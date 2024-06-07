Государственное управление не всегда эффективно, особенно в кризисные времена. По-этому необходимо часть государственных активов, особенно в конкурентных областях, передать частному сектору. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках Петербургского международного экономического форума на деловом завтраке Сбербанка.

"Государственные технологии — не значит государственный сектор. Да, у нас есть очень разный опыт, когда у нас есть госкорпорации — крупные получатели наших (государственных — ИФ) денег. Мы им поручили большие проекты и потом раз в полгода принимаем распоряжения правительства о сдвижке каких-нибудь графиков и куда-нибудь вправо, причем так регулярно", — пояснил Решетников.

В то же время частный сектор на опыте министра выполняет свои обязательства куда лучше. Стимулировать его производить то, что нужно государству можно при помощи различных субсидий. Необходимо при государственной поддержке дать развиваться именно частному сектору.

Решетников считает, что нормальные активы надо выводить, сохраняя за государством часть собственности, а ненормальные активы однозначно необходимо приватизировать, т. к. государство — плохой антикризисный менеджер.

Фото: Пресс-центр правительства Москвы