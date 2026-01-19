Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Акрополь в Афинах
Акрополь в Афинах
© commons.wikimedia.org by Ad MeskensYou are free to use this picture for any purpose as long as you credit its author, Ad Meskens.Example: © Ad Meskens / Wikimedia Commons If you use this work outside of the Wikimedia projects, a message or a copy is very much appreciated. This is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:38

Акрополь в Афинах открывает то, что десятилетиями было закрыто: туристов ждёт сюрприз

Старый музей Акрополя открывается в конце весны для посетителей – Protothema

Акрополь в Афинах готовится удивить даже тех, кто видел Священную Скалу десятки раз. Старый музей Акрополя возвращается к жизни и одновременно открывает то, что годами оставалось за ограждениями и "служебными" тропами. Вместе с новыми маршрутами появится и новый способ рассказывать об античности — через технологии и ранее недоступные находки. Об этом сообщает Protothema.

Старый музей снова принимает посетителей

Открытие намечено на конец весны — символично, в сезон, когда в древности начинались Малые Панатенеи. Пространство музея после расширений и перепланировок будет работать как площадка для временных археологических выставок, а также для проектов современного искусства, выстроенных в диалоге с историей Акрополя. Важная идея обновления — не конкурировать с Новым музеем Акрополя, а дополнять его: один рассказывает о шедеврах, другой помогает увидеть "слои" времени и то, как они сосуществуют на одной скале.

Технологии и "невидимая" часть коллекции

В музее обещают цифровые программы нового поколения: они должны помогать посетителям ориентироваться в контексте и показывать скрытые стороны археологической работы. Речь идёт не только о витринах: по замыслу, технология даст возможность узнать, как ведутся консервационные процессы и почему часть артефактов требует хранения в контролируемых условиях.

Отдельный акцент — на находках, которые долгое время были вне поля зрения публики. Сообщается, что к экспонированию подготовлено более 1185 предметов из разных эпох, включая доисторический период: среди них упоминаются неолитические сосуды, погребальные предметы протогеометрического времени и вазы микенской эпохи. Это расширяет привычный "образ Акрополя", который чаще ассоциируют только с классической античностью.

Новые маршруты и ранее закрытые зоны

Параллельно меняется конфигурация окружающей территории. Посетителям обещают доступ к участкам, которые раньше не были открыты: упоминаются Севастий, фрагменты микенской стены и новые точки для прогулок и отдыха. В программу также включают маршруты по северному склону Акрополя с возможностью увидеть менее известные памятники и пространства, включая священные пещеры, а также понять, как проходила Панафинейская дорога и где заканчивался её торжественный путь.

Зачем это делается и что изменится для туристов

Главный эффект обновления — расширение опыта посещения: теперь Акрополь можно будет воспринимать не только как "Парфенон и панорама", а как территорию, где сохранились следы разных периодов — от микенского укрепления до позднейших исторических пластов. Министерство культуры подчёркивает, что ставка делается на доступность и возвращение в маршрут тех мест, которые десятилетиями оставались закрытыми.

"Это "новая эра для посетителей на Священной Скале, с новыми возможностями для исследования и лучшей доступностью к территориям, которые десятилетиями оставались закрытыми", — рассказала министр культуры Лина Мендони.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Виа Аппия Антика стала маршрутом без толпы с руинами и акведуками в Риме — Бокко вчера в 9:00
Рим после Колизея только начинается — эти места удивляют даже тех, кто был здесь не раз

Рим не кончается на Колизее и Ватикане: откройте Фламинио, Виа Аппия, Тестаччо, Коппеде и Остия Антика — маршруты, где город живёт иначе.

Читать полностью » Никосия возглавляет культурный рейтинг на 2026 год — European Best Destinations вчера в 4:58
Столица Кипра обошла "громкие" города — и теперь зовёт тех, кто устал от пляжной Греции

Никосия признана культурным направлением №1 по версии European Best Destinations: компактная столица Кипра манит музеями, венецианскими стенами и круглогодичными фестивалями.

Читать полностью » Трастевере днём превращает площадь Трилусса в центр уличной жизни в Риме — ДиГаэтано 17.01.2026 в 20:23
Обычная прогулка по Трастевере обернулась открытием — так Рим показывают не всем

Как провести идеальный день в Трастевере: утренний кофе, старинные мозаики, сады, площади и вечерний Рим без спешки и суеты.

Читать полностью » Дэн Грек называет Габон лучшей страной для поездок по дикой Африке — Daily Express 17.01.2026 в 18:17
Доезжаю до края Южной Америки — и не останавливаюсь: что произошло после первых двух лет в пути

Австралиец Дэн Грек бросил работу, продал имущество и отправился на путешествие по 65 странам на внедорожниках 4x4. Узнайте, как он преодолел границы и почему эти страны оставили отпечаток в его сердце.

Читать полностью » Турпоток из России в Грузию в 2025 году превысил 1,57 млн человек — аналитики 17.01.2026 в 17:38
Цифра, к которой в Грузии давно не были готовы — россияне обеспечили исторический туррекорд

Турпоток в Грузию обновил исторический максимум: россияне вновь стали крупнейшей группой иностранных туристов, а новые авиарейсы усилили рост отрасли.

Читать полностью » Санаторно-курортный отдых в России вырос до 7,2 млн туристов — госреестр РФ 17.01.2026 в 15:31
Санаторное лечение перестало быть для 50+ — новый формат привлёк совсем другую публику

Санаторный отдых в России переживает новый виток популярности: молодеет аудитория, растут цены и меняются форматы лечения и оздоровления.

Читать полностью » Мэйдзи Дзингу Гёэн открывает пруд и ирисовый сад для прогулок в Токио 17.01.2026 в 14:15
Сбегаю от неона Токио — и попадаю в тишину садов: поворот с магистрали решает всё

Исследуйте удивительные токийские сады, которые создают уникальную атмосферу спокойствия и гармонии среди суеты мегаполиса. Узнайте о каждом из 5 мест!

Читать полностью » Бадалин выбирают для поездки к Китайской Стене без пересадок - путешественница Полякова 17.01.2026 в 1:20
Сажусь на поезд до Бадалина — и уже у китайской стены: самый простой маршрут без лишних пересадок

Как самостоятельно доехать из Пекина до Бадалина: быстрый маршрут на поезде, нюансы очередей и важный совет по билетам от Екатерины Поляковой.

Читать полностью »

Новости
Дом
Контрастная мозаика дробит поверхность на десятки фрагментов – Питер Майлз дизайнер
Красота и здоровье
Тёмно-синий лак выглядит мягче чёрного и сохраняет строгость
Садоводство
Кустарники с зимним цветением украшают сад в холодный сезон — Futura-Sciences
Еда
Брокколи с сыром готовят на сковороде за 10 минут — Simply Recipes
Спорт и фитнес
Ходьба и разминка уменьшают выраженность отеков — врачи
Авто и мото
Двукратное моргание дальним светом предупреждает об опасности впереди — автоэксперт
Садоводство
Почва с участка часто бывает слишком тяжёлой для рассады - House Digest
Наука
В Аттике нашли редкую пифосную гробницу бронзового века — археолог
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet