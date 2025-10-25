Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проблемная кожа
Проблемная кожа
© unsplash.com by Barbara Krysztofiak is licensed under Free to use under the Unsplash License
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 14:26

Прыщи не уходят, даже если отказаться от сладкого: врачи раскрыли настоящую причину акне

Дерматолог Мария Касьянова опровергла миф о лечении акне отказом от сладкого

Популярное убеждение, что прыщи можно вылечить, просто отказавшись от сладкого или жирного, оказалось мифом. Как выяснили специалисты, дело не в отдельных продуктах, а в общем балансе питания и сочетании нутриентов, влияющих на гормоны и воспалительные процессы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

"В моей практике акне у подростков и взрослых часто усиливается на фоне фастфуда и сладких газировок, но само по себе исключение "шоколада" редко решает проблему", — подчеркнула дерматолог Мария Касьянова.

Почему диета "без сладкого" не работает

Акне — это хроническое воспалительное заболевание кожи, связанное не только с внешним уходом, но и с внутренними процессами в организме. Питание действительно влияет на состояние кожи, но гораздо сложнее, чем кажется.

"Важно не выявлять запрещённые продукты, а понимать, как комбинации сахара, молочных продуктов и жирных кислот влияют на воспалительные процессы," — пояснили специалисты.

Главными "триггерами" воспаления становятся:

  • резкие скачки уровня сахара и инсулина;

  • избыток насыщенных жиров;

  • дефицит цинка и омега-3 жирных кислот;

  • нехватка антиоксидантов и клетчатки.

Когда человек полностью исключает сладкое, но продолжает питаться обработанными продуктами, фастфудом и полуфабрикатами, кожа всё равно реагирует воспалениями.

Как питание связано с воспалением кожи

Повышенный уровень сахара в крови активирует выработку инсулина, а тот, в свою очередь, усиливает секрецию кожного сала. Закупоренные поры становятся идеальной средой для размножения бактерий Propionibacterium acnes, вызывающих воспаления.

Избыточное потребление молочных продуктов, особенно обезжиренных, также может способствовать акне — из-за содержащихся в них гормонов и факторов роста.

При этом диета с достаточным количеством омега-3 жирных кислот (рыба, авокадо, орехи), цинка (гречка, морепродукты, семена тыквы) и клетчатки помогает снизить уровень воспаления и поддержать здоровье кожи.

Советы шаг за шагом

  1. Сократите быстрые углеводы. Газированные напитки, сладости, белый хлеб — главные источники скачков сахара.

  2. Добавьте полезные жиры. Ешьте рыбу 2-3 раза в неделю, включайте в рацион оливковое масло, семена льна, авокадо.

  3. Сбалансируйте белки. Отдавайте предпочтение постному мясу, яйцам и растительным источникам белка.

  4. Пейте достаточно воды. Обезвоженная кожа хуже справляется с воспалением.

  5. Увеличьте долю овощей и зелени. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, способствующей очищению организма.

Нутрициолог Игорь Лебедев отметил: "Важно оценивать рацион питания в целом — стараться потреблять меньше сахара и фастфуда, есть больше овощей, клетчатки и полезных жиров."

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключить сладкое и ждать мгновенного улучшения.
    Последствие: дефицит углеводов и витаминов группы B, раздражительность и срывы.
    Альтернатива: ограничить добавленный сахар, но оставлять фрукты и сложные углеводы.

  • Ошибка: увлекаться модными "детокс-диетами".
    Последствие: стресс для организма и гормональный дисбаланс.
    Альтернатива: рациональное питание с постепенным снижением вредных продуктов.

  • Ошибка: игнорировать витамины и микроэлементы.
    Последствие: ухудшение состояния кожи и волос.
    Альтернатива: разнообразить рацион продуктами, богатыми цинком, витаминами A, E и омега-3.

А что если причина не в питании?

Акне может быть следствием гормональных изменений, стресса, приёма некоторых лекарств или неправильного ухода за кожей. Поэтому важно подходить к лечению комплексно: сочетать консультацию дерматолога с корректировкой образа жизни.

Если воспаления не проходят после изменений в рационе, стоит проверить уровень гормонов и состояние кишечника — микробиом напрямую влияет на состояние кожи.

Плюсы и минусы пищевых ограничений при акне

Плюсы Минусы
Снижение уровня воспаления Риск дефицита питательных веществ при жёстких диетах
Улучшение общего состояния организма Требуется постоянный контроль и баланс
Повышение энергетичности и настроения Не всегда даёт быстрый косметический эффект
Поддержка микрофлоры кишечника Требует терпения и времени

Мифы и правда

Миф: шоколад вызывает прыщи.
Правда: сам шоколад не виноват — вредна его комбинация с сахаром и молочными добавками.

Миф: молоко полезно всем.
Правда: у некоторых людей молочные продукты усиливают воспаления кожи.

Миф: жирная пища вызывает жирную кожу.
Правда: внешняя жирность кожи не связана напрямую с содержанием жиров в рационе, важен их тип.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века врачи связывали акне с "плохим питанием" и запрещали пациентам шоколад, орехи и жареную пищу. Однако современные исследования показали: связь не столь прямая. Проблема — не в конкретных продуктах, а в общем дисбалансе рациона и нарушении обмена веществ.

Сегодня диетотерапия при акне направлена не на запреты, а на восстановление нутритивного баланса - нормализацию уровня сахара, улучшение работы кишечника и насыщение организма полезными жирами.

