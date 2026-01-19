Акрополь в Афинах открывает то, что десятилетиями было закрыто: туристов ждёт сюрприз

Акрополь в Афинах готовится удивить даже тех, кто видел Священную Скалу десятки раз. Старый музей Акрополя возвращается к жизни и одновременно открывает то, что годами оставалось за ограждениями и "служебными" тропами. Вместе с новыми маршрутами появится и новый способ рассказывать об античности — через технологии и ранее недоступные находки. Об этом сообщает Protothema.

Старый музей снова принимает посетителей

Открытие намечено на конец весны — символично, в сезон, когда в древности начинались Малые Панатенеи. Пространство музея после расширений и перепланировок будет работать как площадка для временных археологических выставок, а также для проектов современного искусства, выстроенных в диалоге с историей Акрополя. Важная идея обновления — не конкурировать с Новым музеем Акрополя, а дополнять его: один рассказывает о шедеврах, другой помогает увидеть "слои" времени и то, как они сосуществуют на одной скале.

Технологии и "невидимая" часть коллекции

В музее обещают цифровые программы нового поколения: они должны помогать посетителям ориентироваться в контексте и показывать скрытые стороны археологической работы. Речь идёт не только о витринах: по замыслу, технология даст возможность узнать, как ведутся консервационные процессы и почему часть артефактов требует хранения в контролируемых условиях.

Отдельный акцент — на находках, которые долгое время были вне поля зрения публики. Сообщается, что к экспонированию подготовлено более 1185 предметов из разных эпох, включая доисторический период: среди них упоминаются неолитические сосуды, погребальные предметы протогеометрического времени и вазы микенской эпохи. Это расширяет привычный "образ Акрополя", который чаще ассоциируют только с классической античностью.

Новые маршруты и ранее закрытые зоны

Параллельно меняется конфигурация окружающей территории. Посетителям обещают доступ к участкам, которые раньше не были открыты: упоминаются Севастий, фрагменты микенской стены и новые точки для прогулок и отдыха. В программу также включают маршруты по северному склону Акрополя с возможностью увидеть менее известные памятники и пространства, включая священные пещеры, а также понять, как проходила Панафинейская дорога и где заканчивался её торжественный путь.

Зачем это делается и что изменится для туристов

Главный эффект обновления — расширение опыта посещения: теперь Акрополь можно будет воспринимать не только как "Парфенон и панорама", а как территорию, где сохранились следы разных периодов — от микенского укрепления до позднейших исторических пластов. Министерство культуры подчёркивает, что ставка делается на доступность и возвращение в маршрут тех мест, которые десятилетиями оставались закрытыми.

"Это "новая эра для посетителей на Священной Скале, с новыми возможностями для исследования и лучшей доступностью к территориям, которые десятилетиями оставались закрытыми", — рассказала министр культуры Лина Мендони.