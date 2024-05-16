В Санкт-Петербурге была задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной миграцией через взлом аккаунтов на портале "Госуслуги". Группа из 18 человек создала три юридических лица для регистрации мигрантов в жилищах местных жителей с помощью взломанных аккаунтов.

В ходе операции было обнаружено десять таких аккаунтов.

С помощью фальшивых документов, группа незаконно легализовала более 7000 иностранцев в 2023 году, при этом заработав десятки миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/andytb (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)