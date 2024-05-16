Использование косметических средств, содержащих определенные комедогенные ингредиенты, может спровоцировать образование акне. Среди таких веществ — ланолины, цетилацетат, октилпальмитат и изопропилмиристат, по словам Льва Кулькова, дерматовенеролога и косметолога из группы компаний BestDoctor.

"Комедогенные компоненты в косметике могут привести к формированию черных точек, закрытых комедонов и прыщей. Закупоривание сальных желез приводит к черным точкам, а прыщи являются их последствием", — пояснил Кульков.

По словам специалиста, указанные компоненты могут напрямую вызвать развитие акне, черных точек и закрытых комедонов.

"При высокой концентрации эти компоненты создают на коже плотную пленку, закрывающую выходы сальных желез, что ведет к накоплению кожного сала и образованию черных точек, прыщей и закрытых комедонов", — добавил доктор.

Кульков советует тем, кто склонен к комедонам, черным точкам или прыщам, избегать использование косметики с густой, жирной или плотной текстурой, сообщает Газета.Ру.

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