Использование косметических средств, содержащих определенные комедогенные ингредиенты, может спровоцировать образование акне. Среди таких веществ — ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат, по словам Льва Кулькова, дерматовенеролога и косметолога из группы компаний BestDoctor.
"Комедогенные компоненты в косметике могут привести к формированию черных точек, закрытых комедонов и прыщей. Закупоривание сальных желез приводит к черным точкам, а прыщи являются их последствием", — пояснил Кульков.
По словам специалиста, указанные компоненты могут напрямую вызвать развитие акне, черных точек и закрытых комедонов.
"При высокой концентрации эти компоненты создают на коже плотную пленку, закрывающую выходы сальных желез, что ведет к накоплению кожного сала и образованию черных точек, прыщей и закрытых комедонов", — добавил доктор.
Кульков советует тем, кто склонен к комедонам, черным точкам или прыщам, избегать использование косметики с густой, жирной или плотной текстурой, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Aleksandra Brzezińska (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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