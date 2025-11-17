Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
© flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:30

Опасные съёмки "Разрушителя": этот трюк мог стать последним в жизни Сильвестра Сталлоне

Сильвестр Сталлоне едва не утонул в ванной с маслом на съёмках "Разрушителя" — GQ

Сильвестр Сталлоне, звезда боевиков и режиссёр, недавно поделился воспоминаниями о самых опасных моментах своей карьеры. В интервью для GQ 79-летний актёр рассказал о трюках, которые буквально могли стоить ему жизни, и о том, как он проходил через настоящие испытания ради реалистичности своих фильмов.

Опасные трюки в "Разрушителе"

В 1993 году Сталлоне снялся в боевике "Разрушитель", где сыграл Джона Спартана — героя, выведенного из криогенной заморозки в будущем. В фильме ему пришлось столкнуться с механическими тисками во время схватки с антагонистом Саймоном Фениксом. Эти металлические когти работали на гидравлике, и в какой-то момент система дала сбой.

"Эти штуки действительно работали, — сказал Сильвестр о тисках. — Гидравлика давала сбой, и сила этих металлических когтей буквально разрывала тебя на части".

Кроме того, Сталлоне вспоминает сцену с круглой ванной из толстого оргстекла, заполненной тёплым маслом. Герой оказался внутри, а крышка была заперта. Любое случайное движение могло привести к утоплению.

"И ты не можешь выбраться, потому что крышка заперта на засов, — продолжил Сталлоне. — Со мной были двое парней с кувалдами и топорами".

Сложность сцены заключалась в том, что даже профессионалы с инструментами не могли открыть ёмкость, что делало трюк по-настоящему рискованным.

"Почему бы вам не попробовать открыть ее? Конечно, они били по ней 20 раз, но так и не смогли взломать. Это было безумие", — отметил актёр.

Бой с Дольфом Лундгреном в "Рокки IV"

Помимо современных трюков, Сталлоне вспомнил и о работе над классикой боевиков. В 1985 году на съёмках "Рокки IV" он сражался с Дольфом Лундгреном. Один из ударов соперника был настолько мощным, что актёр едва не потерял жизнь.

"Он ударил меня так сильно, что у меня чуть не остановилось сердце, — признался Сталлоне. — А потом я очнулся в самолете, летевшем на малой высоте в отделение неотложной помощи, и четыре дня пролежал в реанимации".

Эти эпизоды показывают, насколько актёр рисковал ради правдоподобности сцен и эмоциональной вовлечённости зрителей.

Советы шаг за шагом для актёров

  1. Перед трюками обязательно тренироваться с профессионалами по каскадёрскому мастерству.

  2. Использовать страховочные приспособления и контрольные системы гидравлики.

  3. Всегда иметь медицинский персонал на площадке.

  4. Не пренебрегать репетициями сцен с водой или другими жидкостями.

  5. Проверять все механические устройства перед съёмкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недостаточная проверка оборудования → Риск травмы → Регулярные технические осмотры гидравлики.

  2. Игнорирование страховки в воде → Возможное утопление → Использование безопасных ёмкостей и спасательных систем.

  3. Пренебрежение физической подготовкой → Сильные удары соперника → Увеличение тренировки и подготовка к сценам боя.

А что если…

Если бы Сталлоне не соблюдал меры предосторожности, последствия могли быть катастрофическими: от серьёзных травм до смерти на площадке. Опыт актёра показывает, что профессионализм и подготовка — это ключ к безопасной работе в экшн-фильмах.

Мифы и правда

  • Миф: звёзды делают все трюки сами без риска.

  • Правда: Сталлоне и многие актёры рискуют, но соблюдают строгие меры безопасности.

Исторический контекст

В 1980-е и 1990-е годы экшн-фильмы отличались реализмом и опасностью трюков. Сталлоне стал символом актёра, который готов идти на риск ради зрелищности, что повлияло на стандарты жанра и каскадёрского искусства.

