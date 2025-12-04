Кишечник берёт управление на себя: клетчатка включает режим, в котором жир уходит быстрее углеводов

Новый подход японских учёных может изменить представление о том, как организм использует энергию и борется с лишним весом. Исследователи обнаружили, что сочетание ацетата и определённых кишечных бактерий способно переключать метаболизм так же эффективно, как голодание или кетодиета. Технология уже демонстрирует впечатляющие результаты на животных и открывает путь к созданию функциональных продуктов нового поколения. Источник: Cell Metabolism.

Неожданный потенциал ацетата и микробиома

Группа исследователей под руководством Хироши Оно из Центра интегративных медицинских наук RIKEN выявила механизмы, которые позволяют снизить жировую массу у мышей без потери мышц. Оказалось, что ацетат — естественный продукт ферментации пищевых волокон — в сочетании с бактериями рода Bacteroides запускает процессы, напоминающие метаболические реакции во время голодания. При таком взаимодействии организм активнее сжигает жир и снижает доступность сахара.

Учёные подчеркивают, что ожирение является одной из наиболее серьёзных современных проблем: избыточное потребление сахара и крахмалистых продуктов повышает риск диабета, заболеваний сердца и воспалительных процессов. Интерес исследователей давно направлен на пищевые волокна, которые не перевариваются, но служат субстратом для полезных кишечных бактерий. В результате их ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты, включая ацетат, которые могут регулировать обмен веществ.

AceCel: система точечной доставки полезного соединения

Поскольку разные люди производят разное количество ацетата в процессе ферментации клетчатки, эффект от употребления волокон может быть нестабильным. Чтобы устранить эту вариативность, команда Оно разработала комплексную добавку AceCel, состоящую из ацетата и целлюлозы. Она доставляет ацетат именно в дистальный отдел толстой кишки — туда, где он наиболее эффективно взаимодействует с бактериями.

Такой способ подачи позволяет обеспечить стабильную концентрацию ацетата и активировать метаболические реакции, которые обычно возникают лишь в условиях жёстких диет или значительных ограничений углеводов.

Как AceCel влияет на метаболизм

В ходе экспериментов ученые кормили мышей AceCel и наблюдали за изменениями их метаболизма. Мыши с нормальной массой тела и животные с ожирением демонстрировали схожий эффект: они теряли жир, сохраняя мышечную ткань. Это крайне важный показатель, поскольку многие популярные методы снижения веса приводят к разрушению мышц и ослаблению организма.

Дополнительные исследования показали, что AceCel переключает энергетический баланс организма: мыши начинают использовать больше жира и меньше углеводов. Этот эффект напоминает метаболические изменения, которые происходят во время голодания или на кетодиете, но достигается он без строгих ограничений в питании. При этом образуется меньше гликогена — запаса сахара в печени, а значит, организм постепенно снижает зависимость от углеводов.

Роль бактерий Bacteroides

Чтобы понять, как связь между ацетатом и микробиомом влияет на организм, учёные провели новый этап экспериментов. Они использовали мышей с контролируемой микробиотой: одних животных полностью лишили бактерий, а другим ввели различные виды Bacteroides. Результат оказался однозначным:

AceCel работал только в тех случаях, когда в кишечнике присутствовали определённые виды бактерий.

Мыши без бактерий не теряли жировую массу, у них не улучшалось состояние печени и не менялся уровень сахара. Но три протестированных вида Bacteroides показали схожий положительный эффект на каждый из этих показателей. Таким образом, эффективность AceCel напрямую зависит от того, какие бактерии присутствуют в кишечнике.

"Разработка стратегии лечения или профилактики ожирения — это актуальная проблема, которую необходимо решить как можно скорее. Мы обнаружили, что ацетилированная целлюлоза может предотвращать ожирение, регулируя работу микробиома кишечника", — говорит Оно.

Как уменьшается количество сахара и жира

При глубоком анализе ученые увидели, что сочетание ацетата и Bacteroides усиливает ферментацию углеводов. В результате организм поглощает меньше сахара, а это автоматически повышает долю энергии, получаемой из жиров. В печени уменьшается запасы гликогена, и организм переключается в режим усиленного сжигания жировой ткани.

Механизм выглядит многообещающе для разработки новых нутрицевтиков и функциональных пищевых продуктов, направленных на профилактику ожирения и улучшение метаболического здоровья без строгих диет.

"Наш следующий шаг — подтвердить безопасность и эффективность использования ацетилированной целлюлозы для лечения ожирения у людей. Если это подтвердится, она может стать важным ингредиентом функциональных продуктов для профилактики ожирения".

Плюсы и минусы AceCel

Плюсы:

снижает жировую массу без потери мышц

запускает метаболизм, похожий на кетодиету

регулирует уровень сахара и уменьшает его доступность

усиливает работу полезных бактерий и поддерживает микробиом

Минусы:

эффект зависит от наличия конкретных видов Bacteroides

технология требует клинических испытаний на людях

вариативность микробиома может влиять на результаты

возможны ограничения в применении при нарушениях кишечной среды

Популярные вопросы о взаимодействии ацетата и микробиома

1. Может ли AceCel заменить диету?

Нет, но он может имитировать часть метаболических эффектов кетодиеты без строгих ограничений.

2. Будет ли технология работать у всех одинаково?

Эффект зависит от состава микробиома, особенно от наличия бактерий рода Bacteroides.

3. Может ли AceCel использоваться как добавка для снижения веса?

После подтверждения безопасности для людей он может стать компонентом функциональных продуктов.