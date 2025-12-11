Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Проблемная кожа с постакне
Проблемная кожа с постакне
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:35

Ты не заразился — ты устал: акне оказалось зеркалом внутреннего хаоса

Распространённое убеждение, что высыпания на лице легко "подхватить" от другого человека, по-прежнему мешает спокойно относиться к акне. На деле прыщи не передаются ни через рукопожатия, ни через общую посуду, ни через бытовые контакты: их происхождение связано с внутренними процессами в организме. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и косметолог Олеся Вишня, подробно объяснив, почему угревая болезнь не относится к инфекциям и чем она отличается от настоящих гнойничковых поражений кожи.

Акне как хроническое неинфекционное состояние

По словам специалиста, угревая болезнь — хроническое неинфекционное состояние, при котором воспалительные элементы на коже становятся отражением внутренних нарушений. Вишня подчёркивает, что акне связано не с заражением от другого человека, а с тем, как работают пищеварительная и гормональная системы, а также с особенностями обмена веществ. Именно эти внутренние факторы определяют характер и выраженность высыпаний.

"Акне или угревая болезнь — это не заразное состояние, а отражение внутренних нарушений в организме. Высыпания на коже при акне связаны с гормональными колебаниями, особенностями обмена веществ и работой пищеварительной системы, а не с инфекцией. Поэтому считать акне заразным заболеванием ошибочно", — пояснила кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и косметолог Олеся Вишня. Таким образом, акне рассматривается как кожное проявление внутренних сбоев, а не как результат попадания извне болезнетворного агента. Эта логика полностью меняет взгляд на природу проблемы и её причины.

Когда высыпания действительно связаны с инфекцией

Врач отмечает, что нередко акне ошибочно принимают за инфекционное поражение кожи. Внешне такие состояния могут быть схожи: присутствуют покраснение, гнойничковые элементы, дискомфорт. Однако при инфекционном процессе воспаление вызвано активностью бактерий, а при акне ключевую роль играют внутренние факторы, о которых говорит специалист.

Речь идёт о поражениях, при которых воспаление провоцируют стафилококки или стрептококки, проникающие в организм на фоне ослабленного иммунитета или после повреждения кожи. Вишня подчёркивает, что в подобных ситуациях источником выступает именно бактериальная инфекция, связанная с контактом с возбудителем и последующим снижением защитных сил. Эти состояния требуют иного подхода к диагностике и терапии, чем тот, который применяется при угревой болезни, несмотря на внешнее сходство высыпаний.

Как отличить акне от инфекционных гнойничков

По словам дерматолога, отличить акне помогают характерные комбинации элементов и их расположение. Для угревой болезни типично сочетание разных типов высыпаний: комедонов, воспалённых узелков и гнойничков. При этом, как подчёркивает специалист, для акне характерно отсутствие повышения температуры и локализация высыпаний преимущественно на лице, груди и спине, что отражает особенности течения именно этого состояния.

Инфекционные гнойничковые поражения кожи, напротив, чаще выглядят однотипно и не дают такого разнообразия элементов. Вишня указывает, что подобные воспаления нередко сопровождаются повышением температуры тела и чаще возникают на руках и ногах. Однообразный вид гнойничков, их расположение на конечностях и общая реакция организма отличают такие процессы от акне и свидетельствуют об инфекционной природе проблемы, требующей другого подхода к лечению.

