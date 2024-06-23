Японская компания TDK разработала материал для твердотельных аккумуляторов, который может значительно увеличить автономность гаджетов — до 100 раз по сравнению с классическими батареями. Новый аккумулятор имеет плотность энергии 1000 ватт-часов на литр, что значительно выше стандартных показателей.

Использование цельнокерамического материала и твердого электролита на основе оксида с литиевым анодом обеспечивает высокую безопасность и позволяет сократить размеры аккумуляторов.

Эти инновации могут революционизировать рынок, заменив современные литий-ионные батареи, и они идеально подойдут для использования в маленьких устройствах, таких как беспроводные наушники, слуховые аппараты и умные часы, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Игорь Леонидович Фомин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)