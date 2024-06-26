Интернет-советы предлагают добавить дополнительный "массовый" провод к аккумулятору автомобиля, предположительно для заземления и устранения вредных искр во время работы двигателя. Однако, несмотря на распространенные мифы, добавление такого провода, особенно в новых автомобилях, считается бесполезным.

Проблемы с пуском двигателя в старых или плохо обслуживаемых автомобилях чаще всего связаны с изношенной аккумуляторной батареей или плохим контактом в электрической системе, который нужно очистить или заменить, а не с добавлением дополнительных проводов.

Дополнительный провод может быть полезен для снижения общего сопротивления в системе, что теоретически помогает сохранить энергию при старте двигателя. Но в реальности, без надлежащего обслуживания контактов и аккумулятора, никакие дополнительные провода не решат проблему, сообщает 5колесо.

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