Прыщи не уходят, даже если отказаться от сладкого: врачи раскрыли настоящую причину акне
Популярное убеждение, что прыщи можно вылечить, просто отказавшись от сладкого или жирного, оказалось мифом. Как выяснили специалисты, дело не в отдельных продуктах, а в общем балансе питания и сочетании нутриентов, влияющих на гормоны и воспалительные процессы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.
"В моей практике акне у подростков и взрослых часто усиливается на фоне фастфуда и сладких газировок, но само по себе исключение "шоколада" редко решает проблему", — подчеркнула дерматолог Мария Касьянова.
Почему диета "без сладкого" не работает
Акне — это хроническое воспалительное заболевание кожи, связанное не только с внешним уходом, но и с внутренними процессами в организме. Питание действительно влияет на состояние кожи, но гораздо сложнее, чем кажется.
"Важно не выявлять запрещённые продукты, а понимать, как комбинации сахара, молочных продуктов и жирных кислот влияют на воспалительные процессы," — пояснили специалисты.
Главными "триггерами" воспаления становятся:
-
резкие скачки уровня сахара и инсулина;
-
избыток насыщенных жиров;
-
дефицит цинка и омега-3 жирных кислот;
-
нехватка антиоксидантов и клетчатки.
Когда человек полностью исключает сладкое, но продолжает питаться обработанными продуктами, фастфудом и полуфабрикатами, кожа всё равно реагирует воспалениями.
Как питание связано с воспалением кожи
Повышенный уровень сахара в крови активирует выработку инсулина, а тот, в свою очередь, усиливает секрецию кожного сала. Закупоренные поры становятся идеальной средой для размножения бактерий Propionibacterium acnes, вызывающих воспаления.
Избыточное потребление молочных продуктов, особенно обезжиренных, также может способствовать акне — из-за содержащихся в них гормонов и факторов роста.
При этом диета с достаточным количеством омега-3 жирных кислот (рыба, авокадо, орехи), цинка (гречка, морепродукты, семена тыквы) и клетчатки помогает снизить уровень воспаления и поддержать здоровье кожи.
Советы шаг за шагом
-
Сократите быстрые углеводы. Газированные напитки, сладости, белый хлеб — главные источники скачков сахара.
-
Добавьте полезные жиры. Ешьте рыбу 2-3 раза в неделю, включайте в рацион оливковое масло, семена льна, авокадо.
-
Сбалансируйте белки. Отдавайте предпочтение постному мясу, яйцам и растительным источникам белка.
-
Пейте достаточно воды. Обезвоженная кожа хуже справляется с воспалением.
-
Увеличьте долю овощей и зелени. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, способствующей очищению организма.
Нутрициолог Игорь Лебедев отметил: "Важно оценивать рацион питания в целом — стараться потреблять меньше сахара и фастфуда, есть больше овощей, клетчатки и полезных жиров."
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью исключить сладкое и ждать мгновенного улучшения.
Последствие: дефицит углеводов и витаминов группы B, раздражительность и срывы.
Альтернатива: ограничить добавленный сахар, но оставлять фрукты и сложные углеводы.
-
Ошибка: увлекаться модными "детокс-диетами".
Последствие: стресс для организма и гормональный дисбаланс.
Альтернатива: рациональное питание с постепенным снижением вредных продуктов.
-
Ошибка: игнорировать витамины и микроэлементы.
Последствие: ухудшение состояния кожи и волос.
Альтернатива: разнообразить рацион продуктами, богатыми цинком, витаминами A, E и омега-3.
А что если причина не в питании?
Акне может быть следствием гормональных изменений, стресса, приёма некоторых лекарств или неправильного ухода за кожей. Поэтому важно подходить к лечению комплексно: сочетать консультацию дерматолога с корректировкой образа жизни.
Если воспаления не проходят после изменений в рационе, стоит проверить уровень гормонов и состояние кишечника — микробиом напрямую влияет на состояние кожи.
Плюсы и минусы пищевых ограничений при акне
|Плюсы
|Минусы
|Снижение уровня воспаления
|Риск дефицита питательных веществ при жёстких диетах
|Улучшение общего состояния организма
|Требуется постоянный контроль и баланс
|Повышение энергетичности и настроения
|Не всегда даёт быстрый косметический эффект
|Поддержка микрофлоры кишечника
|Требует терпения и времени
Мифы и правда
Миф: шоколад вызывает прыщи.
Правда: сам шоколад не виноват — вредна его комбинация с сахаром и молочными добавками.
Миф: молоко полезно всем.
Правда: у некоторых людей молочные продукты усиливают воспаления кожи.
Миф: жирная пища вызывает жирную кожу.
Правда: внешняя жирность кожи не связана напрямую с содержанием жиров в рационе, важен их тип.
Исторический контекст
Ещё в середине XX века врачи связывали акне с "плохим питанием" и запрещали пациентам шоколад, орехи и жареную пищу. Однако современные исследования показали: связь не столь прямая. Проблема — не в конкретных продуктах, а в общем дисбалансе рациона и нарушении обмена веществ.
Сегодня диетотерапия при акне направлена не на запреты, а на восстановление нутритивного баланса - нормализацию уровня сахара, улучшение работы кишечника и насыщение организма полезными жирами.
