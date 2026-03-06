Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прыщи у мужчины
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:49

Вернуться к чистоте кожи: акне преодолевает порог 25 и не дает спокойно жить — как избежать проблем

Высыпания на лице, верхней части спины и груди часто возвращаются или возникают впервые после 25 лет, даже у тех, кто не сталкивался с акне в подростковом возрасте. Это явление в дерматологии известно как акне тарда, которое затрагивает зоны с повышенной активностью сальных желез. Проблема чаще беспокоит женщин из-за биохимических сдвигов в выработке себума и гормональных колебаний. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Дерматолог и косметолог Лариса Сафонова подробно описала особенности такого акне, подчеркнув его отличие от юношеского. Высыпания могут сохраняться с юности или дебютировать во взрослой жизни, нарушая эстетику кожи. Специалист акцентировала внимание на необходимости правильной диагностики для эффективного лечения.

"Акне у взрослых, или акне тарда, — это высыпания на лице, а также в верхней трети спины и на груди, которые появляются после 25 лет. Чаще всего с этой проблемой обращаются женщины. У некоторых пациентов подобные высыпания сохраняются еще с подросткового возраста, но бывает и так, что в юности кожа была чистой и никаких проблем не наблюдалось, а впервые они возникают уже во взрослом возрасте", — объяснила Лариса Сафонова.

По словам Сафоновой, ключевыми провокаторами выступают гормональный дисбаланс с усиленным салоотделением, комедогенная косметика, избыток углеводов и жиров в рационе, а также лишний вес как признак метаболического синдрома. Акне тарда поддается терапии наружными средствами или препаратами внутрь, но требует timely обращения к врачу. Своевременное вмешательство предотвращает рубцы и постакне, сохраняя рельеф кожи.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

