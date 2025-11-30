Взрыв на кухне из-за питомца: хозяину придётся отвечать за то, чего он даже не видел

В многоэтажке на улице Фадеева в Новосибирске взрыв произошёл не по вине техники и не из-за утечки газа. Как сообщили "Российской газете", шум, выбитая дверь и задымление оказались следствием того, что дома в одиночестве осталась собака.

Как произошёл хлопок

Жильцы услышали резкий звук и, выйдя на площадку, увидели входную дверь одной из квартир, лежащую на полу. Лестничный пролёт был заполнен дымом, поэтому соседи вызвали пожарных. Спасатели обнаружили, что горение уже прекратилось, однако в кухне остались следы небольшого пожара: повреждённые обои, испорченный гарнитур и выбитые стеклопакеты межкомнатной и балконной дверей.

В квартире никого не оказалось, кроме испуганного пса, который забился на балкон. При осмотре специалисты увидели на переключателях электрической плиты характерные следы зубов, а рядом — взорвавшийся баллончик дихлофоса. По версии МЧС, собака, оставшись одна, случайно повернула ручку плиты. Баллончик, стоявший на поверхности, нагрелся, разгерметизировался и вызвал вспышку, ударной волной выбившую дверь.

Какая ответственность грозит хозяину

Юрист Мария Золотарёва пояснила изданию: "Владельца собаки могут привлечь к административной ответственности по статье 20.4 КоАП".

Санкция предусматривает предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если хозяин не является собственником жилья, возможен дополнительный штраф за порчу чужого имущества — от 40 до 50 тысяч рублей, а также гражданский иск со стороны владельца квартиры или соседей.

Пожарные подчёркивают, что риск подобных инцидентов легко снизить. Электроплиты перед уходом нужно не только выключать, но и по возможности отключать от сети. Сенсорные панели следует блокировать, а на варочной поверхности — не оставлять предметы, которые могут стать источником опасности при случайном включении конфорки.

Почему такие случаи повторяются

Спасатели отмечают, что домашние животные часто становятся невольными участниками происшествий. Собаки и кошки могут задеть панель плиты, опрокинуть аэрозоль или включить бытовой прибор. В сочетании с закрытым помещением и отсутствием хозяев такие ситуации быстро приводят к распространению огня.

В данном случае ущерб оказался минимальным, и никто не пострадал. Но история показывает: даже небольшая невнимательность способна привести к серьёзным последствиям как для хозяев, так и для соседей.