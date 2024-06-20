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OnePlus анонсировала смартфон с новой батареей, который заряжается до 100% за 36 минут
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:31

OnePlus анонсировала смартфон с новой батареей, который заряжается до 100% за 36 минут

OnePlus анонсировала новую батарею Glacier Battery ёмкостью 6100 мАч, разработанную в сотрудничестве с CATL. Этот аккумулятор тоньше предыдущих моделей на 0,49 мм и обладает улучшенной архитектурой, позволяющей использовать смартфон активно в течение двух дней.

Поддерживается зарядка мощностью до 100 Вт, а пятиминутная зарядка обеспечивает до двух часов работы. Полная зарядка занимает 36 минут, а ёмкость батареи сохраняется не менее 80% после четырёх лет использования.

Первой моделью, оснащенной новым аккумулятором, станет OnePlus Ace 3 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3, презентация которого запланирована на следующую неделю.

Фото: commons.wikimedia.org/Jacek Halicki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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