачей

Главная причина, по которой он взялся за самокат, — здоровье. Раньше у него были проблемы с бронхами и лёгкими. Врачи рекомендовали упражнения, и Бржетислав придумал своё средство — движение.

"Я отменил врачей на своём скутере", — сказал путешественник Бржетислав Снашель.

Теперь он проходит медосмотр лишь раз в год и уверен, что самокат стал его лучшей терапией.

Планы и мечты

В ближайшем будущем Бржетислав с женой собираются в Венгрию, где она будет сопровождать его на машине. После — поездка в Словению и Хорватию. Он мечтает вновь увидеть северную Европу, но особое место занимает идея паломничества по следам Яна Гуса — из Хусинца в Констанц.

"Потому что я чех", — коротко ответил он на вопрос, почему именно этот маршрут стал мечтой.

Плюсы и минусы

Плюсы активных путешествий

Минусы и сложности

Поддержка физического здоровья и лёгких

Требуется хорошая выносливость

Эмоциональное обновление и новые знакомства

Ночёвки не всегда комфортны

Доступность — не нужны дорогие туры

Возможны погодные риски

Минимум зависимостей — всё под рукой

Необходима постоянная осторожность

Вдохновение для других пенсионеров

Требуется планирование и связь с близкими

Блок FAQ

Как выбрать скутер для путешествий?
Лучше выбирать лёгкий самокат с надёжными колёсами и амортизацией. Для длительных поездок стоит добавить фонарь, держатель для бутылки и сумку на руль.

Сколько стоит снаряжение для подобной поездки?
Базовый комплект — самокат, палатка, спальный мешок и туристический коврик — обойдётся примерно в 36-55 тыс.

Что важно учитывать при длительных поездках?
Проверяйте маршрут заранее, следите за погодой и держите запас воды. Для пожилых путешественников особенно важно иметь аптечку и связь.

Мифы и правда

Миф: На пенсии рано отправляться в дальние поездки.
Правда: Физическая активность и новые впечатления улучшают самочувствие и снижают риск депрессии.

Миф: Самокат — это игрушка для детей.
Правда: Современные модели выдерживают большие нагрузки и подходят даже для паломничеств.

Миф: После 70 путешествовать опасно.
Правда: При разумной подготовке это безопасно и полезно для здоровья.

Три интересных факта

  1. За годы путешествий Бржетислав преодолел около 24 000 километров - почти как расстояние вокруг Земли.
  2. В каждой поездке он всегда берёт карты на бумаге, потому что "они не садятся".
  3. Его страница с фотографиями паломничеств собрала тысячи подписчиков и вдохновила других пенсионеров выйти на дорогу.

Исторический контекст

Паломничества — древняя традиция Европы. Ещё в Средние века чехи шли пешком в Рим и Констанц, чтобы почтить память Яна Гуса, реформатора и символа свободы совести. Снашель продолжает эту традицию, только на современный лад — на скутере.

