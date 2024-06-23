Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
В Японии разработали новый материал для аккумуляторов
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 22:54

В Японии разработали новый материал для аккумуляторов

Японская компания TDK разработала материал для твердотельных аккумуляторов, который может значительно увеличить автономность гаджетов — до 100 раз по сравнению с классическими батареями. Новый аккумулятор имеет плотность энергии 1000 ватт-часов на литр, что значительно выше стандартных показателей.

Использование цельнокерамического материала и твердого электролита на основе оксида с литиевым анодом обеспечивает высокую безопасность и позволяет сократить размеры аккумуляторов.

Эти инновации могут революционизировать рынок, заменив современные литий-ионные батареи, и они идеально подойдут для использования в маленьких устройствах, таких как беспроводные наушники, слуховые аппараты и умные часы, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Игорь Леонидович Фомин (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

ВС Белоруссии заявили о готовности применить ТЯО

ВС Белоруссии заявили о готовности применить ТЯО

Совместная с РФ тренировка по действиям с ТЯО продемонстрировала высокую готовность ВС Белоруссии к его применению. Об этом сообщил глава МО Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.

Читать полностью
Журналист Боуз: США должны

Журналист Боуз: США должны "примерить на себя" обстрел Севастополя

Ирландский журналист Боуз предложил Вашингтону представить реакцию на обстрел российской армией американской Флориды.

Читать полностью

Общество

В ОАЭ обнаружили древний город, который являлся важным центром добычи жемчуга и рыбы

В ОАЭ обнаружили древний город, который являлся важным центром добычи жемчуга и рыбы

В ОАЭ археологи обнаружили руины города Туам, датируемые шестым веком нашей эры, на острове Аль-Синния.

Читать полностью
Health: лишний грамм соли в день повышает риск экземы на 11%

Health: лишний грамм соли в день повышает риск экземы на 11%

Дополнительное употребление одного грамма соли в день (что равно одной чайной ложке) может увеличить риск развития тяжелой формы экземы на 11% и обострения заболевания на 16%.

Читать полностью

Новости