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В Санкт-Петербурге задержана преступная группировка, незаконно легализовавшая 7 000 иностранцев
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:28

В Санкт-Петербурге задержана преступная группировка, незаконно легализовавшая 7 000 иностранцев

В Санкт-Петербурге была задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной миграцией через взлом аккаунтов на портале "Госуслуги". Группа из 18 человек создала три юридических лица для регистрации мигрантов в жилищах местных жителей с помощью взломанных аккаунтов.

В ходе операции было обнаружено десять таких аккаунтов.

С помощью фальшивых документов, группа незаконно легализовала более 7000 иностранцев в 2023 году, при этом заработав десятки миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной миграции и неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/andytb (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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