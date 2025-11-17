Опасные съёмки "Разрушителя": этот трюк мог стать последним в жизни Сильвестра Сталлоне
Сильвестр Сталлоне, звезда боевиков и режиссёр, недавно поделился воспоминаниями о самых опасных моментах своей карьеры. В интервью для GQ 79-летний актёр рассказал о трюках, которые буквально могли стоить ему жизни, и о том, как он проходил через настоящие испытания ради реалистичности своих фильмов.
Опасные трюки в "Разрушителе"
В 1993 году Сталлоне снялся в боевике "Разрушитель", где сыграл Джона Спартана — героя, выведенного из криогенной заморозки в будущем. В фильме ему пришлось столкнуться с механическими тисками во время схватки с антагонистом Саймоном Фениксом. Эти металлические когти работали на гидравлике, и в какой-то момент система дала сбой.
"Эти штуки действительно работали, — сказал Сильвестр о тисках. — Гидравлика давала сбой, и сила этих металлических когтей буквально разрывала тебя на части".
Кроме того, Сталлоне вспоминает сцену с круглой ванной из толстого оргстекла, заполненной тёплым маслом. Герой оказался внутри, а крышка была заперта. Любое случайное движение могло привести к утоплению.
"И ты не можешь выбраться, потому что крышка заперта на засов, — продолжил Сталлоне. — Со мной были двое парней с кувалдами и топорами".
Сложность сцены заключалась в том, что даже профессионалы с инструментами не могли открыть ёмкость, что делало трюк по-настоящему рискованным.
"Почему бы вам не попробовать открыть ее? Конечно, они били по ней 20 раз, но так и не смогли взломать. Это было безумие", — отметил актёр.
Бой с Дольфом Лундгреном в "Рокки IV"
Помимо современных трюков, Сталлоне вспомнил и о работе над классикой боевиков. В 1985 году на съёмках "Рокки IV" он сражался с Дольфом Лундгреном. Один из ударов соперника был настолько мощным, что актёр едва не потерял жизнь.
"Он ударил меня так сильно, что у меня чуть не остановилось сердце, — признался Сталлоне. — А потом я очнулся в самолете, летевшем на малой высоте в отделение неотложной помощи, и четыре дня пролежал в реанимации".
Эти эпизоды показывают, насколько актёр рисковал ради правдоподобности сцен и эмоциональной вовлечённости зрителей.
Советы шаг за шагом для актёров
-
Перед трюками обязательно тренироваться с профессионалами по каскадёрскому мастерству.
-
Использовать страховочные приспособления и контрольные системы гидравлики.
-
Всегда иметь медицинский персонал на площадке.
-
Не пренебрегать репетициями сцен с водой или другими жидкостями.
-
Проверять все механические устройства перед съёмкой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Недостаточная проверка оборудования → Риск травмы → Регулярные технические осмотры гидравлики.
-
Игнорирование страховки в воде → Возможное утопление → Использование безопасных ёмкостей и спасательных систем.
-
Пренебрежение физической подготовкой → Сильные удары соперника → Увеличение тренировки и подготовка к сценам боя.
А что если…
Если бы Сталлоне не соблюдал меры предосторожности, последствия могли быть катастрофическими: от серьёзных травм до смерти на площадке. Опыт актёра показывает, что профессионализм и подготовка — это ключ к безопасной работе в экшн-фильмах.
Мифы и правда
-
Миф: звёзды делают все трюки сами без риска.
-
Правда: Сталлоне и многие актёры рискуют, но соблюдают строгие меры безопасности.
Исторический контекст
В 1980-е и 1990-е годы экшн-фильмы отличались реализмом и опасностью трюков. Сталлоне стал символом актёра, который готов идти на риск ради зрелищности, что повлияло на стандарты жанра и каскадёрского искусства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru