Прыщи не уходят, даже если отказаться от сладкого: врачи раскрыли настоящую причину акне

Популярное убеждение, что прыщи можно вылечить, просто отказавшись от сладкого или жирного, оказалось мифом. Как выяснили специалисты, дело не в отдельных продуктах, а в общем балансе питания и сочетании нутриентов, влияющих на гормоны и воспалительные процессы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

"В моей практике акне у подростков и взрослых часто усиливается на фоне фастфуда и сладких газировок, но само по себе исключение "шоколада" редко решает проблему", — подчеркнула дерматолог Мария Касьянова.

Почему диета "без сладкого" не работает

Акне — это хроническое воспалительное заболевание кожи, связанное не только с внешним уходом, но и с внутренними процессами в организме. Питание действительно влияет на состояние кожи, но гораздо сложнее, чем кажется.

"Важно не выявлять запрещённые продукты, а понимать, как комбинации сахара, молочных продуктов и жирных кислот влияют на воспалительные процессы," — пояснили специалисты.

Главными "триггерами" воспаления становятся:

резкие скачки уровня сахара и инсулина;

избыток насыщенных жиров;

дефицит цинка и омега-3 жирных кислот;

нехватка антиоксидантов и клетчатки.

Когда человек полностью исключает сладкое, но продолжает питаться обработанными продуктами, фастфудом и полуфабрикатами, кожа всё равно реагирует воспалениями.

Как питание связано с воспалением кожи

Повышенный уровень сахара в крови активирует выработку инсулина, а тот, в свою очередь, усиливает секрецию кожного сала. Закупоренные поры становятся идеальной средой для размножения бактерий Propionibacterium acnes, вызывающих воспаления.

Избыточное потребление молочных продуктов, особенно обезжиренных, также может способствовать акне — из-за содержащихся в них гормонов и факторов роста.

При этом диета с достаточным количеством омега-3 жирных кислот (рыба, авокадо, орехи), цинка (гречка, морепродукты, семена тыквы) и клетчатки помогает снизить уровень воспаления и поддержать здоровье кожи.

Советы шаг за шагом

Сократите быстрые углеводы. Газированные напитки, сладости, белый хлеб — главные источники скачков сахара. Добавьте полезные жиры. Ешьте рыбу 2-3 раза в неделю, включайте в рацион оливковое масло, семена льна, авокадо. Сбалансируйте белки. Отдавайте предпочтение постному мясу, яйцам и растительным источникам белка. Пейте достаточно воды. Обезвоженная кожа хуже справляется с воспалением. Увеличьте долю овощей и зелени. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, способствующей очищению организма.

Нутрициолог Игорь Лебедев отметил: "Важно оценивать рацион питания в целом — стараться потреблять меньше сахара и фастфуда, есть больше овощей, клетчатки и полезных жиров."

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью исключить сладкое и ждать мгновенного улучшения.

Последствие: дефицит углеводов и витаминов группы B, раздражительность и срывы.

Альтернатива: ограничить добавленный сахар, но оставлять фрукты и сложные углеводы.

Ошибка: увлекаться модными "детокс-диетами".

Последствие: стресс для организма и гормональный дисбаланс.

Альтернатива: рациональное питание с постепенным снижением вредных продуктов.

Ошибка: игнорировать витамины и микроэлементы.

Последствие: ухудшение состояния кожи и волос.

Альтернатива: разнообразить рацион продуктами, богатыми цинком, витаминами A, E и омега-3.

А что если причина не в питании?

Акне может быть следствием гормональных изменений, стресса, приёма некоторых лекарств или неправильного ухода за кожей. Поэтому важно подходить к лечению комплексно: сочетать консультацию дерматолога с корректировкой образа жизни.

Если воспаления не проходят после изменений в рационе, стоит проверить уровень гормонов и состояние кишечника — микробиом напрямую влияет на состояние кожи.

Плюсы и минусы пищевых ограничений при акне